No Kings: протести проти Трампа проходять у містах США. ФОТОрепортаж

У суботу, 28 березня, у низці міст США проходять протести проти політики президента США Дональда Трампа під гаслом No Kings ("Без Королів").

Про це повідомляють The Washington Post, AP та "Суспільне" з протесту у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

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Протести No Kings планують провести у всіх 50 штатах США. Очікується, що в них візьмуть участь мільйони людей. По всій країні заплановано понад 3 100 акцій.

Причини нової хвилі протестів

Адміністрація Трампа зіткнулася з новою хвилею обурення на тлі військової операції США в Ірані, в якій на цей час загинули 13 американських військовослужбовців, а сотні інших дістали поранення.

Операція "Епічна лють" спровокувала стрімке зростання цін на пальне, а продукти харчування залишаються стабільно дорогими. Запроваджені Трампом мита підвищили витрати на житло, автомобілі, телефони, телевізори, кросівки, й посудомийні машини, пише The Washington Post.

Фото: The Washington Post

Фото: The Washington Post

Протест у Вашингтоні

У столиці США протестувальники пройшли маршем вулицями повз Меморіал Лінкольна та до Національної алеї. Вони тримали банери та плакати з антитрампівськими гаслами: закликами до президента США Трампа "скласти корону", критикою Міграційної та митно-правоохоронної служби США (ICE).

Учасники протесту розповіли "Суспільному", що вони прийшли на захід, щоб відреагувати на політику Трампа, яка їх не влаштовує.

Фото: Суспільне

Протест у Міннесоті

У Міннесоті на протест Без Королів зібралося близько ста тисяч людей, за даними AP.

Протести у Міннесоті були присвячені Рене Гуд та Алексу Претті, які були вбиті співробітниками ICE під час стрілянини по протестувальниках у Міннеаполісі на початку 2026 року.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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