Ручне управління в системі влади - "благодатний" ґрунт для зростання корупції, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що лише повний демонтаж системи "ручного управління" та перехід до непохитного верховенства права дозволить Україні реально подолати корупцію.

Про це він заявив за підсумками зустрічі "Євроінтеграція": реформи у сфері справедливості", передає Цензор.НЕТ.

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Буданов про боротьбу з корупцією

Під час зустрічі гості України, громадські організації та дипломатів країн-партнерів сторони намагалися знайти відповідь на запитання: як досягти торжества справедливості, верховенства закону та ефективно протидіяти корупції.

Буданов наголосив, що "корупція починається там, де починається ручне управління".

"Ручне управління в системі влади –– це "благодатний" ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість "телефонного права" і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне –– єдині для всіх, правила –– корупції стає дуже складно виживати", - сказав він.

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Україна готова до ініціатив для подолання корупції

Керівник ОП закликав усіх активних громадян до співпраці з Офісом президента, в тому числі у питанні боротьби з корупцією.

"Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій, адже тільки в єдності зможемо досягти результату", - додав він.

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