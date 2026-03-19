ВАКС приговорил "слугу народа" Марченко к 2 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд огласил приговор народному депутату от партии "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице Анастасии Колесник, которых подозревали в злоупотреблении влиянием.

Что решил суд?

"Признать Колесник Анастасию виновной ... и назначить ей основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины сроком на 3 года", - отметила председательствующая судья.

В то же время Людмилу Марченко приговорили к 2 годам лишения свободы и на 3 года запретили ей занимать должности в органах государственной власти.

Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующей народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

