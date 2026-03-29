No Kings: протести проти Трампа проходять у містах США. ФОТОрепортаж
У суботу, 28 березня, у низці міст США проходять протести проти політики президента США Дональда Трампа під гаслом No Kings ("Без Королів").
Про це повідомляють The Washington Post, AP та "Суспільне" з протесту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
Протести No Kings планують провести у всіх 50 штатах США. Очікується, що в них візьмуть участь мільйони людей. По всій країні заплановано понад 3 100 акцій.
Причини нової хвилі протестів
Адміністрація Трампа зіткнулася з новою хвилею обурення на тлі військової операції США в Ірані, в якій на цей час загинули 13 американських військовослужбовців, а сотні інших дістали поранення.
Операція "Епічна лють" спровокувала стрімке зростання цін на пальне, а продукти харчування залишаються стабільно дорогими. Запроваджені Трампом мита підвищили витрати на житло, автомобілі, телефони, телевізори, кросівки, й посудомийні машини, пише The Washington Post.
Протест у Вашингтоні
У столиці США протестувальники пройшли маршем вулицями повз Меморіал Лінкольна та до Національної алеї. Вони тримали банери та плакати з антитрампівськими гаслами: закликами до президента США Трампа "скласти корону", критикою Міграційної та митно-правоохоронної служби США (ICE).
Учасники протесту розповіли "Суспільному", що вони прийшли на захід, щоб відреагувати на політику Трампа, яка їх не влаштовує.
Протест у Міннесоті
У Міннесоті на протест Без Королів зібралося близько ста тисяч людей, за даними AP.
Протести у Міннесоті були присвячені Рене Гуд та Алексу Претті, які були вбиті співробітниками ICE під час стрілянини по протестувальниках у Міннеаполісі на початку 2026 року.
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І водночас - найбільш до дупи Трампу.
Бо для Трампа у світі існують дві речі: він - та його власність.