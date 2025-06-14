УКР
9 417 57

"Без королів": американці вийшли на протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Люди виходять на протести у великих містах - Атланті, Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтонському регіоні та Лос-Анджелесі. За даними CNN, заплановано понад 2 тисячі акцій протесту у всіх 50 штатах США.

протести проти Трампа

Організаторами протестів виступили коаліція ліберальних і продемократичних груп. Вони заявляють, що їхня мета полягає в "протидії авторитаризму, мілітаризації демократії та пріоритетам для мільярдерів".

протести проти Трампа

Також організатори кажуть, що Трамп використовує святкування ювілею армії США для власного піару.

протести проти Трампа

Згідно з останніми оновленнями, протести "Без королів" скасували у штаті Міннесота через збройний напад на політиків-демократів.

протести проти Трампа

протести проти Трампа

протести проти Трампа

Дивіться також: В США відбулися масштабні протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

+35
трамп якщо й король - то голий. та тупий.
14.06.2025 21:51 Відповісти
+29
американці поки що не зрозуміли.що у США ДО ВЛАДИ ПРИЙШОВ НЕ АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРОЛЬ.А РАШИСТСЬКА "ШІСТЬОРКА"
14.06.2025 21:55 Відповісти
+28
НУ хочь на протести вийши не тощо наши смітуни котри виконали бажання ***** - кто угодно только не Порошенко і обрали блазня.
14.06.2025 21:54 Відповісти
трамп якщо й король - то голий. та тупий.
Не тупіший за тих, хто за нього проголосував.
Трамно не хоче бути королем, він мріє бкти царем як ***** чі фараоном як Сі або божком як головний чучхеіст.
такто Сі імпернатор
З полномочиями фараона.
Як вдало вчора розпочалася війна...
- Як би я був президентом, війна б не почалася! - Трамп.
Непоганий результат 4 місяців правління. Все пожежі рижий гасить бензином.
Просто цікаво, множина це для конспірації?
НУ хочь на протести вийши не тощо наши смітуни котри виконали бажання ***** - кто угодно только не Порошенко і обрали блазня.
Залежить від політичної коньюктури і ситуації в країні. От взяти наприклад побитих студентів у 2013 і тих же бусифікованих студентів, правда підросших, у 2025
Побиті студенти вийшли на мирну демонстрацію.

"Бусифіковані" студенти не виконали норм законів про мобілізацію під час війни.

Тобто, Ви різниці не бачиш ?
Меня когда спрашивают об отношении к Трампону, отвечаю просто. О мёртвых либо хорошо, либо ничего. Так что никакого отношения к нему у меня нет. Осталось сделать его мёртвым.
"нічєго, кромє правди". так точніше.
Насправді ця древня "мудрість" якась дебільна.
"Правда" передбачає надання достовірної інфо - і позитивної і негативної.
Цей мудрий вираз зовсім не є дебільним. "Про мертвого тільки добре,або нічого" -це таке багатостолітнє правило,яке починає діяти з того моменту,коли людина померла і ще не похована.Так як померлий не може себе захистити,щоб не травмувати ще більше почуття родини і близьких померлого,ні на парастасі,ні на похороні говорити зле про померлого не можна.Ви хоч раз чули,щоб священик на похороні промовив "сьогодні ми ховаємо злодія?",чи "померлий був грішником?"Ні,тому що існує неписане " або добре,або- нічого".Ви чули,щоб на похороні люди обзивали,проклинали,згадували померлому його земні діяння? Ні,тому що більше вісім століть існує правило "або добре,або-нічого".А вже після того,як похорон відбувся,то про померлого можна говорити все,що голову прийде.Але,так як багато людей "чули дзвін,але не знають де він",то ось це"або добре, або-нічого" тулять до всього підряд,не знаючи,що це правило було введено церквою тільки для того,щоб люди і священнослужителі себе достойно поводили під час похорону.
Мабуть.
Я реагував на попередні дописи, пам"ятаючи, як у нас прийнято усе перекрутити.

