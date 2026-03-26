ГБР разоблачило предпринимателя, который финансировал незаконную добычу янтаря на Ривненщине

ГБР разоблачило предпринимателя, который финансировал незаконную добычу янтаря

Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения предпринимателю, который обеспечивал деятельность преступной организации по незаконной добыче янтаря в Ривненской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

По данным следствия, фигурант предоставлял участникам схемы технику, оборудование и финансовую поддержку, что позволяло организовать масштабный незаконный промысел. Ему инкриминируют участие в преступной организации и содействие незаконной добыче янтаря.

Схема добычи и ущерб окружающей среде

В ГБР напомнили, что масштабную схему раскрыли в мае 2024 года совместно со Службой безопасности Украины. Следствие установило, что в конце 2021 года местный предприниматель создал преступную организацию, которая действовала почти три года.

Участники группы имели четкое распределение ролей. Одни отвечали за технику и поиск копателей, другие — за сбыт янтаря и прикрытие деятельности. В 2022 году подконтрольное предприятие получило специальные разрешения на геологическое изучение месторождений, однако фактически организаторы наладили массовую добычу.

За два года незаконно добыто более 5 тонн янтаря. Нанесенный ущерб окружающей среде оценивается как минимум в 354 млн грн.

"Фигурант обеспечивал деятельность преступной организации, предоставляя технику, оборудование и финансовую поддержку для незаконной добычи", — сообщили в ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коррупция в медицине: что стало основанием для масштабных обысков в больницах Украины

Ход расследования и передача дела в суд

Правоохранители уже задержали семерых участников организации, среди которых был работник лесного хозяйства. Расследование в отношении них завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Предпринимателю объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в отношении участия в преступной организации и незаконной добычи полезных ископаемых.

В ГБР отмечают, что следственные действия продолжаются, а правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к функционированию схемы.

коррупция (8704) преступность (939) янтарь (572) ГБР (3350) Ровенская область (1310)
Ще якась сволота працювала мимо каси ОПи!
26.03.2026 18:50 Ответить
Хто перевірить 500 млрд на зброю? Сумнівні звʼязки аудитора АОЗ | Каленюк???
https://www.youtube.com/watch?v=CFq4qnKfeDY
26.03.2026 19:00 Ответить
А хто його кришував?
26.03.2026 19:03 Ответить
А подільники хто? На таку суму і стільки бурштину, це ж видно за милю. Назвати стрьомно прізвище? Чи немилозвучне українською?
26.03.2026 20:23 Ответить
 
 