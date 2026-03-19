ВАКС приговорил "слугу народа" Марченко к 2 годам лишения свободы
Высший антикоррупционный суд огласил приговор народному депутату от партии "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице Анастасии Колесник, которых подозревали в злоупотреблении влиянием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что решил суд?
"Признать Колесник Анастасию виновной ... и назначить ей основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины сроком на 3 года", - отметила председательствующая судья.
В то же время Людмилу Марченко приговорили к 2 годам лишения свободы и на 3 года запретили ей занимать должности в органах государственной власти.
Дело "слуги народа" Людмилы Марченко
31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующей народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".
грьобане zельоне шапіто
Тільки Суд Лінча до цих перевертнів у суддівській хламиді!!
Татаров з лукаш і підрахуєм, глибоко зхвильовані!!
нєнє!!
саша і ріма.....
дякую вам за промінь надії, голобородька на вєлікє.
про міндіча, про баканова, про юзіка .....
про чиновників з хатинами в дубаях, з хотелями в хорватіях, з вілами в іспаніях.
про зелених мародерів на мільярди, з паспортами по всьому світу.
вже ніхто не згадує.
зате, засудили якусь приблуду за якусь тупу херню.