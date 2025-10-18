No Kings: у США люди вийшли на протести проти політики Трампа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 18 жовтня, у низці міст США відбуваються акції протесту проти політики американського лідера Дональда Трампа. Акція отримала назву No Kings ("Без королів").

Про це повідомляють The Wall Street Journal та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники акції виступають проти політики Трампа у сфері імміграції, освіти та безпеки, яка, на їхню думку, підштовхує країну до автократії.

Протест в Чикаго

Мітинги відбуваються у великих та малих містах США. Загалом по всій країні заплановано понад 2500 мітингів і заходів, що приблизно на 400 більше, ніж у червні цьогоріч.

Вашингтон, округ Колумбія

Також демонстрації відбулися у Берліні, Мадриді, Римі та Лондоні.

Фото: BBC

Як зазначають ЗМІ, акції протесту відбуваються на тлі шатдауну, операцій імміграційної та митної поліції і сутичок через розгортання федеральних військ у містах США.

Фото: NBC News

Фото: NBC News

Нагадаємо, що в середині червня в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбувалися на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Дивіться також: "Без королів": американці вийшли на протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж