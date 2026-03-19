ВАКС засудив "слугу народу" Марченко до 2 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок нардепці "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці Анастасії Колеснік, яких підозрювали у зловживанні впливом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що вирішив суд?

"Визнати Колеснік Анастасію винуватою ... та призначити їй основне покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов'язана із оформленням дозволів громадянам на виїзд з України строком на 3 роки", - зазначила головуюча суддя.

Водночас Людмилу Марченко засудили до 2 років позбавлення волі та на 3 роки заборонили їй обіймати посади в органах державної влади.

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Справа "слуги народу" Людмили Марченко

31 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинної народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом. За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Марченко отримала підозру в липні 2023 року. НАБУ заявило, що Марченко та її помічницю викрили в отриманні 11,3 тисячі доларів.

НАБУ оприлюднило частину доказів у справі Марченко, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.

Згодом депутатку Марченко виключили з партії "Слуга народу".

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