Посадовець ЗСУ постане перед судом за корупцію у будівництві, - НАБУ
Корупція на житлі для військових: посадовця ЗСУ судитимуть за хабар у $1,3 млн.
Прпо це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріали НАБУ.
Деталі:
Перед судом постане посадовець Збройних Сил України, якого обвинувачують у пособництві в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.
Керівник одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони запропонував забудовнику забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.
Схема хабарництва та залучені особи
Для реалізації плану та уникнення прямого спілкування із забудовником залучив двох пособників, зокрема, одного з посадовців ЗСУ, а "послуги" оцінив у $1,3 мільйона.
У червні минулого року після надання забудовником першого траншу у розмірі $100 тис. пособників викрили на гарячому.
Судові наслідки
Один з них вже постав перед судом, отримав обвинувальний вирок та покарання у вигляді реального позбавлення волі. Колишній керівник Центрального управління Міноборони наразі перебуває під вартою у статусі обвинуваченого.
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