Справа про тиск на бізнес: прокуратура оскаржить запобіжні заходи щодо посадовців СБУ

Прокуратура планує подати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжних заходів у справі про ймовірну схему тиску на бізнес за участі посадовців Служба безпеки України та цивільного посередника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчий суддя ВАКС 18 березня 2026 року обрав такі запобіжні заходи:

одному з посадовців СБУ та цивільному посереднику - тримання під вартою з можливістю внесення застави 998 400 грн;

іншому посадовцю СБУ - застава 998 400 грн з електронним браслетом.

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 25 млн грн кожному.

Вони заявили, що не погоджуються з рішенням суду, вважаючи його таким, що не відповідає тяжкості ймовірних злочинів, ролі фігурантів та встановленим ризикам.

"Вважаємо, що такий розмір застави та вид запобіжного заходу не відповідає тяжкості інкримінованих злочинів, ролі підозрюваних та встановлених ризиків і не забезпечує належної процесуальної поведінки", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Що передувало?

За даними слідства, підозрювані організували механізм тиску на суб’єктів господарювання, використовуючи кримінальні провадження як інструмент впливу. Підприємцям пропонували заплатити 600 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження, зміну правової кваліфікації та подальше невтручання у діяльність.

16 березня Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь Служби безпеки України, які намагалися налагодити протиправну схему. Йдеться про високопосадовців міста Київ та Рівненської області.

17 березня двом високопосадовцям управлінь СБУ Києва та Рівненщини, викритим на $620 тис. хабаря, було оголошено про підозру.

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