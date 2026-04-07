41 нардеп сейчас в статусе подозреваемого или обвиняемого, - Клименко

На сегодняшний день 41 народный депутат является подозреваемым или обвиняемым по делам НАБУ и САП. При этом лишь один из них публично жаловался на то, что это мешает работе парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.

"Затем же его коллеги-парламентарии опровергли такую информацию, что им это мешает работать, и они демонстрировали, что все-таки парламент работает, проводятся голосования по различным законам", - рассказал руководитель САП.

Статус депутатов в уголовных производствах

Клименко добавил, что депутаты даже с подозрением, даже после направления дела в суд, имеют возможность посещать парламент, голосовать.

"Только после того, как приговор вступает в законную силу, обвиняемый теряет полномочия народного депутата. И ни один депутат ВР в настоящее время не содержится под стражей в наших уголовных производствах", - пояснил он.

Комментируя случаи привлечения к ответственности, Клименко сказал, что "есть случаи, когда действительно были осуждены, приговоры вступили в законную силу, они утратили полномочия", и, по его словам, таких было "четыре, кажется, народных депутата", а еще несколько дел находятся в апелляционном производстве. Клименко также подчеркнул, что "никто же не преследует их за само голосование", объясняя, что следствие касается не факта голосования, а возможного получения средств за него, а также других правонарушений, в частности взяточничества, незаконного обогащения и недекларирования.

Результаты работы НАБУ и САП

Отдельно Клименко привел статистику работы САП и НАБУ, отметив, что "у нас более 300 обвинительных приговоров, осуждено более 450 человек к различным видам наказания", включая штрафы, условные сроки и ограничение свободы, и добавил, что существуют также оправдательные приговоры, что, по его словам, свидетельствует о состязательности судебного процесса.

Он уточнил, что эти данные касаются всего периода существования САП с конца 2015 года.

