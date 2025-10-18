РУС
No Kings: в США люди вышли на протесты против политики Трампа. ВИДЕО+ФОТО

В субботу, 18 октября, в ряде городов США проходят акции протеста против политики американского лидера Дональда Трампа. Акция получила название No Kings ("Без королей").

Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Участники акции выступают против политики Трампа в сфере иммиграции, образования и безопасности, которая, по их мнению, подталкивает страну к автократии.

Протест в Чикаго

Митинги проходят в больших и малых городах США. Всего по всей стране запланировано более 2500 митингов и мероприятий, что примерно на 400 больше, чем в июне этого года.

Вашингтон, округ Колумбия

Также демонстрации прошли в Берлине, Мадриде, Риме и Лондоне.

протест
Фото: BBC

Как отмечают СМИ, акции протеста проходят на фоне шатдауна, операций иммиграционной и таможенной полиции и столкновений из-за развертывания федеральных войск в городах США.

протест против Трампа
Фото: NBC News
протест против Трампа
Фото: NBC News

Напомним, что в середине июня в ряде крупных городов США люди вышли на митинги против политики президента США Дональда Трампа. Протесты под названием No kings ("Без королей") происходили на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения американского лидера.

Смотрите также: "Без королей": американцы вышли на протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж

протест (5914) США (28102) Трамп Дональд (6878)
+29
18.10.2025 21:15 Ответить
18.10.2025 21:15 Ответить
+15
БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СЛАВА ВІЛЬНІЙ АМЕРИЦІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.10.2025 21:12 Ответить
18.10.2025 21:12 Ответить
+10
...прийшло прозрєніє американських зєлєбобіков...
18.10.2025 21:37 Ответить
18.10.2025 21:37 Ответить
Ще парочку. З національними прапорами
19.10.2025 04:54 Ответить
І закликами прикордонникам забиратися, бо заважають тако продавати
19.10.2025 04:55 Ответить
рыжий очень хочет стать американским х#йлом, это очевидно
19.10.2025 10:35 Ответить
