РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11043 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
1 074 10

НАЗК назвало самые коррумпированные сферы в Украине: где риски остаются самыми высокими

В Украине наиболее коррумпированной сферой, по оценкам граждан, остаются строительство и земельные отношения — именно её назвали 31,8% опрошенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК по результатам социологического исследования.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным агентства, также высокий уровень коррупционных рисков сохраняется в сфере правопорядка и противодействия преступности, а также в высших учебных заведениях и системе здравоохранения. О наличии коррупции в этих сферах заявили около 25% респондентов.

Что известно

В НАПК отмечают, что в целом уровень коррупционного опыта среди населения снижается. В частности, в медицинских учреждениях доля тех, кто сталкивался с коррупцией, уменьшилась на 4,3% по сравнению с 2024 годом.

Также зафиксирована положительная динамика в сфере услуг энергетических компаний – речь идет о подключении и обслуживании газо-, электро- и водоснабжения. Улучшения отмечают и в работе сервисных центров МВД.

Читайте: Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях из-за схем с бюджетными средствами. ФОТОрепортаж

Подробности

Наименее коррумпированной сферой, согласно исследованию, являются центры предоставления административных услуг. В то же время в НАПК отмечают, что, несмотря на положительную динамику, риски остаются высокими и требуют повышенного внимания антикоррупционных органов.

В ведомстве также обратили внимание, что еще в 2021 году уровень коррупционного опыта в большинстве сфер превышал 30%, а в правоохранительных органах с коррупцией сталкивался каждый второй гражданин.

Контекст

Исследование "Коррупция в Украине 2025: понимание, восприятие, распространенность" проводилось с сентября по январь. В его рамках опросили 2484 граждан и 1203 представителей бизнеса, что позволило оценить как бытовую, так и бизнес-коррупцию в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа: Украина может стать членом ЕС до 2030 года при условии борьбы с коррупцией

Автор: 

коррупция (8709) Украина (44236)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Найкорумпованіші органи, це суди, прокуратура, поліція, всі решта-дитячий садок!
показать весь комментарий
31.03.2026 13:13 Ответить
+3
А чому сором'язливо замовчують ОПУ, Верховну Раду та Кабмін - найпотужніших лідерів серед корупціонерів?
показать весь комментарий
31.03.2026 13:35 Ответить
+1
а не простіше буде назвати, що ще залишилось не корумпованим? якщо ще залишилось. шоб зайвий раз пальці об клаву не збивати.
показать весь комментарий
31.03.2026 13:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво ! А який рівень корупції в самому НАЗК?
показать весь комментарий
31.03.2026 13:13 Ответить
там по талонах.
показать весь комментарий
31.03.2026 13:33 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Муйня на постному маслі - недавно писали шо еко - активістка з Дніпра збила собі 1 лям дол
показать весь комментарий
31.03.2026 13:29 Ответить
най це ОПУ.
показать весь комментарий
31.03.2026 13:30 Ответить
показать весь комментарий
ТЦК з їх ВЛК чомусь (напевно не просто так) забули вказати а також ОПУ , Верховну Зраду, Кабмін
показать весь комментарий
31.03.2026 13:47 Ответить
Давайте тоді розпочнемо з "вершини піраміди" - уряду
показать весь комментарий
31.03.2026 14:07 Ответить
 
 