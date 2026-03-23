Коррупция в медицине: что стало основанием для масштабных обысков в больницах Украины

Коррупция в медучреждениях

В Украине продолжаются расследования коррупции в медицинской сфере, связанной с Программой медицинских гарантий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя министра здравоохранения Евгения Гончара в эфире телеканала, передает Укринформ.

По его словам, одним из распространенных видов злоупотреблений является фиктивное оказание медицинских услуг. Медучреждения вносят в электронную систему информацию, не соответствующую действительности. Это могут быть несуществующие пациенты или услуги, которые реально не предоставлялись.

Примеры коррупционных схем в медицине

Гончар привел пример из области офтальмологии.

"Операция по установке искусственного хрусталика стоит около 28 тыс. грн. Пациент часто вынужден покупать хрусталик у частного лица, хотя государство уже оплатило услугу. Затем часть средств возвращается медработнику в качестве "отката". Это довольно типичная схема нарушений", — пояснил заместитель министра.

Он добавил, что министерство тесно сотрудничает с Национальной полицией. Критическое количество выявленных нарушений стало основанием для масштабных обысков в медицинских учреждениях. Среди направлений расследований — реабилитация, паллиативная помощь и другие услуги. По оценкам, сумма присвоенных средств может достигать сотен миллионов гривен.

  • Как мы писали ранее, под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры раскрыта схема завладения государственными средствами во время закупок медицинского оборудования для операционных блоков коммунальных больниц различных регионов Украины. К схеме были причастны должностные лица медучреждений Винницкой, Житомирской и Сумской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник ВСУ предстанет перед судом за коррупцию в строительстве, — НАБУ

Топ комментарии
+5
За програмою медичних гарантій ставлять не кришталик, а гімно, з яким тільки ноги переламаєш.
показать весь комментарий
23.03.2026 21:36 Ответить
+5
Яка корупція? - гроші ходять за очільниками
показать весь комментарий
23.03.2026 21:37 Ответить
+4
В де при Голобородько ще не було корупції?
показать весь комментарий
23.03.2026 21:47 Ответить
За програмою медичних гарантій ставлять не кришталик, а гімно, з яким тільки ноги переламаєш.
23.03.2026 21:36 Ответить
23.03.2026 21:36 Ответить
Яка корупція? - гроші ходять за очільниками
23.03.2026 21:37 Ответить
23.03.2026 21:37 Ответить
Потрібні масові перевірки ВЛК.Там пробу ніде ставити на врачах злочин за злочином
23.03.2026 21:47 Ответить
23.03.2026 21:47 Ответить
злочин це коли тітушня в балаклавах викрадає чоловіків на вулицях
23.03.2026 21:49 Ответить
23.03.2026 21:49 Ответить
Це само собою
23.03.2026 21:52 Ответить
23.03.2026 21:52 Ответить
В де при Голобородько ще не було корупції?
23.03.2026 21:47 Ответить
23.03.2026 21:47 Ответить
Корупція у медицині: що стало підставою для масштабних обшуків у лікарнях України.

Корупція у медиціні!? Корупція є, а медицини немає. Є мародерство під назвою...

Доктора очень дорогие, а лечить не научились - лечить будут до тех пор пока все деньги "не вылечат".

Доктора очень дорогие, а лечить не научились - лечить будут до тех пор пока не вылечат вас от всех ваших денег, а потом станут "лечить" вас от вашего движимого имущества. Они, эти врачеватели, - от слова врать, - такие заботливые: они познакомятся и войдут в доверие вашим родственникам, помогут взять банковский кредит, выгодно-срочно продать все что у вас осталось, обменять также срочно-выгодно квартиру - вылечат вас от всего имущества. Если ваши родственники вами дорожат, станут "лечить" их материальное состояние."

А пенсии у нас хорошие, но маленькие. Или десяток таблеток купить в аптеке, - здоровье дороже денег,- или кило мяса на базаре, потому что и желания кушать еще сохраняется, - все же среди свежего воздуха обитаем. Телевизир не смотрим - сплошное деланье нервов, расстройство, от чего давление подскакивает … Зато вид из наших окон изумительный...*

Автор Николай Нестор Нагорняк #550941
показать весь комментарий
23.03.2026 21:48 Ответить
Зачем публиковать этот бред из кацапских сайтов?
23.03.2026 22:10 Ответить
23.03.2026 22:10 Ответить
тому що у кацапів платиш тільки за хрусталик , а операція безкоштовно
23.03.2026 22:18 Ответить
23.03.2026 22:18 Ответить
Лікарі безсоромно обдирають хворих, користуючись їхнім вразливим становищем. Начеб-то безкоштовно, але всюди треба "дякувати".
23.03.2026 21:48 Ответить
23.03.2026 21:48 Ответить
Оце так відкриття!
23.03.2026 22:11 Ответить
23.03.2026 22:11 Ответить
Для життя у такій МАСШТАБНій корупції серед осіб, заробітчан від ГІППОКРАТА, і цькували ВО міністра МОЗ Уляну Супрун, оті «остєпєньониє вчьониє», послідовники гінекологічних справ від ригоАНАЛІВ - Багатирьової та її подєльніки!!!
Реформу в медицині, як і суддівську, завалили саме ті особи, які хутко повтікали з України, ще з 2020 року!
23.03.2026 22:17 Ответить
23.03.2026 22:17 Ответить
Приїджала до нас Уляна, таке несла, що на голову не на лізе. Ніц не розуміла, куди попала і чим керує. Але хабарі не брала
23.03.2026 22:45 Ответить
23.03.2026 22:45 Ответить
Країна мрій
23.03.2026 22:20 Ответить
23.03.2026 22:20 Ответить
Синонімами до слова мрія є: мріяння, марення, фантазія, сон, примара.
23.03.2026 22:31 Ответить
23.03.2026 22:31 Ответить
Живу біля Обласної лікарні. Кожен ранок бачу парад крутезних іномарок - лікарі прибули на роботу обілечування хворих...
23.03.2026 22:39 Ответить
23.03.2026 22:39 Ответить
Працюю сімейним лікарем 25 років. Користуюсь дев'яткою свого тестя, якій 26 років. Обласна лікарня, то ще не вся медицина
23.03.2026 22:44 Ответить
23.03.2026 22:44 Ответить
І які спеціальності лікарів скільки в середньому заробляють в Україні, не поділитись інфою?
23.03.2026 22:58 Ответить
23.03.2026 22:58 Ответить
Я і дружина, теж сімейний лікар, заробляємо кожен меньше 20 000 гривень. Ліпщиця пельменів, заробляє більше. Молодий хірург стартує теж десь з двадцятки. І так основна масса лікарів
23.03.2026 23:07 Ответить
23.03.2026 23:07 Ответить
Це десь 500 долярів на місяць
23.03.2026 23:09 Ответить
23.03.2026 23:09 Ответить
 
 