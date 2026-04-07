41 нардеп сейчас в статусе подозреваемого или обвиняемого, - Клименко

В Раде не состоялось заседание: десятки нардепов отравились

На сегодняшний день 41 народный депутат является подозреваемым или обвиняемым по делам НАБУ и САП. При этом лишь один из них публично жаловался на то, что это мешает работе парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.

"Затем же его коллеги-парламентарии опровергли такую информацию, что им это мешает работать, и они демонстрировали, что все-таки парламент работает, проводятся голосования по различным законам", - рассказал руководитель САП.

Статус депутатов в уголовных производствах

Клименко добавил, что депутаты даже с подозрением, даже после направления дела в суд, имеют возможность посещать парламент, голосовать.

"Только после того, как приговор вступает в законную силу, обвиняемый теряет полномочия народного депутата. И ни один депутат ВР в настоящее время не содержится под стражей в наших уголовных производствах", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ оказывает давление на антикоррупционные органы Украины, - Клименко

Комментируя случаи привлечения к ответственности, Клименко сказал, что "есть случаи, когда действительно были осуждены, приговоры вступили в законную силу, они утратили полномочия", и, по его словам, таких было "четыре, кажется, народных депутата", а еще несколько дел находятся в апелляционном производстве. Клименко также подчеркнул, что "никто же не преследует их за само голосование", объясняя, что следствие касается не факта голосования, а возможного получения средств за него, а также других правонарушений, в частности взяточничества, незаконного обогащения и недекларирования.

Результаты работы НАБУ и САП

Отдельно Клименко привел статистику работы САП и НАБУ, отметив, что "у нас более 300 обвинительных приговоров, осуждено более 450 человек к различным видам наказания", включая штрафы, условные сроки и ограничение свободы, и добавил, что существуют также оправдательные приговоры, что, по его словам, свидетельствует о состязательности судебного процесса.

Он уточнил, что эти данные касаются всего периода существования САП с конца 2015 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП разоблачили в незаконном обогащении на 13 млн грн нардепа: по данным СМИ, речь идет о представителе ОПЗЖ Качном

Автор: 

Топ комментарии
+6
Там тільки ОДНА ФРАКЦІЯ. І ОДНА ПАРТІЯ - "Слуга урода"...
показать весь комментарий
07.04.2026 10:22 Ответить
+4
А половина депутатів, шо сидять в сесійному залі, прийшли сюди з тюрми, а ще по другій половині тюрма плаче (с) Лесь
показать весь комментарий
07.04.2026 10:39 Ответить
+3
Тому що в них найтовщі конверти і вони з бубочкою не діляться.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По фракціях, будь ласка...
показать весь комментарий
07.04.2026 10:17 Ответить
Там тільки ОДНА ФРАКЦІЯ. І ОДНА ПАРТІЯ - "Слуга урода"...
показать весь комментарий
07.04.2026 10:22 Ответить
Ну чому, ще опзж може бути
показать весь комментарий
07.04.2026 10:30 Ответить
Я колись написав одному "красносракому " любителю "ВАНОЙ" - "Вас, разом з "ЗЕ-ідіотами", і "партією Регіонів", треба об'єднать в єдину партію - "Партію любителів грошових знаків". Бо це єдина політична програма, якою ви усі керуєтесь..."
показать весь комментарий
07.04.2026 10:38 Ответить
А як же лідерка "Батьківщини" -- то особливо безлузда справа ... Суддя кєрюша нервово смалить у сторінці - "невже ж так можно було" !!!
показать весь комментарий
07.04.2026 10:31 Ответить
Так, безглузда. Бо баба Джулія - свята та божа. )))
показать весь комментарий
07.04.2026 10:51 Ответить
Твої кривляння мені знайомі йще з часів інки богосранки й таньки монтянихи . Вони так само й такими ж лингвістичними зворотами спілкувалися з загалом ... (ну тільки трохи піни з рота було більше) .
Й те що ти іронізуєшь зі "святосттю" й "близкісттю" до Бога ... за псіхоаналітикою типовий приклад когнитивного дисонансу - твого персонального .
В очевидь "НЕ свята" , й точно "НЕ божа людина" . Просто з усії відомих топ політиків крайща за будь кого .... Й меньш зашкваренна .

Почуй, розумняга - те , що людині шиють якусь маячню , яка в ніяку браму не натягується (як то було в 2009 році з "пєдофілами в Артеку") - це черговий знак якості .
Але в 2009 році гра була тонкійшою й правники там були топрівня (та ж Монтяниха й Інка -- вони були адвакатесами Бойка й Пінчука - це висша ліга) . А ось ці аматори навіть про суми "хабаря" не зрозуміли , що це рівень будь якого бугалтера з ЖКХ ... а аж ніяк не колишньої міліардерки й двічи прем"єра .
показать весь комментарий
07.04.2026 11:15 Ответить
Оце ти висрався! Я просто в захопленні від твоєї словоблудності! )))
показать весь комментарий
07.04.2026 11:21 Ответить
А почему такая несправедливость,конверты берут все,а пидозра только на сорок одну особь.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:18 Ответить
Тому що в них найтовщі конверти і вони з бубочкою не діляться.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:26 Ответить
Мабуть це особливіші особі.)
показать весь комментарий
07.04.2026 10:26 Ответить
Про "якість" звинуваченнь світчить справа "Тимошенко Ю." . Тобто замість того , що дочекатися до факту передачі хабаря (й таким чином схопити правопорушнкика як то кажуть за руку) ці придурки зробили справу публічною під час "бла-бла-бла" . Причому постійно відмовляють стороні захисту в експертизі запису на аутентичність , що в будь якому европейскому суді (особливо в ЕСПЛ) -- 100% програш . Один раз вже за усе туж фігурантку Україна платили в ЕСПЛ . Це ж габлі !!!
Тобто ми бачим в данному випадку бажання піару , а не справжньої наснаги ....
показать весь комментарий
07.04.2026 10:29 Ответить
Юля Володимирівна перелогінтесь 😄
показать весь комментарий
07.04.2026 11:21 Ответить
У нас же депутатів більше, чому тільки 41?
показать весь комментарий
07.04.2026 10:38 Ответить
А половина депутатів, шо сидять в сесійному залі, прийшли сюди з тюрми, а ще по другій половині тюрма плаче (с) Лесь
показать весь комментарий
07.04.2026 10:39 Ответить
Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:49 Ответить
набу і сап-такі ж самі пдораси, як і сбу, і всі народні діпутати з діпутатками, і квартальним уйопком.
показать весь комментарий
07.04.2026 10:40 Ответить
они же вора,при законе.
показать весь комментарий
07.04.2026 11:00 Ответить
І мабуть ті депутатики то є всі з псевдопартії "СлугаТогоНароду" ?
показать весь комментарий
07.04.2026 11:12 Ответить
А паспорта рашистські в них є? Я думаю майже у кожного.
показать весь комментарий
07.04.2026 11:25 Ответить
Вже давно треба прийняти закон що депутати не будуть отримувати зарплати та гроші на фінансування своєї депутатської діяльності при відсутності в залі більше п'яти разів по неповажним причинам. Чим бистріше та більше депутатів будуть засуджені за корупційні дії та будуть у в'язниці тим краще для України. Замість засуджених депутатів будуть йти інші по списку. У нас завжди дуже багато людей йдуть в депутати Верховної Ради та президенти виключно для власного збагачення
показать весь комментарий
07.04.2026 11:32 Ответить
 
 