Дело о давлении на бизнес: прокуратура обжалует меры пресечения в отношении чиновников СБУ

Прокуратура планирует подать апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда относительно мер пресечения по делу о предполагаемой схеме давления на бизнес с участием должностных лиц Службы безопасности Украины и гражданского посредника.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора следственный судья ВАКС 18 марта 2026 года избрал следующие меры пресечения:

одному из должностных лиц СБУ и гражданскому посреднику - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн;

другому должностному лицу СБУ - залог в размере 998 400 грн с электронным браслетом.

Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 25 млн грн каждому.

Они заявили, что не согласны с решением суда, считая его несоответствующим тяжести предполагаемых преступлений, роли фигурантов и установленным рискам.

"Считаем, что такой размер залога и вид меры пресечения не соответствуют тяжести инкриминируемых преступлений, роли подозреваемых и установленным рискам и не обеспечивают надлежащего процессуального поведения", - отметили в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало?

По данным следствия, подозреваемые организовали механизм давления на субъектов хозяйствования, используя уголовные производства в качестве инструмента влияния. Предпринимателям предлагали заплатить 600 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства, изменение правовой квалификации и дальнейшее невмешательство в деятельность.

16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ровенской области.

17 марта двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. долларов, было объявлено о подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 9 гривен вместо 10 миллионов: топ-чиновник ГБР Бузницкий получил квартиру от СБУ в центре Киева почти даром, - СМИ. ВИДЕО