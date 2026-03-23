Корупція у медицині: що стало підставою для масштабних обшуків у лікарнях України

В Україні тривають розслідування корупції у медичній сфері, пов’язаній із Програмою медичних гарантій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступника міністра охорони здоров’я Євгенія Гончара в ефірі телеканалу, передає Укрінформ.

За його словами, одним із поширених видів зловживань є фіктивне надання медичних послуг. Медзаклади вносять до електронної системи інформацію, яка не відповідає дійсності. Це можуть бути неіснуючі пацієнти або послуги, які реально не надавалися.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Приклади корупційних схем у медицині

Гончар навів приклад із галузі офтальмології.

"Операція з встановлення штучного кришталика коштує близько 28 тис. грн. Пацієнт часто змушений купувати кришталик у приватної особи, хоча держава вже оплатила послугу. Потім частина коштів повертається медпрацівнику як "відкат". Це доволі типова схема порушень", — пояснив заступник міністра.

Він додав, що міністерство тісно співпрацює з Національною поліцією. Критична кількість виявлених порушень стала підставою для масштабних обшуків у медичних закладах. Серед напрямів розслідувань — реабілітація, паліативна допомога та інші послуги. За оцінками, сума привласнених коштів може сягати сотень мільйонів гривень.

Як ми писали раніше, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито схему заволодіння державними коштами під час закупівель медичного обладнання для операційних блоків комунальних лікарень різних регіонів України. До схеми були причетні службові особи медзакладів Вінницької, Житомирської та Сумської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадовець ЗСУ постане перед судом за корупцію у будівництві, - НАБУ