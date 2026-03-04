В Киевской области раскрыта схема поставки критически важного оборудования в РФ
Трое должностных лиц предприятия в Киевской области организовали незаконную поставку электромеханических устройств в Россию в обход санкций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом случае говорится в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.
Схема поставок и обход санкций
По данным следствия, с августа 2022 года по январь 2023 года продукцию систематически переправляли предприятию в РФ, связанному с правительственными структурами страны-агрессора.
Товар, необходимый для автоматизации и безопасности промышленных объектов, маскировали через фиктивные компании на Ближнем Востоке, после чего транзитом через ЕС он попадал в Россию.
"Общая стоимость незаконно поставленной продукции составляет около 9 млн грн", — сообщила прокуратура.
Судебный процесс и санкции
В январе этого года трем должностным лицам сообщили о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд. Их обвиняют в пособничестве государству-агрессору по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.
- Ранее сообщалось, что страны ЕС выразили сомнение по поводу ускоренного вступления Украины из-за коррупции.
при ЗЄлєнському вивозят, зміцнюючи армію орків, яка вбиває українців
ну ви різницю відчули ?
.
Товар, необхідний для автоматизації та безпеки промислових об'єктів, маскували через фіктивні компанії на Близькому Сході, після чого транзитом через ЄС він потрапляв до Росії.
1+1 = Г+Г ?
та да, памятаємо вашу всрачку у 6 тижнів та вашого всратого петена
це трапилось якщо не домовились