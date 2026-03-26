ДБР викрило підприємця, який фінансував незаконний видобуток бурштину на Рівненщині

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру підприємцю, який забезпечував діяльність злочинної організації з незаконного видобутку бурштину на Рівненщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

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За даними слідства, фігурант надавав учасникам схеми техніку, обладнання та фінансову підтримку, що дозволяло організувати масштабний незаконний промисел. Йому інкримінують участь у злочинній організації та сприяння незаконному видобуванню бурштину.

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Схема видобутку та збитки довкіллю

У ДБР нагадали, що масштабну схему викрили у травні 2024 року спільно зі Службою безпеки України. Слідство встановило, що наприкінці 2021 року місцевий підприємець створив злочинну організацію, яка діяла майже три роки.

Учасники групи мали чіткий розподіл ролей. Одні відповідали за техніку та пошук копачів, інші — за збут бурштину та прикриття діяльності. У 2022 році підконтрольне підприємство отримало спеціальні дозволи на геологічне вивчення родовищ, однак фактично організатори налагодили масовий видобуток.

За два роки незаконно видобуто понад 5 тонн бурштину. Завдана шкода довкіллю оцінюється щонайменше у 354 млн грн.

"Фігурант забезпечував діяльність злочинної організації, надаючи техніку, обладнання та фінансову підтримку для незаконного видобутку", — повідомили у ДБР.

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Хід розслідування та передача справи до суду

Правоохоронці вже затримали сімох учасників організації, серед яких був працівник лісового господарства. Розслідування щодо них завершено, а обвинувальний акт передано до суду.

Підприємцю оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо участі у злочинній організації та незаконного видобування корисних копалин.

У ДБР зазначають, що слідчі дії тривають, а правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до функціонування схеми.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці викрили мережу нелегальних АЗС у двох областях України.

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