Двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. долларов, объявлено о подозрении, - Кравченко

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора было предъявлено подозрение заместителю начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, заместителю начальника УСБУ в Ривненской области, а также гражданскому лицу-посреднику.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Всем трем мужчинам инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Гражданскому посреднику дополнительно инкриминируется соучастие в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 УК Украины).

Чиновники СБУ организовали механизм давления на бизнес

Они получали от предприятий неправомерную выгоду за решение их "проблемных вопросов".

Чиновник ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области использовал уголовное производство как источник незаконного обогащения.

Для посредничества он привлек гражданское лицо, которое общалось с бизнесом и координировало передачу наличных.

Установлено, что во время встреч в Ривненской области за так называемый "тариф на спокойную работу" предпринимателям озвучили сумму в 600 тысяч долларов США. За это обещали закрыть уголовное производство, изменить квалификацию дела и в дальнейшем не вмешиваться в деятельность бизнеса.

Получение неправомерной выгоды происходило поэтапно:

– 6 марта в Киеве передан первый транш в размере 50 тыс. долл. США в качестве подтверждения серьезности намерений. После этого бизнесменам предоставили "дорожную карту" по решению их проблем в уголовном производстве.

– 16 марта в одном из ресторанов Киевской области передан второй транш в размере 250 тыс. долл. США.

Отдельно разоблачен заместитель начальника УСБУ в Ривненской области, который через того же посредника получил от предпринимателя более 22 тыс. долл. США за обеспечение беспрепятственной добычи янтаря.

Всего правоохранители зафиксировали получение более 322 тыс. долл. США.

"Тариф" на безнаказанность в этой истории не сработал. Все трое участников задержаны, а денежные средства изъяты.

Что грозит фигурантам

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оперативное сопровождение по делу осуществляло Главное управление внутренней безопасности СБУ.

"Расследование продолжается. Устанавливаем полный круг причастных лиц. Работаем дальше", — отметил Кравченко.

Что предшествовало?

16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ровенской области.