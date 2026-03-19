Дело о давлении на бизнес: прокуратура обжалует меры пресечения в отношении чиновников СБУ
Прокуратура планирует подать апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда относительно мер пресечения по делу о предполагаемой схеме давления на бизнес с участием должностных лиц Службы безопасности Украины и гражданского посредника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора следственный судья ВАКС 18 марта 2026 года избрал следующие меры пресечения:
-
одному из должностных лиц СБУ и гражданскому посреднику - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн;
-
другому должностному лицу СБУ - залог в размере 998 400 грн с электронным браслетом.
Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 25 млн грн каждому.
Они заявили, что не согласны с решением суда, считая его несоответствующим тяжести предполагаемых преступлений, роли фигурантов и установленным рискам.
"Считаем, что такой размер залога и вид меры пресечения не соответствуют тяжести инкриминируемых преступлений, роли подозреваемых и установленным рискам и не обеспечивают надлежащего процессуального поведения", - отметили в Офисе генпрокурора.
Что предшествовало?
По данным следствия, подозреваемые организовали механизм давления на субъектов хозяйствования, используя уголовные производства в качестве инструмента влияния. Предпринимателям предлагали заплатить 600 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства, изменение правовой квалификации и дальнейшее невмешательство в деятельность.
- 16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ровенской области.
- 17 марта двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. долларов, было объявлено о подозрении.
заставивикупу зменшили в 10 разів.
Вона тоді при обшуку в одній сумці за вікно більше викинула
а зраднику (корупція в органах то є держзрада під час війни) 600 тис???
з продажного судді зняти шкіру! як в Нідердандах було...