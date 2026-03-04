РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11260 посетителей онлайн
Новости Коррупция в Украине
769 12

В Киевской области раскрыта схема поставки критически важного оборудования в РФ

Киевская область: служащие поставляли оборудование в РФ
Фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Трое должностных лиц предприятия в Киевской области организовали незаконную поставку электромеханических устройств в Россию в обход санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом случае говорится в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Схема поставок и обход санкций

По данным следствия, с августа 2022 года по январь 2023 года продукцию систематически переправляли предприятию в РФ, связанному с правительственными структурами страны-агрессора.

Товар, необходимый для автоматизации и безопасности промышленных объектов, маскировали через фиктивные компании на Ближнем Востоке, после чего транзитом через ЕС он попадал в Россию.

"Общая стоимость незаконно поставленной продукции составляет около 9 млн грн", — сообщила прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Процент за спокойствие": НАБУ разоблачило коррупционную схему во время "Большого строительства" дорог (обновлено)

Судебный процесс и санкции

В январе этого года трем должностным лицам сообщили о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд. Их обвиняют в пособничестве государству-агрессору по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

  • Ранее сообщалось, что страны ЕС выразили сомнение по поводу ускоренного вступления Украины из-за коррупции.

Читайте также: Председатель профсоюза "Укрзализныци" создал схему на 8,7 млн грн: дело передали в суд

Автор: 

коррупция (1922) прокуратура (310) россия (22333)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергові мерзенні гниди...
показать весь комментарий
04.03.2026 22:22 Ответить
Це знову отой ''барига'' підкинув це найчеснішому мальчіку від наріду. А до цього ще зерно вивозили до Ірану. А ще раніше переправили до росії більше 150 двигунів на літаки і гелікоптери..., про ''двушку'' на москву мовчу, то також вони підставили патріота від наріду.
показать весь комментарий
04.03.2026 22:22 Ответить
при "Баризі" свинарчуки нелегально завозили військові запчастини, а

при ЗЄлєнському вивозят, зміцнюючи армію орків, яка вбиває українців

ну ви різницю відчули ?

.
показать весь комментарий
04.03.2026 22:34 Ответить
Троє службових осіб підприємства на Київщині організували незаконне постачання електромеханічних пристроїв до Росії

Товар, необхідний для автоматизації та безпеки промислових об'єктів, маскували через фіктивні компанії на Близькому Сході, після чого транзитом через ЄС він потрапляв до Росії.

1+1 = Г+Г ?
показать весь комментарий
04.03.2026 22:24 Ответить
Ото ось такі у вас патріоти. (( Але ви све одно виграєте війну навіть з такими громадянами.
показать весь комментарий
04.03.2026 22:24 Ответить
Vv Tt

та да, памятаємо вашу всрачку у 6 тижнів та вашого всратого петена
показать весь комментарий
04.03.2026 22:28 Ответить
Ага, тут теж таких вистачало і думаю що вистачає.
показать весь комментарий
04.03.2026 22:33 Ответить
франція всралась гітлеру за 6 тижнів і платила репарації 4 роки
показать весь комментарий
04.03.2026 22:37 Ответить
два рочки пройшло, фігуранти вже видихнули і думали що пронесло, поглажуючи шкіру сидіння позашляховика, придбаного з цих оборудок. Але як кажуть на расії - "ан нєт".
показать весь комментарий
04.03.2026 22:26 Ответить
на жаль - так...
це трапилось якщо не домовились
показать весь комментарий
04.03.2026 22:33 Ответить
Суки гівнєчі
показать весь комментарий
04.03.2026 22:28 Ответить
 
 