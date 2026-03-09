Чиновник ВСУ предстанет перед судом за коррупцию в строительстве, - НАБУ

Коррупция на жилье для военных: чиновника ВСУ будут судить за взятку в $1,3 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы НАБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Перед судом предстанет чиновник Вооруженных сил Украины, которого обвиняют в пособничестве в получении неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков.

Руководитель одного из Центральных территориальных управлений Минобороны предложил застройщику обеспечить победу в конкурсе на строительство дома для военных в Святошинском районе Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель профсоюза "Укрзализныци" создал схему на 8,7 млн грн: дело передали в суд

Схема взяточничества и привлеченные лица

Для реализации плана и избежания прямого общения с застройщиком привлек двух пособников, в частности, одного из должностных лиц ВСУ, а "услуги" оценил в $1,3 миллиона.

В июне прошлого года после предоставления застройщиком первого транша в размере $100 тыс. пособников поймали с поличным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС приговорил судью из Одессы к 6 годам тюрьмы за взятку

Судебные последствия

Один из них уже предстал перед судом, получил обвинительный приговор и наказание в виде реального лишения свободы. Бывший руководитель Центрального управления Минобороны в настоящее время находится под стражей в статусе обвиняемого.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области раскрыта схема поставок критически важного оборудования в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили сеть нелегальных АЗС в двух областях Украины. ФОТОрепортаж