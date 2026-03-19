Дело о давлении на бизнес: прокуратура обжалует меры пресечения в отношении чиновников СБУ

Прокуратура планирует подать апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда относительно мер пресечения по делу о предполагаемой схеме давления на бизнес с участием должностных лиц Службы безопасности Украины и гражданского посредника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора следственный судья ВАКС 18 марта 2026 года избрал следующие меры пресечения:

  • одному из должностных лиц СБУ и гражданскому посреднику - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн;

  • другому должностному лицу СБУ - залог в размере 998 400 грн с электронным браслетом.

Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 25 млн грн каждому.

Они заявили, что не согласны с решением суда, считая его несоответствующим тяжести предполагаемых преступлений, роли фигурантов и установленным рискам.

"Считаем, что такой размер залога и вид меры пресечения не соответствуют тяжести инкриминируемых преступлений, роли подозреваемых и установленным рискам и не обеспечивают надлежащего процессуального поведения", - отметили в Офисе генпрокурора.

Что предшествовало?

По данным следствия, подозреваемые организовали механизм давления на субъектов хозяйствования, используя уголовные производства в качестве инструмента влияния. Предпринимателям предлагали заплатить 600 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства, изменение правовой квалификации и дальнейшее невмешательство в деятельность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 9 гривен вместо 10 миллионов: топ-чиновник ГБР Бузницкий получил квартиру от СБУ в центре Киева почти даром, - СМИ. ВИДЕО

Я не розумію, що нема чітких критеріїв суми застави, при заподіяній шкоді? Застава не менш ніж сума заподіянної чи ймовірної шкоди.Суддя я бачу зовсім берега попутав, за таке розом з затриманими, повинен присісти, бо мабуть не безкоштовно таку куйню уткнув.
19.03.2026 09:51 Ответить
ви смієтеся,це все системні персонажі,і неможна з ними як з простими холопами,зтрусили долю і хай працюють далі,за останні роки жодного приговору ,одні застави та свіучасть зі слідсвом....
19.03.2026 10:07 Ответить
Сволоті Крупі розмір застави викупу зменшили в 10 разів.
Вона тоді при обшуку в одній сумці за вікно більше викинула
19.03.2026 10:19 Ответить
Справа діамантових прокурорів - найкращий приклад.
19.03.2026 10:35 Ответить
коли мене повязали за самозахист заставу поставили сто тисяч!
а зраднику (корупція в органах то є держзрада під час війни) 600 тис???
з продажного судді зняти шкіру! як в Нідердандах було...
19.03.2026 10:38 Ответить
У суддів теж є витрати...на життя. Якщо фігурааанти віддадуть усе на застави,то де їм взяти на суддів??? Отож! Думайте,коли коментуєте!!
19.03.2026 10:46 Ответить
 
 