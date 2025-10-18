УКР
No Kings: у США люди вийшли на протести проти політики Трампа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 18 жовтня, у низці міст США відбуваються акції протесту проти політики американського лідера Дональда Трампа. Акція отримала назву No Kings ("Без королів"). 

Про це повідомляють The Wall Street Journal та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники акції виступають проти політики Трампа у сфері імміграції, освіти та безпеки, яка, на їхню думку, підштовхує країну до автократії.

Протест в Чикаго 

Мітинги відбуваються у великих та малих містах США. Загалом по всій країні заплановано понад 2500 мітингів і заходів, що приблизно на 400 більше, ніж у червні цьогоріч. 

Вашингтон, округ Колумбія 

Також демонстрації відбулися у Берліні, Мадриді, Римі та Лондоні.

протест
Фото: BBC

Як зазначають ЗМІ, акції протесту відбуваються на тлі шатдауну, операцій імміграційної та митної поліції і сутичок через розгортання федеральних військ у містах США.

протест проти трампа
Фото: NBC News
протест проти трампа
Фото: NBC News

Нагадаємо, що в середині червня в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбувалися на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Дивіться також: "Без королів": американці вийшли на протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

протест (2454) США (24560) Трамп Дональд (7420)
+12
18.10.2025 21:15
+7
БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СЛАВА ВІЛЬНІЙ АМЕРИЦІ!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.10.2025 21:12
+5
тільки -но "інтелект чату" відповів так-

"спотворення лібералізму протистоянням двох партійу США" - це вже системна криза ліберальної демократії. Європа ще до цього не дійшла

США - нституції залишилися,

але вибірність, діалог і компроміс - вимерли.

Так дивлячись на ці мітинги - ЩЕ НЕ ВМЕРЛА...
18.10.2025 21:24
...прийшло прозрєніє американських зєлєбобіков...
18.10.2025 21:37
тільки -но "інтелект чату" відповів так-

"спотворення лібералізму протистоянням двох партійу США" - це вже системна криза ліберальної демократії. Європа ще до цього не дійшла

США - нституції залишилися,

але вибірність, діалог і компроміс - вимерли.

Так дивлячись на ці мітинги - ЩЕ НЕ ВМЕРЛА...
18.10.2025 21:24
Навіть у США люди виходять та протестують Трампу. А в Україні - *****.
18.10.2025 21:14
В Україні також мають протестувати Трампу? Думаю могли б і ніхто не завадив би, а от проти верховного the 💩 - сумнівно нажаль.
18.10.2025 21:33
чого це?
в чернігові скверик імені трампа перейменували.
і ніхто небуть, а голова "єс".

%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD Один зі скверів у Чернігові перейменовують на честь Дональда Трампа
18.10.2025 22:12
Знала й чекала що буде в США але те , що й в Європі!!! Це не просто плювок правим політикам, це плювок с ПАЩЬОЧІНАЙ хйлу
18.10.2025 21:16
No redheaded faggots
18.10.2025 21:17
Є руськоязичний сайт Кушніра , не дуже правдвінутава в політиці - тому САМЕ ТАКИМ Портников дуже влучно "відповідає свої відповіді"
18.10.2025 21:18
https://www.youtube.com/watch?v=FRTp2lnbDq8
18.10.2025 21:21
Ви поважаєте Портникова?
18.10.2025 21:25
Так.
18.10.2025 21:30
Вибачте, але я не у вас запитував, Чи ви два в одному?)
18.10.2025 21:33
Шифруйте свої коменти.
18.10.2025 21:59
У сенсі чого?
18.10.2025 22:06
У сенсі: прочитати і спалити, щоб сторонній не прочитав.
18.10.2025 22:15
То за своїми слідкуй, добре?
18.10.2025 22:29
Я не просто поважаю я його, я вважаю його поводирем українців до своєї справді вільної держави. Й шаную ще більше сьогодні , тому що за часів російського проживання він співпрацював з харошіх русскіх лиш з Каспаровим . Сьогодні лиш Каспаров справді ЗА Україну з усього лайна рашистського опозиційного бомонду.
А щодо про Портнікова з Вами - ТАК ЦЕ Ж ВЖЕ БУЛО
А щодо про Портнікова з Вами - ТАК ЦЕ Ж ВЖЕ БУЛО
18.10.2025 21:34
Видихайте, кажуть, його жінки не цікавлять🤣.
18.10.2025 21:35
ах єті долбано тупиє нєнавіснікі лібералав - ну справді, а до чого тут його орієнтація, дебіле?
18.10.2025 21:47
Тонко, в десяточку
18.10.2025 21:49
Читаючи ваш допис - 🤕😭
18.10.2025 22:04
беру усіх хто вас підтримав на замітку
18.10.2025 22:16
Щось не пригадаю), а чому запитав - тому що тут ви викладаєте речі, які якось явно суперечать його висловлюванням, припущенням, оцінкам дій політиків як західних, так і дій нашої влади в тому числі, і це, у такому разі, м'яко кажучи - дуже дивно виглядає ,
18.10.2025 21:40
я тут тільки МАЙЖЕ тим й займаюсь , що даю посилання на Портнікова ... Ну то такоє
18.10.2025 21:45
портникова після Шевченковської премії не впізнаю. Сидить на клику блазня.
18.10.2025 22:15
хйнюпорите - у подляка мало бабла вже платять?
18.10.2025 22:49
Ви і мене не запитували, але для балансу - ні.
18.10.2025 21:34
Я поважаю Портнікова.І?
18.10.2025 22:47
Трамп дослухається?
18.10.2025 21:26
Ні.
Завтра видасть заборону масових збіговиськ
18.10.2025 21:30
На майдані коло церкви
революція іде.
.................................................
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…
18.10.2025 21:30
Стислий коментар Білого дому: На запит CNN щодо сьогоднішнього протесту прес-секретарка Білого дому Абігейл Джексон відповіла: «Кому це цікаво?»
"Who cares?"
"Who cares?"
18.10.2025 21:41
вкинула вираз"Who cares?" в гугл перекладач - на рос " какая разніца?" на укр "кого це хвилює?"

