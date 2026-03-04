На Київщині викрито схему постачання критичного обладнання до РФ

Фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Троє службових осіб підприємства на Київщині організували незаконне постачання електромеханічних пристроїв до Росії в обхід санкцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей випадок йдеться у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

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Схема постачання та обхід санкцій

За даними слідства, з серпня 2022 року по січень 2023 року продукцію систематично переправляли підприємству в РФ, пов’язаному з урядовими структурами країни-агресора.

Товар, необхідний для автоматизації та безпеки промислових об’єктів, маскували через фіктивні компанії на Близькому Сході, після чого транзитом через ЄС він потрапляв до Росії.

"Загальна вартість незаконно поставленої продукції становить близько 9 млн грн", — повідомила прокуратура.

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Судовий процес та санкції

У січні цього року трьом службовим особам повідомили про підозру. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Їх обвинувачують у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС висловили сумнів щодо прискореного вступу України через корупцію.

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