НАЗК назвало найкорумпованіші сфери в Україні: де ризики залишаються найвищими

В Україні найбільш корумпованою сферою, за оцінками громадян, залишаються будівництво та земельні відносини – саме її назвали 31,8% опитаних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЗК за результатами соціологічного дослідження.

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За даними агентства, також високий рівень корупційних ризиків зберігається у сфері правопорядку та протидії злочинності, а також у закладах вищої освіти та системі охорони здоров’я. Про наявність корупції в цих сферах заявили близько 25% респондентів.

Що відомо

У НАЗК зазначають, що загалом рівень корупційного досвіду серед населення знижується. Зокрема, у медичних закладах частка тих, хто стикався з корупцією, зменшилася на 4,3% порівняно з 2024 роком.

Також зафіксовано позитивну динаміку у сфері послуг енергетичних компаній – йдеться про підключення та обслуговування газо-, електро- та водопостачання. Покращення відзначають і в роботі сервісних центрів МВС.

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Подробиці

Найменш корумпованою сферою, згідно з дослідженням, є центри надання адміністративних послуг. Водночас у НАЗК наголошують, що попри позитивну динаміку, ризики залишаються високими та потребують посиленої уваги антикорупційних органів.

У відомстві також звернули увагу, що ще у 2021 році рівень корупційного досвіду в більшості сфер перевищував 30%, а в правоохоронних органах із корупцією стикався кожен другий громадянин.

Контекст

Дослідження "Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність" проводилося з вересня по січень. У його межах опитали 2484 громадян та 1203 представників бізнесу, що дозволило оцінити як побутову, так і бізнес-корупцію в країні.

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