"Про мертвого тільки добре, або нічого". Мабуть тому, дуже часто, на похоронах люде мовчать.
Ну і тому, що більшість говорити не вміє. Або думати.
"Тільки добре,або-нічого"-традиція,яка прийшла з Риму.Це є правило поведінки.Коли Ваша сім'я збирається за святковим столом,всі веселі і щасливі,як Ви віднесетися до гостя у Вашому домі,якщо він вилізе на стіл з ногами? Ви сприймете його поведінку з філософією,чи Ваше свято буде зіпсоване?Ваше свято залишитися святом,чи буде ризикувати деградувати до сварки?Так от,щоб похорони не перетворювались на трагікомедію, з летальними наслідками,вісімсот років тому було заведено правило:"тільки добре,або нічого".І так як,вісімсот років-це не малий шмат часу,то люди настільки добре завчили це правило,що те,що на похоронах ніхто не говорить зле,не демонструє свою радість з приводу чиєїсь смерті,свідчить що люди є цивілізованими,а не те,що не вміють говорити.
Це добре, що Ви намагаєтесь добре (моветон) думати про наших людей, але реальність така - люде закомплексовані, зажаті, не вміють говорити, вірніше ясно мислити.
Українці не без гріха,але, порівнюючи їх іншими націями,можу Вам сказати,що якби не триста років кацапської окупації,яка жорстко тормознула еволюцію українців,то це- прекрасні люди.Бог
був щедрим у формуванні ментальності українця.Як сказав один італійській журналіст:" зі всіх слов'ян,шкіра українця є найдорожчою".
американці поки що не зрозуміли.що у США ДО ВЛАДИ ПРИЙШОВ НЕ АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРОЛЬ.А РАШИСТСЬКА "ШІСТЬОРКА"
а українці вже зрозуміли, що в 2019 в УКРАЇНІ ДО ВЛАДИ ПРИЙШОВ НЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ, А РАШИСТЬСЬКА "ШІСТЬОРКА"?
Ганьба для авторитету США, упродовж 4 місяців!
Fuck Trump сама правільна фотка.
Еще ни одного президента в сша так ***** не обкладывали.
Хто не jump - той Trump
Слава вільним та адекватним Американцям!
Геніальний плакат!
ну так він просто ********
Трамп не зробить США великою , а навпаки знищить
велич Америки
Можливо в молоді роки Трамп був адекватною людиною , можливо ,
не мені про це говорити , але сьогодні у нього прогресує явна деменція , ось тому у людей такі різні думки щодо його правління США !!
Ну понятно шо либералы организовали. Кто бы сомневался. Адекватные белые американцы абсолютно поддерживают трампа и то, что он делает - предвыборные обещание которые он давал своему электорату. А на протесты, в основном, выходят всякие офисные гос служащие, которые привыкли протирать штаны за бабки налогоплательщиков нифига не делая и думали что так будет продолжаться до бесконечности, мексиканцы которых депортировать хотят обратно и остальные им подобные.
У нас таких 73% как они были так и остались(это привет тем кто думает что после войны что-то поменяется). Не делаю из Трампа икону. Он тот еще фрик. Но в наших СМИ потоки фекалий на него льют 24/7. А мудрый наридец в большинстве своем критически мыслить и самостоятельно анализировать информацию не в состоянии. Достаточно почитать комментарии под новостями о трампоне или там про поляков. Сначала братишки наш навек и друзяшки лучшие, потос что-то случилось оп уже все предатели как посмели. Короче общ мнение биомассы основной как подкова, гнется туда, куда прикажут(подконтрольные СМИ)
Ти Оруела перечитав?
знесли адміни одного упоротого провокатора. Ще один залишився.
Замість революції райдужне пукання. Придурки.
Міннесотці слабаки...
https://newsua.one/news-world/113566.html У суботу, 14 червня, у багатьох містах Європи та Америки відбулися та проходять акції протесту під гаслом No Kings. Ці заходи, організовані Democrats Abroad, покликані висловити протистояння тому, що учасники називають «тиранією» та надмірною концентрацією влади в руках чинного президента США.
Акції No Kings направлені проти політики президента США Дональда Трампа, зокрема імміграційними рейдами, які викликали масові протести.
Акції No Kings зібрали багатопоколінні та багатонаціональні родини й друзів по всьому світу. Зокрема, у Лісабоні, Португалія, очікується значна кількість учасників. Американці, що проживають у Європі, висловлюють подяку організаторам за підтримку та розголос у протистоянні авторитарним тенденціям.
У США, в суботу президент Дональд Трамп проводить військовий парад у Вашингтоні та святкує свій день народження - мільйони американців вийшли на загальнонаціональні протести проти його, як вони вважають, авторитарного стилю правління.
Як зазначає The Washington Post, рух No Kings виступає проти надмірної концентрації влади в руках президента. Очікується, що протести відбудуться приблизно у 2000 містах по всій країні. Організатор руху Езра Левін повідомив, що інтерес до події різко зріс - лише цього тижня 200 міст долучилися до протесту. За прогнозами, кількість учасників перевищить 3,5 млн осіб, як під час аналогічної акції у квітні.
Так. І це необхідність. Для всього світу. Поки руда кукла ***** не кинула США в прірву.
https://www.ponomaroleg.com/zharkij-den-v-ssha/ Олег Пономарь:
Сегодня Трамп проводит в Вашингтоне военный парад по случаю своего дня рождения (легенда для парада - 250-ти-летие образования ВС США). Также по всей стране сегодня проходят марши Без короля в знак протеста против политики Трампа.

