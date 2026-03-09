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Новини Корупція в Україні
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Правоохоронці викрили мережу нелегальних АЗС у двох областях України. ФОТОрепортаж

У двох областях викрили мережу нелегальних АЗС

Правоохоронці викрили мережу нелегальних автозаправних станцій у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Через них реалізовували пальне сумнівної якості за готівку та за цінами нижчими за ринкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

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Нелегальні АЗС у двох регіонах

У межах досудового розслідування правоохоронці припинили роботу трьох незаконних автозаправних станцій. Дві з них діяли на території Чернівецької області, ще одна — у Хмельницькій.

Із незаконного обігу вилучено понад 62 тисячі літрів паливно-мастильних матеріалів.

Зокрема, у Чернівецькому районі пальне продавали з імпровізованої заправки, де працювали дві колонки з пістолетами, чотири резервуари та газова ємність. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 28 тисяч літрів дизельного пального, бензину та газу.

Ще одну міні-АЗС виявили у Чернівцях. Там функціонували чотири колонки та три резервуари для зберігання пального. Під час слідчих дій вилучили понад 31 тисячу літрів бензину, дизелю та газу.

У двох областях викрили мережу підпільних АЗС

У двох областях викрили мережу підпільних АЗС

У двох областях викрили мережу підпільних АЗС

У двох областях викрили мережу підпільних АЗС

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Продаж пального за готівку

У Хмельницькій області нелегальну автозаправну станцію облаштували у нежитлових приміщеннях. Під час обшуку вилучили майже 3 тисячі літрів паливно-мастильних матеріалів.

За даними слідства, пальне реалізовували без необхідних документів та за готівку. Ціна була нижчою за ринкову, що дозволяло формувати нелегальний сегмент торгівлі.

"Серед постійних клієнтів таких заправок були фермерські господарства, транспортні компанії та підприємці", — зазначили у прокуратурі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці призначили низку експертиз та встановлюють усіх осіб, причетних до організації незаконної торгівлі пальним, а також канали його постачання.

  • Раніше повідомлялося, що країни ЄС висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію.

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Автор: 

АЗС (1950) бензин (1375) корупція (5092) Хмельницька область (1094) Чернівецька область (151)
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Хоча табло дозволяло 100 виставити, мабуть совість замучила.
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09.03.2026 19:41 Відповісти
А може це лібертаріанці?
Вони борються проти високих цін і засилля держави?)
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09.03.2026 19:58 Відповісти
Як гарно звучить "викрили мережу". Наче вона десь під землею захована була. А на світлині стоїть собі нелеґальна АЗС посеред міської забудови - тільки ніхто не бачив, що вона там є… І не одна, а ціла мережа…
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09.03.2026 20:02 Відповісти
Усі ці АЗС кришували СБУ, мєнти, прокурори й інші бізнесмени з пагонами. Краще б повідомили скільки правоохоронців затримали за кришування і скільки каси вилучили. Знову казочки розповідають народу, а народ хаває.
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09.03.2026 20:04 Відповісти
А шо менти відповідають за якість пального?
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09.03.2026 20:17 Відповісти
А цены какие были,а то быдло подумает,что это закрытие им на пользу пойдет.
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09.03.2026 21:02 Відповісти
А от у Одесткий області мутняковий PetroMol - 17 заправок працюють тільки за готівку, і ніхто не бачить
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09.03.2026 21:20 Відповісти
Целая сеть!Как вам?
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09.03.2026 21:56 Відповісти
Місцеві водії через два тижні побачать ці заправки працюючими,тільки вже у них буде інший "дах".
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10.03.2026 08:39 Відповісти
 
 