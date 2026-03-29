No Kings: протесты против Трампа проходят в городах США. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 28 марта, в ряде городов США проходят протесты против политики президента США Дональда Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей").

Об этом сообщают The Washington Post,AP и "Суспільне" с протеста в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

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Протесты No Kings планируется провести во всех 50 штатах США. Ожидается, что в них примут участие миллионы людей. По всей стране запланировано более 3 100 акций.

Причины новой волны протестов

Администрация Трампа столкнулась с новой волной возмущения на фоне военной операции США в Иране, в которой на данный момент погибли 13 американских военнослужащих, а сотни других получили ранения.

Операция "Эпическая ярость" спровоцировала стремительный рост цен на топливо, а продукты питания остаются стабильно дорогими. Введенные Трампом пошлины повысили расходы на жилье, автомобили, телефоны, телевизоры, кроссовки и посудомоечные машины, пишет The Washington Post.

Фото: The Washington Post

Фото: The Washington Post

Протест в Вашингтоне

В столице США протестующие прошли маршем по улицам мимо Мемориала Линкольна и до Национальной аллеи. Они держали баннеры и плакаты с антитрамповскими лозунгами: призывами к президенту США Трампу "сложить корону", критикой Иммиграционной и таможенно-правоохранительной службы США (ICE).

Участники протеста рассказали "Суспільному", что они пришли на мероприятие, чтобы отреагировать на политику Трампа, которая их не устраивает.

Фото: Суспільне

Протест в Миннесоте

В Миннесоте на протест "Без королей" собралось около ста тысяч человек, по данным AP.

Протесты в Миннесоте были посвящены Рене Гуд и Алексу Претти, которые были убиты сотрудниками ICE во время стрельбы по протестующим в Миннеаполисе в начале 2026 года.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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