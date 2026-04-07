41 нардеп нині у статусі підозрюваного або обвинуваченого, - Клименко

Станом на сьогодні 41 народний депутат є підозрюваним або обвинуваченим у справах НАБУ і САП. При цьому лише один з них публічно скаржився на те, що це заважає роботі парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив керівник САП Олександр Клименко.

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"Потім самі ж його колеги парламентарі спростували таку інформацію, що їм це перешкоджає працювати, і вони демонстрували, що все ж таки парламент працює, проводяться голосування за різні закони", - розповів керівник САП.

Статус депутатів у кримінальних провадженнях

Клименко додав, що депутати навіть з підозрою, навіть після направлення справи до суду мають можливість відвідувати парламент, голосувати.

"Лише після того, як вирок набуває законної сили, обвинувачений втрачає повноваження народного депутата. І жоден депутат ВР на даний час не утримується під вартою в наших кримінальних провадженнях", - пояснив він.

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Коментуючи випадки притягнення до відповідальності, Клименко сказав, що "є випадки, коли дійсно були засуджені, вироки набрали законної сили, вони втратили повноваження", і за його словами, таких було "чотири, здається, народних депутати", а ще кілька справ перебувають в апеляційному розгляді. Клименко також наголосив, що "ніхто ж не переслідує їх за саме голосування", пояснюючи, що слідство стосується не факту голосування, а можливого отримання коштів за нього, а також інших правопорушень, зокрема хабарництва, незаконного збагачення та недекларування.

Результати роботи НАБУ і САП

Окремо Клименко навів статистику роботи САП і НАБУ, зазначивши, що "в нас понад 300 обвинувальних вироків, засуджено понад 450 осіб до різних видів покарання", включно зі штрафами, умовними термінами та обмеженням волі, і додав, що існують також виправдувальні вироки, що, за його словами, свідчить про змагальність судового процесу.

Він уточнив, що ці дані стосуються всього періоду існування САП з кінця 2015 року.

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