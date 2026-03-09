Чиновник ВСУ предстанет перед судом за коррупцию в строительстве, - НАБУ
Коррупция на жилье для военных: чиновника ВСУ будут судить за взятку в $1,3 млн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы НАБУ.
Детали
Перед судом предстанет чиновник Вооруженных сил Украины, которого обвиняют в пособничестве в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.
Руководитель одного из Центральных территориальных управлений Минобороны предложил застройщику обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе Киева.
Схема взяточничества и привлеченные лица
Для реализации плана и избежания прямого общения с застройщиком привлек двух пособников, в частности, одного из должностных лиц ВСУ, а "услуги" оценил в $1,3 миллиона.
В июне прошлого года после предоставления застройщиком первого транша в размере $100 тыс. пособников поймали с поличным.
Судебные последствия
Один из них уже предстал перед судом, получил обвинительный приговор и наказание в виде реального лишения свободы. Бывший руководитель Центрального управления Минобороны в настоящее время находится под стражей в статусе обвиняемого.
