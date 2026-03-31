НАЗК назвало самые коррумпированные сферы в Украине: где риски остаются самыми высокими
В Украине наиболее коррумпированной сферой, по оценкам граждан, остаются строительство и земельные отношения — именно её назвали 31,8% опрошенных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК по результатам социологического исследования.
По данным агентства, также высокий уровень коррупционных рисков сохраняется в сфере правопорядка и противодействия преступности, а также в высших учебных заведениях и системе здравоохранения. О наличии коррупции в этих сферах заявили около 25% респондентов.
Что известно
В НАПК отмечают, что в целом уровень коррупционного опыта среди населения снижается. В частности, в медицинских учреждениях доля тех, кто сталкивался с коррупцией, уменьшилась на 4,3% по сравнению с 2024 годом.
Также зафиксирована положительная динамика в сфере услуг энергетических компаний – речь идет о подключении и обслуживании газо-, электро- и водоснабжения. Улучшения отмечают и в работе сервисных центров МВД.
Подробности
Наименее коррумпированной сферой, согласно исследованию, являются центры предоставления административных услуг. В то же время в НАПК отмечают, что, несмотря на положительную динамику, риски остаются высокими и требуют повышенного внимания антикоррупционных органов.
В ведомстве также обратили внимание, что еще в 2021 году уровень коррупционного опыта в большинстве сфер превышал 30%, а в правоохранительных органах с коррупцией сталкивался каждый второй гражданин.
Контекст
Исследование "Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность" проводилось с сентября по январь. В его рамках опросили 2484 граждан и 1203 представителей бизнеса, что позволило оценить как бытовую, так и бизнес-коррупцию в стране.
