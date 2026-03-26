ГБР разоблачило предпринимателя, который финансировал незаконную добычу янтаря на Ривненщине
Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения предпринимателю, который обеспечивал деятельность преступной организации по незаконной добыче янтаря в Ривненской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
По данным следствия, фигурант предоставлял участникам схемы технику, оборудование и финансовую поддержку, что позволяло организовать масштабный незаконный промысел. Ему инкриминируют участие в преступной организации и содействие незаконной добыче янтаря.
Схема добычи и ущерб окружающей среде
В ГБР напомнили, что масштабную схему раскрыли в мае 2024 года совместно со Службой безопасности Украины. Следствие установило, что в конце 2021 года местный предприниматель создал преступную организацию, которая действовала почти три года.
Участники группы имели четкое распределение ролей. Одни отвечали за технику и поиск копателей, другие — за сбыт янтаря и прикрытие деятельности. В 2022 году подконтрольное предприятие получило специальные разрешения на геологическое изучение месторождений, однако фактически организаторы наладили массовую добычу.
За два года незаконно добыто более 5 тонн янтаря. Нанесенный ущерб окружающей среде оценивается как минимум в 354 млн грн.
"Фигурант обеспечивал деятельность преступной организации, предоставляя технику, оборудование и финансовую поддержку для незаконной добычи", — сообщили в ГБР.
Ход расследования и передача дела в суд
Правоохранители уже задержали семерых участников организации, среди которых был работник лесного хозяйства. Расследование в отношении них завершено, а обвинительный акт передан в суд.
Предпринимателю объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в отношении участия в преступной организации и незаконной добычи полезных ископаемых.
В ГБР отмечают, что следственные действия продолжаются, а правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к функционированию схемы.
