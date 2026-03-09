РУС
925 7

Правоохранители разоблачили сеть нелегальных АЗС в двух областях Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В двух областях раскрыли сеть нелегальных АЗС

Правоохранители разоблачили сеть нелегальных автозаправочных станций в Черновицкой и Хмельницкой областях. Через них реализовывали топливо сомнительного качества за наличные и по ценам ниже рыночных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Нелегальные АЗС в двух регионах

В рамках досудебного расследования правоохранители прекратили работу трех незаконных автозаправочных станций. Две из них действовали на территории Черновицкой области, еще одна — в Хмельницкой.

Из незаконного оборота изъято более 62 тысяч литров горюче-смазочных материалов.

В частности, в Черновицком районе топливо продавали с импровизированной заправки, где работали две колонки с пистолетами, четыре резервуара и газовая емкость. Во время обыска правоохранители изъяли более 28 тысяч литров дизельного топлива, бензина и газа.

Еще одну мини-АЗС обнаружили в Черновцах. Там функционировали четыре колонки и три резервуара для хранения топлива. Во время следственных действий изъяли более 31 тысячи литров бензина, дизеля и газа.

В двух областях раскрыли сеть подпольных АЗС

Продажа топлива за наличные

В Хмельницкой области нелегальную автозаправочную станцию обустроили в нежилых помещениях. Во время обыска изъяли почти 3 тысячи литров горюче-смазочных материалов.

По данным следствия, топливо реализовывали без необходимых документов и за наличные. Цена была ниже рыночной, что позволяло формировать нелегальный сегмент торговли.

"Среди постоянных клиентов таких заправок были фермерские хозяйства, транспортные компании и предприниматели", — отметили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители назначили ряд экспертиз и устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной торговли топливом, а также каналы его поставки.

АЗС (28) бензин (39) коррупция (1926) Хмельницкая область (243) Черновицкая область (102)
Хоча табло дозволяло 100 виставити, мабуть совість замучила.
показать весь комментарий
09.03.2026 19:41 Ответить
А може це лібертаріанці?
Вони борються проти високих цін і засилля держави?)
показать весь комментарий
09.03.2026 19:58 Ответить
Як гарно звучить "викрили мережу". Наче вона десь під землею захована була. А на світлині стоїть собі нелеґальна АЗС посеред міської забудови - тільки ніхто не бачив, що вона там є… І не одна, а ціла мережа…
показать весь комментарий
09.03.2026 20:02 Ответить
Усі ці АЗС кришували СБУ, мєнти, прокурори й інші бізнесмени з пагонами. Краще б повідомили скільки правоохоронців затримали за кришування і скільки каси вилучили. Знову казочки розповідають народу, а народ хаває.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:04 Ответить
А шо менти відповідають за якість пального?
показать весь комментарий
09.03.2026 20:17 Ответить
А цены какие были,а то быдло подумает,что это закрытие им на пользу пойдет.
показать весь комментарий
09.03.2026 21:02 Ответить
А от у Одесткий області мутняковий PetroMol - 17 заправок працюють тільки за готівку, і ніхто не бачить
показать весь комментарий
09.03.2026 21:20 Ответить
 
 