ащутітє разніцу - особливо дивлячись на фото з протестів

18.10.2025 21:55
Всім американцям які мають здоровий глузд-респект...
18.10.2025 21:36
50% американців мають здоровий глузд-респект.
18.10.2025 21:37
Якщо американці не вступляться і будуть шатать трампа, нам трохи попусте. Йому буде не до нас. Одне ясно- трамп наш ворог.
18.10.2025 21:37
Звичайно попусте, США перестануть запускати дрони і ракети по нас, може навіть перемир'я укладемо з ними!!! Відправимо сирське в Пентагон на переговори (але жодної катапультації, ой капітуляції)!!!

Оце вам в голову насрали. Тільки цікаво хто🤔.

Оце вам в голову насрали. Тільки цікаво хто🤔.
18.10.2025 21:43
Це ви гарно сказали)
18.10.2025 21:48
Він довбо*б кончений, як і всі комуняки-дерьмократи. А насрано було USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало более 6200 журналистов и 90 процентов СМИ в Украине. Об этом пишет портал WikiLeaks.

«USAID финансировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 «медийных» некоммерческих неправительственных организаций, включая 90% СМИ в Украине», - говорится в сообщении.

Кончені скоти. Хто проти Трампа той проти України.
18.10.2025 22:01
З останнім твердженням погоджуюся.
Інформація в середині коменту досить цікава і багато чого пояснює (наприклад ставлення наших ЗМІ до Трампа).
Єдине не зрозумів хто такий "він", той "комуняка"? В статті наче нема згадок, в коменті вище також. Роз'ясните?
18.10.2025 22:06
Ті хто пише що "Трамп наш ворог", та підтримують демократичну комуністичну партію США.
18.10.2025 22:14
Ага. Срав USAID, а ще отой, як його... Сорос! Не дарма ж його мад'ярське керівництво, орбани з сіяртами, послало НХ! Вони ж не могли помилятися?
18.10.2025 22:19
хтось добряче проплатив цю масовку
18.10.2025 21:42
Сам і проплатив. Повірте.
18.10.2025 21:50 Відповісти
Та відомо хто! Порошенко! Щоб зеленському підгадити. )))
18.10.2025 22:21 Відповісти
Кто то вставте норм фотку с байдой и камалкой. Комуняки смешные лол. Еще и за мигрантов выходят. Это как за рашку выходить, такой же зашквар.

https://www.reddit.com/r/trump/comments/1o7jleq/just_saying/#lightbox
18.10.2025 21:58 Відповісти
Апетит нагуляють і на пиво.
18.10.2025 21:58 Відповісти
ну треба вже так - де зараз Маск ? А що творилось з його "теслярським бізнесом" в часи його приОВАЛЬНОкабінетної діяльності - пам"ятаєте ?
18.10.2025 22:15 Відповісти
Можна і у зеленського запитати - де зараз Богдан? )

А Маск? ХЗ де він, особисто мені, це навіть не цікаво. Але ж були часи, коли сам ********** США рекламував його автівки. )))
18.10.2025 22:26 Відповісти
Комуняку на гілляку, а ті шо виходять - кончені комуняки, як і вся дєрьмократично-комуністична партія США.
18.10.2025 22:04 Відповісти
Такої ганьби США ще не знали 🤡 🤡
18.10.2025 22:06 Відповісти
Трамп сам по собі фігура дурна і суперечлива.
АЛЕ
Напрям його дій у внутрішній політиці штатів правильний.
Там забагато розвелась комуняк, ледарів, мігрантів з іншим менталітетом і вірою, злочинців.
Якщо вся ця свора переможе, то вже не буде тої Америки яку ми знаємо.
18.10.2025 22:18 Відповісти
Так її вже давно немає, тієї Америки, яку ми знали з телепередачі "Мєждународная панорама" з Олександром Бовіним. У кожної країни є свої проблеми, але то їм вирішувати, що з ними робити.

"Тележурнал "Международная панорама" состоял из нескольких рубрик:

обзор важнейших политических и экономических событий недели;
борьба трудящихся за свои права;
безработица и расизм;
национально-освободительные движения;
международная безопасность и культура."

Доречі, про комуняк. Як давно Ви чули про компартію США? Я ще пам'ятаю Анджелу Девіс...
18.10.2025 22:49 Відповісти
Оце прямо зараз в Чікаго. Нічого не муляє?
18.10.2025 22:41 Відповісти
He he , v komentah mnoga Trombovskih grupii ...🤦‍♂️
18.10.2025 22:42 Відповісти
Куплені Байденом! Так як ті, хто заявляє, що їм не подобається, що робить Зеленский, куплені Порошенком!
18.10.2025 22:49 Відповісти
 
 