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Новости Фото Протесты против Трампа
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No Kings: протесты против Трампа проходят в городах США. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 28 марта, в ряде городов США проходят протесты против политики президента США Дональда Трампа под лозунгом No Kings ("Без королей"). 

Об этом сообщают The Washington Post,AP и "Суспільне" с протеста в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

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Протесты No Kings планируется провести во всех 50 штатах США. Ожидается, что в них примут участие миллионы людей. По всей стране запланировано более 3 100 акций. 

Причины новой волны протестов

Администрация Трампа столкнулась с новой волной возмущения на фоне военной операции США в Иране, в которой на данный момент погибли 13 американских военнослужащих, а сотни других получили ранения.

Операция "Эпическая ярость" спровоцировала стремительный рост цен на топливо, а продукты питания остаются стабильно дорогими. Введенные Трампом пошлины повысили расходы на жилье, автомобили, телефоны, телевизоры, кроссовки и посудомоечные машины, пишет The Washington Post.

протест против Трампа
Фото: The Washington Post
протест против Трампа
Фото: The Washington Post

Протест в Вашингтоне

В столице США протестующие прошли маршем по улицам мимо Мемориала Линкольна и до Национальной аллеи. Они держали баннеры и плакаты с антитрамповскими лозунгами: призывами к президенту США Трампу "сложить корону", критикой Иммиграционной и таможенно-правоохранительной службы США (ICE).

Участники протеста рассказали "Суспільному", что они пришли на мероприятие, чтобы отреагировать на политику Трампа, которая их не устраивает.

протест против Трампа
Фото: Суспільне

Протест в Миннесоте

В Миннесоте на протест "Без королей" собралось около ста тысяч человек, по данным AP.

Протесты в Миннесоте были посвящены Рене Гуд и Алексу Претти, которые были убиты сотрудниками ICE во время стрельбы по протестующим в Миннеаполисе в начале 2026 года.

протест против Трампа
Фото: REUTERS
протест против Трампа
Фото: REUTERS
протест против Трампа
Фото: REUTERS
протест против Трампа
Фото: REUTERS
протест против Трампа
Фото: REUTERS

Смотрите также: No Kings: в США люди вышли на протесты против политики Трампа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

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Топ комментарии
+20
Айзенберг пише, що це - наймасовіший протест за всю історію США.
І водночас - найбільш до дупи Трампу.
Бо для Трампа у світі існують дві речі: він - та його власність.
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29.03.2026 00:31 Ответить
+14
Слухай, стратег кімнатний, я читаю цей твій ,,аналіз'' і прямо от бачу, як ти це писав -напевно, якраз між двома кат-сценами в Call of Duty, витираючи пальці від чипсів об штани. Твоя логіка настільки ,,глибока'', що десь у кутку тихенько заплакав один підручник з геополітики, якого ти ні разу не відкривав. Давай я тобі на пальцях, без твоїх оцих вологих фантазій про ,,імпічменти в бочину'', поясню, як насправді працює дорослий світ. Ти радієш, що Америка ,,розхерачила'' Іран? Ти це десь у своіх мультіках побачив? Друже, прокинься, ти обісцявся: будь-яка велика заваруха на Близькому Сході - це гігантський пилосос, який висмоктує снаряди, ППО і гроші з наших складів туди, бо для Штатів той регіон - це і нафта, і статус, і старі борги, а ми для них у такій черзі опиняємося десь між ремонтом доріг у Канзасі та закупівлею туалетного паперу для Пентагону. Про ціни на горючку ти згадав, молодець, візьми з полиці пиріжок, але ти в курсі, що на цій горючці росте ціна на все логістичне залізо, яке нам везуть? Я вже мовчу про те, що тільки за два тижні війни на Близькому Сході рашка вже заробила $2 млрд. Аскільки вона ще на цьому заробить....Пояснити куди, і на що підуть ці гроші?! Радіти цьому і вважати це плюсом для Украіни може тільки повний ідіот або хитрий і замаскований вражина....Твій ..плюс'' про Ізраїль, який отримує по голові - це взагалі премія Дарвіна: чим більше Іран втягнутий у пряму війну, тим швидше він переводить свою економіку на рейки ..клепаємо дрони і ракети 24/7'', і вгадай, куди ці технології потім потечуть у рамках ..обміну досвідом'' з руснею? Про Трампа і імпічмент - це взагалі окремий вид комедії: ти серйозно думаєш, що в розпал світової пожежі хтось буде займатися бюрократичним самогубством, а не просто заб'є на Україну, бо ..в хаті горить''? Твоє ..ми перепочинемо'' звучить так, ніби ми сидимо в кінотеатрі з попкорном, а не в країні, де кожен постріл на іншому кінці світу відгукується порожнім ящиком з-під БК у нашому окопі. Короче, згортай свої карти ..морського бою'', вимикай приставку ,,єксперд'' і йди почитай хоч щось складніше за титри в мультиках, бо з таким розумінням реальності тобі тільки в ..пісочниці'' перемагати, а не про долю держав міркувати.
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29.03.2026 04:16 Ответить
+12
Так якого бісу ти тут забув? Тусуйся вдома, на страна, с..у і будуть тобі валянки..
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29.03.2026 01:09 Ответить

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