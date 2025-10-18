No Kings: в США люди вышли на протесты против политики Трампа. ВИДЕО+ФОТО
В субботу, 18 октября, в ряде городов США проходят акции протеста против политики американского лидера Дональда Трампа. Акция получила название No Kings ("Без королей").
Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Участники акции выступают против политики Трампа в сфере иммиграции, образования и безопасности, которая, по их мнению, подталкивает страну к автократии.
Протест в Чикаго
Митинги проходят в больших и малых городах США. Всего по всей стране запланировано более 2500 митингов и мероприятий, что примерно на 400 больше, чем в июне этого года.
Вашингтон, округ Колумбия
Также демонстрации прошли в Берлине, Мадриде, Риме и Лондоне.
Как отмечают СМИ, акции протеста проходят на фоне шатдауна, операций иммиграционной и таможенной полиции и столкновений из-за развертывания федеральных войск в городах США.
Напомним, что в середине июня в ряде крупных городов США люди вышли на митинги против политики президента США Дональда Трампа. Протесты под названием No kings ("Без королей") происходили на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения американского лидера.
