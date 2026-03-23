Коррупция в медицине: что стало основанием для масштабных обысков в больницах Украины
В Украине продолжаются расследования коррупции в медицинской сфере, связанной с Программой медицинских гарантий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении заместителя министра здравоохранения Евгения Гончара в эфире телеканала, передает Укринформ.
По его словам, одним из распространенных видов злоупотреблений является фиктивное оказание медицинских услуг. Медучреждения вносят в электронную систему информацию, не соответствующую действительности. Это могут быть несуществующие пациенты или услуги, которые реально не предоставлялись.
Примеры коррупционных схем в медицине
Гончар привел пример из области офтальмологии.
"Операция по установке искусственного хрусталика стоит около 28 тыс. грн. Пациент часто вынужден покупать хрусталик у частного лица, хотя государство уже оплатило услугу. Затем часть средств возвращается медработнику в качестве "отката". Это довольно типичная схема нарушений", — пояснил заместитель министра.
Он добавил, что министерство тесно сотрудничает с Национальной полицией. Критическое количество выявленных нарушений стало основанием для масштабных обысков в медицинских учреждениях. Среди направлений расследований — реабилитация, паллиативная помощь и другие услуги. По оценкам, сумма присвоенных средств может достигать сотен миллионов гривен.
- Как мы писали ранее, под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры раскрыта схема завладения государственными средствами во время закупок медицинского оборудования для операционных блоков коммунальных больниц различных регионов Украины. К схеме были причастны должностные лица медучреждений Винницкой, Житомирской и Сумской областей.
Корупція у медиціні!? Корупція є, а медицини немає. Є мародерство під назвою...
Доктора очень дорогие, а лечить не научились - лечить будут до тех пор пока не вылечат вас от всех ваших денег, а потом станут "лечить" вас от вашего движимого имущества. Они, эти врачеватели, - от слова врать, - такие заботливые: они познакомятся и войдут в доверие вашим родственникам, помогут взять банковский кредит, выгодно-срочно продать все что у вас осталось, обменять также срочно-выгодно квартиру - вылечат вас от всего имущества. Если ваши родственники вами дорожат, станут "лечить" их материальное состояние."
А пенсии у нас хорошие, но маленькие. Или десяток таблеток купить в аптеке, - здоровье дороже денег,- или кило мяса на базаре, потому что и желания кушать еще сохраняется, - все же среди свежего воздуха обитаем. Телевизир не смотрим - сплошное деланье нервов, расстройство, от чего давление подскакивает … Зато вид из наших окон изумительный...*
Автор Николай Нестор Нагорняк #550941
Реформу в медицині, як і суддівську, завалили саме ті особи, які хутко повтікали з України, ще з 2020 року!
роботуобілечування хворих...