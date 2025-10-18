No Kings: у США люди вийшли на протести проти політики Трампа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У суботу, 18 жовтня, у низці міст США відбуваються акції протесту проти політики американського лідера Дональда Трампа. Акція отримала назву No Kings ("Без королів").
Про це повідомляють The Wall Street Journal та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Учасники акції виступають проти політики Трампа у сфері імміграції, освіти та безпеки, яка, на їхню думку, підштовхує країну до автократії.
Протест в Чикаго
Мітинги відбуваються у великих та малих містах США. Загалом по всій країні заплановано понад 2500 мітингів і заходів, що приблизно на 400 більше, ніж у червні цьогоріч.
Вашингтон, округ Колумбія
Також демонстрації відбулися у Берліні, Мадриді, Римі та Лондоні.
Як зазначають ЗМІ, акції протесту відбуваються на тлі шатдауну, операцій імміграційної та митної поліції і сутичок через розгортання федеральних військ у містах США.
Нагадаємо, що в середині червня в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбувалися на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.
"спотворення лібералізму протистоянням двох партійу США" - це вже системна криза ліберальної демократії. Європа ще до цього не дійшла
США - нституції залишилися,
але вибірність, діалог і компроміс - вимерли.
Так дивлячись на ці мітинги - ЩЕ НЕ ВМЕРЛА...
в чернігові скверик імені трампа перейменували.
і ніхто небуть, а голова "єс".
%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD Один зі скверів у Чернігові перейменовують на честь Дональда Трампа
А щодо про Портнікова з Вами - ТАК ЦЕ Ж ВЖЕ БУЛО
Завтра видасть заборону масових збіговиськ
революція іде.
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…
"Who cares?"
ащутітє разніцу - особливо дивлячись на фото з протестів
Оце вам в голову насрали. Тільки цікаво хто🤔.
Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало более 6200 журналистов и 90 процентов СМИ в Украине. Об этом пишет портал WikiLeaks.
«USAID финансировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 «медийных» некоммерческих неправительственных организаций, включая 90% СМИ в Украине», - говорится в сообщении.
Кончені скоти. Хто проти Трампа той проти України.
Інформація в середині коменту досить цікава і багато чого пояснює (наприклад ставлення наших ЗМІ до Трампа).
Єдине не зрозумів хто такий "він", той "комуняка"? В статті наче нема згадок, в коменті вище також. Роз'ясните?
демократичнукомуністичну партію США.
А Маск? ХЗ де він, особисто мені, це навіть не цікаво. Але ж були часи, коли сам ********** США рекламував його автівки. )))
АЛЕ
Напрям його дій у внутрішній політиці штатів правильний.
Там забагато розвелась комуняк, ледарів, мігрантів з іншим менталітетом і вірою, злочинців.
Якщо вся ця свора переможе, то вже не буде тої Америки яку ми знаємо.
"Тележурнал "Международная панорама" состоял из нескольких рубрик:
обзор важнейших политических и экономических событий недели;
борьба трудящихся за свои права;
безработица и расизм;
национально-освободительные движения;
международная безопасность и культура."
Доречі, про комуняк. Як давно Ви чули про компартію США? Я ще пам'ятаю Анджелу Девіс...