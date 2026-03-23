Коррупция в медицине: что стало основанием для масштабных обысков в больницах Украины

В Украине продолжаются расследования коррупции в медицинской сфере, связанной с Программой медицинских гарантий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя министра здравоохранения Евгения Гончара в эфире телеканала, передает Укринформ.

По его словам, одним из распространенных видов злоупотреблений является фиктивное оказание медицинских услуг. Медучреждения вносят в электронную систему информацию, не соответствующую действительности. Это могут быть несуществующие пациенты или услуги, которые реально не предоставлялись.

Примеры коррупционных схем в медицине

Гончар привел пример из области офтальмологии.

"Операция по установке искусственного хрусталика стоит около 28 тыс. грн. Пациент часто вынужден покупать хрусталик у частного лица, хотя государство уже оплатило услугу. Затем часть средств возвращается медработнику в качестве "отката". Это довольно типичная схема нарушений", — пояснил заместитель министра.

Он добавил, что министерство тесно сотрудничает с Национальной полицией. Критическое количество выявленных нарушений стало основанием для масштабных обысков в медицинских учреждениях. Среди направлений расследований — реабилитация, паллиативная помощь и другие услуги. По оценкам, сумма присвоенных средств может достигать сотен миллионов гривен.

Как мы писали ранее, под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры раскрыта схема завладения государственными средствами во время закупок медицинского оборудования для операционных блоков коммунальных больниц различных регионов Украины. К схеме были причастны должностные лица медучреждений Винницкой, Житомирской и Сумской областей.