Знаете что интересное?
Спецпредставитель ***** и глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что протесты против Трампа в США имеют ту же природу, что и цветные революции. Об этом он написал в комментарии к посту в Х экс-советника Трампа по национальной безопасности и агента России Майкла Флинна.
Флинн написал, что протесты против президента США являются частью спланированной психологической операции и работают на подрыв авторитета действующей администрации.
«Сценарий тот же и те же люди, которые делают «цветные революции». Печально, что лишь немногие люди понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт привлечен», - так прокомментировал публикацию Флинна Дмитриев.
Как и в случае с Майданом, эти люди (извините) не допускают мысли, что протестовать можно за идею, а не за деньги.
рейтинг Трампа достатньо високий зараз, більшість американців підтримує його політику
Новенькі свіжезаряжені трампісти Noname та Jjjj ну що ж, занесу в кондуїт.
..
https://www.ponomaroleg.com/polgoda-trampa-zebra-vlasti/ Олег Пономарь:
Я смотрел на видео со вчерашнего парада (на честь ДР Трампа), который стал жалкой пародией на военные парады в Киеве, например. Спящий и злой Трамп, равнодушная и злая Мелания, ручной дегенерат Хегсет, старающийся не смотреть на босса.. И мне захотелось поделиться с вами своими впечатлениями.,
Итоги за полгода Трампа. Конечно, рыба гниет с головы. Приход Трампа на должность президента самой влиятельной страны в мире оказывает влияние на весь мир. Трамп хочет дружить с диктаторами и сам мечтает стать диктатором. Трамп ненавидит демократию, свободу и закон. Трамп ненавидит Европу, включая - Украину. Трамп хочет зарабатывать деньги с шейхами и Россией.
И Трамп абсолютно никакой переговорщик и события вокруг Украины, Ирана, тарифные войны и тд это подтверждают.
Но. Но в жизни так всё устроено, что всякое действие провоцирует противодействие. И поэтому всё положительное, что происходит в мире, происходит вопреки и как реакция.
Например, Европа просыпается в военном плане. Выборы в Германии, Румынии, Молдове, Канаде и Австралии радуют. Режим Асада пал и есть хороший шанс, что падет режим мулл в Иране. А ведь это исторические события.

И в самой Америке вчерашние марши протеста против Трампа показали, что не все пассивны и не все готовы делать вид, что ничего не происходит.
Ясно, что будет трудно и будет трудно долго, но я всегда ищу то, за что можно зацепиться надежде. И жизнь и мир устроены зеброй и я всегда помню об этом.
