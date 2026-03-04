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Новини Корупція в Україні
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На Київщині викрито схему постачання критичного обладнання до РФ

Київщина: службовці постачали обладнання до РФ
Фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Троє службових осіб підприємства на Київщині організували незаконне постачання електромеханічних пристроїв до Росії в обхід санкцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей випадок йдеться у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

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Схема постачання та обхід санкцій

За даними слідства, з серпня 2022 року по січень 2023 року продукцію систематично переправляли підприємству в РФ, пов’язаному з урядовими структурами країни-агресора.

Товар, необхідний для автоматизації та безпеки промислових об’єктів, маскували через фіктивні компанії на Близькому Сході, після чого транзитом через ЄС він потрапляв до Росії.

"Загальна вартість незаконно поставленої продукції становить близько 9 млн грн", — повідомила прокуратура.

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Судовий процес та санкції

У січні цього року трьом службовим особам повідомили про підозру. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Їх обвинувачують у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

  • Раніше повідомлялося, що країни ЄС висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію.

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Автор: 

корупція (5086) прокуратура (3722) росія (70371)
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Топ коментарі
+24
при "Баризі" свинарчуки нелегально завозили військові запчастини, а

при ЗЄлєнському вивозят, зміцнюючи армію орків, яка вбиває українців

ну ви різницю відчули ?

.
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04.03.2026 22:34 Відповісти
+17
Це знову отой ''барига'' підкинув це найчеснішому мальчіку від наріду. А до цього ще зерно вивозили до Ірану. А ще раніше переправили до росії більше 150 двигунів на літаки і гелікоптери..., про ''двушку'' на москву мовчу, то також вони підставили патріота від наріду.
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04.03.2026 22:22 Відповісти
+15
Чергові мерзенні гниди...
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04.03.2026 22:22 Відповісти
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Чергові мерзенні гниди...
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04.03.2026 22:22 Відповісти
Це знову отой ''барига'' підкинув це найчеснішому мальчіку від наріду. А до цього ще зерно вивозили до Ірану. А ще раніше переправили до росії більше 150 двигунів на літаки і гелікоптери..., про ''двушку'' на москву мовчу, то також вони підставили патріота від наріду.
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04.03.2026 22:22 Відповісти
при "Баризі" свинарчуки нелегально завозили військові запчастини, а

при ЗЄлєнському вивозят, зміцнюючи армію орків, яка вбиває українців

ну ви різницю відчули ?

.
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04.03.2026 22:34 Відповісти
Ну Мотор Січ нормально так поставляло кацапам і при "Баризі". Тож різниця така собі. 🤔
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04.03.2026 23:23 Відповісти
Не пишіть брехню. Мотори з ''мотор січі'' при ''баризі'' не поставлялися, бо діяли санкції проти росії. Попри санкції поставлялися при Зеленському. І це не просто слова, в задокументований факт у вигляді кримінальної справи.
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05.03.2026 05:38 Відповісти
Ти шо довбо#б?в москві офіціально представництво мотор січі було..вони навіть не ховалися тому що бабло богуслаївськи холуї возили в Київ чумайданами і не гривні😂😂😂😂я вже мовчу про те як богуслаєв організував тоді схему по продажу всвійська зламу перекрашенного під виглядом нових вертольотів...мабуть в Києві нічого не знали🤣🤣🤣ага?
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05.03.2026 06:42 Відповісти
Та ти шо....це хто тобі таке сказав?мабуть в опк працюєш якщо таку муйню несеш?той кучерявий пройдисвіт нічим не відрізняється від цих.....
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05.03.2026 06:37 Відповісти
Троє службових осіб підприємства на Київщині організували незаконне постачання електромеханічних пристроїв до Росії

Товар, необхідний для автоматизації та безпеки промислових об'єктів, маскували через фіктивні компанії на Близькому Сході, після чого транзитом через ЄС він потрапляв до Росії.

1+1 = Г+Г ?
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04.03.2026 22:24 Відповісти
Ото ось такі у вас патріоти. (( Але ви све одно виграєте війну навіть з такими громадянами.
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04.03.2026 22:24 Відповісти
Vv Tt

та да, памятаємо вашу всрачку у 6 тижнів та вашого всратого петена
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04.03.2026 22:28 Відповісти
Ага, тут теж таких вистачало і думаю що вистачає.
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04.03.2026 22:33 Відповісти
франція всралась гітлеру за 6 тижнів і платила репарації 4 роки
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04.03.2026 22:37 Відповісти
Як же ж утомили ці неуки-жертви радянської пропаганди.
Курва- поглянь на лінію фронту на 7 серпня 1941 року ( а тобто за шість тижднів після нападу гітлера на ссср). Там німці у тиричі більші території захопили чим у Франції в 1940 році.
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04.03.2026 22:43 Відповісти
.. а якби Алоїзович почав не 22 червня... а 1 травня... то до Свердловська точно б дійшов.... А якби Дідуган Мороз не втрутився...то був би Свердловськ ....Борманбергом ..а Челябінськ Геббельсбергом......)))
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04.03.2026 23:10 Відповісти
Першого травня гер шилькгрубер не міг це зробити.
В нациські Германії в цей день таке ж свято як і в совєцкому союзі.
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04.03.2026 23:27 Відповісти
.... так от і помилка у нього була... Всі червонозаді як свята відзначали?.. До втрати свідомості... То був шанс і до Красноярська дійти... А там Туреччина з Японією підписалися б... Але як час змінює погляди... Як русня змінила думки людей... які почали вважати і червону армію..і німецьку одним і тим же злом. Чи можна було подумати.. що німці будуть допомагати українцям вижити у війні? Нонсенс..який став фактом!
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04.03.2026 23:58 Відповісти
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04.03.2026 22:50 Відповісти
два рочки пройшло, фігуранти вже видихнули і думали що пронесло, поглажуючи шкіру сидіння позашляховика, придбаного з цих оборудок. Але як кажуть на расії - "ан нєт".
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04.03.2026 22:26 Відповісти
на жаль - так...
це трапилось якщо не домовились
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04.03.2026 22:33 Відповісти
з ким?
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04.03.2026 22:45 Відповісти
Суки гівнєчі
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04.03.2026 22:28 Відповісти
А курва Європа санкцій не вводить. От ******. (Українчиків не зачіпайте. Їм усе можна. У них війна, а економіку потрібно рухати,навіть, і таким способом)
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04.03.2026 22:40 Відповісти
Пффф , он опа відправляє я думаю кожен тиждень двушки на москву і ніхто не чешеться! А ви кажете..
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04.03.2026 23:43 Відповісти
 
 