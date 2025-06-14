"Без королів": американці вийшли на протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Люди виходять на протести у великих містах - Атланті, Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтонському регіоні та Лос-Анджелесі. За даними CNN, заплановано понад 2 тисячі акцій протесту у всіх 50 штатах США.

Організаторами протестів виступили коаліція ліберальних і продемократичних груп. Вони заявляють, що їхня мета полягає в "протидії авторитаризму, мілітаризації демократії та пріоритетам для мільярдерів".

Також організатори кажуть, що Трамп використовує святкування ювілею армії США для власного піару.

Згідно з останніми оновленнями, протести "Без королів" скасували у штаті Міннесота через збройний напад на політиків-демократів.

