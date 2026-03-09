Правоохранители разоблачили сеть нелегальных АЗС в двух областях Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили сеть нелегальных автозаправочных станций в Черновицкой и Хмельницкой областях. Через них реализовывали топливо сомнительного качества за наличные и по ценам ниже рыночных.

об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Нелегальные АЗС в двух регионах

В рамках досудебного расследования правоохранители прекратили работу трех незаконных автозаправочных станций. Две из них действовали на территории Черновицкой области, еще одна — в Хмельницкой.

Из незаконного оборота изъято более 62 тысяч литров горюче-смазочных материалов.

В частности, в Черновицком районе топливо продавали с импровизированной заправки, где работали две колонки с пистолетами, четыре резервуара и газовая емкость. Во время обыска правоохранители изъяли более 28 тысяч литров дизельного топлива, бензина и газа.

Еще одну мини-АЗС обнаружили в Черновцах. Там функционировали четыре колонки и три резервуара для хранения топлива. Во время следственных действий изъяли более 31 тысячи литров бензина, дизеля и газа.

Продажа топлива за наличные

В Хмельницкой области нелегальную автозаправочную станцию обустроили в нежилых помещениях. Во время обыска изъяли почти 3 тысячи литров горюче-смазочных материалов.

По данным следствия, топливо реализовывали без необходимых документов и за наличные. Цена была ниже рыночной, что позволяло формировать нелегальный сегмент торговли.

"Среди постоянных клиентов таких заправок были фермерские хозяйства, транспортные компании и предприниматели", — отметили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители назначили ряд экспертиз и устанавливают всех лиц, причастных к организации незаконной торговли топливом, а также каналы его поставки.

