Правоохоронці викрили мережу нелегальних АЗС у двох областях України. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили мережу нелегальних автозаправних станцій у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Через них реалізовували пальне сумнівної якості за готівку та за цінами нижчими за ринкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

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Нелегальні АЗС у двох регіонах

У межах досудового розслідування правоохоронці припинили роботу трьох незаконних автозаправних станцій. Дві з них діяли на території Чернівецької області, ще одна — у Хмельницькій.

Із незаконного обігу вилучено понад 62 тисячі літрів паливно-мастильних матеріалів.

Зокрема, у Чернівецькому районі пальне продавали з імпровізованої заправки, де працювали дві колонки з пістолетами, чотири резервуари та газова ємність. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 28 тисяч літрів дизельного пального, бензину та газу.

Ще одну міні-АЗС виявили у Чернівцях. Там функціонували чотири колонки та три резервуари для зберігання пального. Під час слідчих дій вилучили понад 31 тисячу літрів бензину, дизелю та газу.

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Продаж пального за готівку

У Хмельницькій області нелегальну автозаправну станцію облаштували у нежитлових приміщеннях. Під час обшуку вилучили майже 3 тисячі літрів паливно-мастильних матеріалів.

За даними слідства, пальне реалізовували без необхідних документів та за готівку. Ціна була нижчою за ринкову, що дозволяло формувати нелегальний сегмент торгівлі.

"Серед постійних клієнтів таких заправок були фермерські господарства, транспортні компанії та підприємці", — зазначили у прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці призначили низку експертиз та встановлюють усіх осіб, причетних до організації незаконної торгівлі пальним, а також канали його постачання.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію.

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