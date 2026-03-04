В Киевской области раскрыта схема поставки критически важного оборудования в РФ

Фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Трое должностных лиц предприятия в Киевской области организовали незаконную поставку электромеханических устройств в Россию в обход санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом случае говорится в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Схема поставок и обход санкций

По данным следствия, с августа 2022 года по январь 2023 года продукцию систематически переправляли предприятию в РФ, связанному с правительственными структурами страны-агрессора.

Товар, необходимый для автоматизации и безопасности промышленных объектов, маскировали через фиктивные компании на Ближнем Востоке, после чего транзитом через ЕС он попадал в Россию.

"Общая стоимость незаконно поставленной продукции составляет около 9 млн грн", — сообщила прокуратура.

Судебный процесс и санкции

В январе этого года трем должностным лицам сообщили о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд. Их обвиняют в пособничестве государству-агрессору по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

