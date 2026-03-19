ВАКС приговорил "слугу народа" Марченко к 2 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд огласил приговор народному депутату от партии "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице Анастасии Колесник, которых подозревали в злоупотреблении влиянием.

Что решил суд?

"Признать Колесник Анастасию виновной ... и назначить ей основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины сроком на 3 года", - отметила председательствующая судья.

В то же время Людмилу Марченко приговорили к 2 годам лишения свободы и на 3 года запретили ей занимать должности в органах государственной власти.

Дело "слуги народа" Людмилы Марченко

31 октября 2023 года НАБУ и САП завершили следствие по подозрению действующей народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы в злоупотреблении влиянием. Действия нардепа и ее помощницы были квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала гражданину обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

потім апеляція ..умовно .. і нова посада

грьобане zельоне шапіто
19.03.2026 15:27 Ответить
Портновські судді, по іншому гадити і не можуть!!!
Тільки Суд Лінча до цих перевертнів у суддівській хламиді!!
Татаров з лукаш і підрахуєм, глибоко зхвильовані!!
19.03.2026 15:51 Ответить
тааааа не вже????чи це мабуть тільки до апеляції???
19.03.2026 15:27 Ответить
боже.....
нєнє!!
саша і ріма.....
дякую вам за промінь надії, голобородька на вєлікє.
про міндіча, про баканова, про юзіка .....
про чиновників з хатинами в дубаях, з хотелями в хорватіях, з вілами в іспаніях.
про зелених мародерів на мільярди, з паспортами по всьому світу.
вже ніхто не згадує.
зате, засудили якусь приблуду за якусь тупу херню.
19.03.2026 15:36 Ответить
Якщо після всіх судів буде умовне покарання, то не чекайте зміни а ні в суспільстві а ні в правоохоронних структурах! Покарання повинні бути реальними та більш обʼєктивними!
19.03.2026 15:44 Ответить
Будь яка стаття до 3 років 100% гарантує умовне покарання після апеляції. Достатньо винайняти найдешевшого адвоката. Тож ціна питання 1200 гривень (2 години).
19.03.2026 15:47 Ответить
 
 