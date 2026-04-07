41 нардеп сейчас в статусе подозреваемого или обвиняемого, - Клименко
На сегодняшний день 41 народный депутат является подозреваемым или обвиняемым по делам НАБУ и САП. При этом лишь один из них публично жаловался на то, что это мешает работе парламента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.
"Затем же его коллеги-парламентарии опровергли такую информацию, что им это мешает работать, и они демонстрировали, что все-таки парламент работает, проводятся голосования по различным законам", - рассказал руководитель САП.
Статус депутатов в уголовных производствах
Клименко добавил, что депутаты даже с подозрением, даже после направления дела в суд, имеют возможность посещать парламент, голосовать.
"Только после того, как приговор вступает в законную силу, обвиняемый теряет полномочия народного депутата. И ни один депутат ВР в настоящее время не содержится под стражей в наших уголовных производствах", - пояснил он.
Комментируя случаи привлечения к ответственности, Клименко сказал, что "есть случаи, когда действительно были осуждены, приговоры вступили в законную силу, они утратили полномочия", и, по его словам, таких было "четыре, кажется, народных депутата", а еще несколько дел находятся в апелляционном производстве. Клименко также подчеркнул, что "никто же не преследует их за само голосование", объясняя, что следствие касается не факта голосования, а возможного получения средств за него, а также других правонарушений, в частности взяточничества, незаконного обогащения и недекларирования.
Результаты работы НАБУ и САП
Отдельно Клименко привел статистику работы САП и НАБУ, отметив, что "у нас более 300 обвинительных приговоров, осуждено более 450 человек к различным видам наказания", включая штрафы, условные сроки и ограничение свободы, и добавил, что существуют также оправдательные приговоры, что, по его словам, свидетельствует о состязательности судебного процесса.
Он уточнил, что эти данные касаются всего периода существования САП с конца 2015 года.
Й те що ти іронізуєшь зі "святосттю" й "близкісттю" до Бога ... за псіхоаналітикою типовий приклад когнитивного дисонансу - твого персонального .
В очевидь "НЕ свята" , й точно "НЕ божа людина" . Просто з усії відомих топ політиків крайща за будь кого .... Й меньш зашкваренна .
Почуй, розумняга - те , що людині шиють якусь маячню , яка в ніяку браму не натягується (як то було в 2009 році з "пєдофілами в Артеку") - це черговий знак якості .
Але в 2009 році гра була тонкійшою й правники там були топрівня (та ж Монтяниха й Інка -- вони були адвакатесами Бойка й Пінчука - це висша ліга) . А ось ці аматори навіть про суми "хабаря" не зрозуміли , що це рівень будь якого бугалтера з ЖКХ ... а аж ніяк не колишньої міліардерки й двічи прем"єра .
Тобто ми бачим в данному випадку бажання піару , а не справжньої наснаги ....