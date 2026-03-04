На Київщині викрито схему постачання критичного обладнання до РФ
Троє службових осіб підприємства на Київщині організували незаконне постачання електромеханічних пристроїв до Росії в обхід санкцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей випадок йдеться у пресслужбі Київської обласної прокуратури.
Схема постачання та обхід санкцій
За даними слідства, з серпня 2022 року по січень 2023 року продукцію систематично переправляли підприємству в РФ, пов’язаному з урядовими структурами країни-агресора.
Товар, необхідний для автоматизації та безпеки промислових об’єктів, маскували через фіктивні компанії на Близькому Сході, після чого транзитом через ЄС він потрапляв до Росії.
"Загальна вартість незаконно поставленої продукції становить близько 9 млн грн", — повідомила прокуратура.
Судовий процес та санкції
У січні цього року трьом службовим особам повідомили про підозру. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Їх обвинувачують у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі та конфіскацію майна.
- Раніше повідомлялося, що країни ЄС висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію.
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при ЗЄлєнському вивозят, зміцнюючи армію орків, яка вбиває українців
ну ви різницю відчули ?
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Товар, необхідний для автоматизації та безпеки промислових об'єктів, маскували через фіктивні компанії на Близькому Сході, після чого транзитом через ЄС він потрапляв до Росії.
1+1 = Г+Г ?
та да, памятаємо вашу всрачку у 6 тижнів та вашого всратого петена
Курва- поглянь на лінію фронту на 7 серпня 1941 року ( а тобто за шість тижднів після нападу гітлера на ссср). Там німці у тиричі більші території захопили чим у Франції в 1940 році.
В нациські Германії в цей день таке ж свято як і в совєцкому союзі.
це трапилось якщо не домовились