No Kings: протесты против Трампа проходят в городах США. ФОТОРЕПОРТАЖ
В субботу, 28 марта, в ряде городов США проходят протесты против политики президента США Дональда Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей").
Об этом сообщают The Washington Post,AP и "Суспільне" с протеста в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.
Протесты No Kings планируется провести во всех 50 штатах США. Ожидается, что в них примут участие миллионы людей. По всей стране запланировано более 3 100 акций.
Причины новой волны протестов
Администрация Трампа столкнулась с новой волной возмущения на фоне военной операции США в Иране, в которой на данный момент погибли 13 американских военнослужащих, а сотни других получили ранения.
Операция "Эпическая ярость" спровоцировала стремительный рост цен на топливо, а продукты питания остаются стабильно дорогими. Введенные Трампом пошлины повысили расходы на жилье, автомобили, телефоны, телевизоры, кроссовки и посудомоечные машины, пишет The Washington Post.
Протест в Вашингтоне
В столице США протестующие прошли маршем по улицам мимо Мемориала Линкольна и до Национальной аллеи. Они держали баннеры и плакаты с антитрамповскими лозунгами: призывами к президенту США Трампу "сложить корону", критикой Иммиграционной и таможенно-правоохранительной службы США (ICE).
Участники протеста рассказали "Суспільному", что они пришли на мероприятие, чтобы отреагировать на политику Трампа, которая их не устраивает.
Протест в Миннесоте
В Миннесоте на протест "Без королей" собралось около ста тысяч человек, по данным AP.
Протесты в Миннесоте были посвящены Рене Гуд и Алексу Претти, которые были убиты сотрудниками ICE во время стрельбы по протестующим в Миннеаполисе в начале 2026 года.
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І водночас - найбільш до дупи Трампу.
Бо для Трампа у світі існують дві речі: він - та його власність.