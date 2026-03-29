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Новини Фото Протести проти Трампа
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No Kings: протести проти Трампа проходять у містах США. ФОТОрепортаж

У суботу, 28 березня, у низці міст США проходять протести проти політики президента США Дональда Трампа під гаслом No Kings ("Без Королів"). 

Про це повідомляють The Washington PostAP та "Суспільне" з протесту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

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Протести No Kings планують провести у всіх 50 штатах США. Очікується, що в них візьмуть участь мільйони людей. По всій країні заплановано понад 3 100 акцій. 

Причини нової хвилі протестів

Адміністрація Трампа зіткнулася з новою хвилею обурення на тлі військової операції США в Ірані, в якій на цей час загинули 13 американських військовослужбовців, а сотні інших дістали поранення.

Операція "Епічна лють" спровокувала стрімке зростання цін на пальне, а продукти харчування залишаються стабільно дорогими. Запроваджені Трампом мита підвищили витрати на житло, автомобілі, телефони, телевізори, кросівки, й посудомийні машини, пише The Washington Post.

протест проти Трампа
Фото: The Washington Post
протест проти Трампа
Фото: The Washington Post

Протест у Вашингтоні

У столиці США протестувальники пройшли маршем вулицями повз Меморіал Лінкольна та до Національної алеї. Вони тримали банери та плакати з антитрампівськими гаслами: закликами до президента США Трампа "скласти корону", критикою Міграційної та митно-правоохоронної служби США (ICE).

Учасники протесту розповіли "Суспільному", що вони прийшли на захід, щоб відреагувати на політику Трампа, яка їх не влаштовує.

протест проти Трампа
Фото: Суспільне

Протест у Міннесоті

У Міннесоті на протест Без Королів зібралося близько ста тисяч людей, за даними AP.

Протести у Міннесоті були присвячені Рене Гуд та Алексу Претті, які були вбиті співробітниками ICE під час стрілянини по протестувальниках у Міннеаполісі на початку 2026 року.

протест проти трампа
Фото: REUTERS
протест проти трампа
Фото: REUTERS
протест проти трампа
Фото: REUTERS
протест проти трампа
Фото: REUTERS
протест проти трампа
Фото: REUTERS

Дивіться також: No Kings: у США люди вийшли на протести проти політики Трампа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

протест (2425) США (26898) Трамп Дональд (9046)
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Топ коментарі
+20
Айзенберг пише, що це - наймасовіший протест за всю історію США.
І водночас - найбільш до дупи Трампу.
Бо для Трампа у світі існують дві речі: він - та його власність.
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29.03.2026 00:31 Відповісти
+14
Слухай, стратег кімнатний, я читаю цей твій ,,аналіз'' і прямо от бачу, як ти це писав -напевно, якраз між двома кат-сценами в Call of Duty, витираючи пальці від чипсів об штани. Твоя логіка настільки ,,глибока'', що десь у кутку тихенько заплакав один підручник з геополітики, якого ти ні разу не відкривав. Давай я тобі на пальцях, без твоїх оцих вологих фантазій про ,,імпічменти в бочину'', поясню, як насправді працює дорослий світ. Ти радієш, що Америка ,,розхерачила'' Іран? Ти це десь у своіх мультіках побачив? Друже, прокинься, ти обісцявся: будь-яка велика заваруха на Близькому Сході - це гігантський пилосос, який висмоктує снаряди, ППО і гроші з наших складів туди, бо для Штатів той регіон - це і нафта, і статус, і старі борги, а ми для них у такій черзі опиняємося десь між ремонтом доріг у Канзасі та закупівлею туалетного паперу для Пентагону. Про ціни на горючку ти згадав, молодець, візьми з полиці пиріжок, але ти в курсі, що на цій горючці росте ціна на все логістичне залізо, яке нам везуть? Я вже мовчу про те, що тільки за два тижні війни на Близькому Сході рашка вже заробила $2 млрд. Аскільки вона ще на цьому заробить....Пояснити куди, і на що підуть ці гроші?! Радіти цьому і вважати це плюсом для Украіни може тільки повний ідіот або хитрий і замаскований вражина....Твій ..плюс'' про Ізраїль, який отримує по голові - це взагалі премія Дарвіна: чим більше Іран втягнутий у пряму війну, тим швидше він переводить свою економіку на рейки ..клепаємо дрони і ракети 24/7'', і вгадай, куди ці технології потім потечуть у рамках ..обміну досвідом'' з руснею? Про Трампа і імпічмент - це взагалі окремий вид комедії: ти серйозно думаєш, що в розпал світової пожежі хтось буде займатися бюрократичним самогубством, а не просто заб'є на Україну, бо ..в хаті горить''? Твоє ..ми перепочинемо'' звучить так, ніби ми сидимо в кінотеатрі з попкорном, а не в країні, де кожен постріл на іншому кінці світу відгукується порожнім ящиком з-під БК у нашому окопі. Короче, згортай свої карти ..морського бою'', вимикай приставку ,,єксперд'' і йди почитай хоч щось складніше за титри в мультиках, бо з таким розумінням реальності тобі тільки в ..пісочниці'' перемагати, а не про долю держав міркувати.
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29.03.2026 04:16 Відповісти
+12
Так якого бісу ти тут забув? Тусуйся вдома, на страна, с..у і будуть тобі валянки..
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29.03.2026 01:09 Відповісти

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