УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9858 відвідувачів онлайн
Новини Напад на законодавців-демократів у Міннесоті
7 401 44

Невідомий стріляв у законодавців-демократів у Міннесоті: загинула членкиня палати представників штату, сенатор поранений

напад на політиків-демократів

У суботу, 14 червня, в американському штаті Міннесота невідомий застрелив членкиню палати представників штату Меліссу Гортман і її чоловіка. Ще один законодавець – член сенату штату Джон Гоффман зазнав поранень.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на губернатора Міннесоти Тіма Волза і місцевих правоохоронців, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в обох політиків стріляли у їхніх будинках. За даними губернатора штату, член парламенту штату Мелісса Гортман та її чоловік загинули. Член сенату штату Джон Гоффман та його дружина зазнали поранень. 

Обидва місця стрілянини розташовані на відстані близько 13 км одне від одного в Чампліні та Бруклін-парку, на північ від Міннеаполіса.

Повідомляється, що озброєний нападник був одягнений у поліцейську форму. Він втік і наразі перебуває на волі, його розшукує поліція.

І Гоффман, і Гортман є демократами. Убита Гортман до січня нинішнього року була спікеркою Палати представників штату Міннесота.

Губернатор штату назвав напад політично вмотивованими. Президент США Дональд Трамп назвав те, що сталося, "жахливим актом насильства".

Читайте також: Через українську мову: двоє невідомих напали з ножем на українця в Берліні

Автор: 

напад (1161) США (24349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Кьлятвй Байден, что наделал! Вот если бы Трамп был президентом...
а вообще все логично -трампони республиканская партия опускают США ниже плинтуса.
показати весь коментар
14.06.2025 20:03 Відповісти
+19
Це точно. Кляті демократи самі собі наймають кілерів, щоб розв'язати громадянську війну і дискредитувати Трумпа Величного та Жахливого!
показати весь коментар
14.06.2025 20:08 Відповісти
+18
Демократія в США закінчена, країна занурюється в хаос.
показати весь коментар
14.06.2025 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фігня - аби ескалації не було
показати весь коментар
14.06.2025 20:01 Відповісти
Треба було провести перемовини. З убивцею. Можна було ж домовитися. Жертви ж напевне хотіли ескалації. Нє? Трамп, альо!
показати весь коментар
14.06.2025 21:05 Відповісти
Толи еще будет. Тромб. Пишешь историю.
показати весь коментар
14.06.2025 20:02 Відповісти
Кьлятвй Байден, что наделал! Вот если бы Трамп был президентом...
а вообще все логично -трампони республиканская партия опускают США ниже плинтуса.
показати весь коментар
14.06.2025 20:03 Відповісти
Це точно. Кляті демократи самі собі наймають кілерів, щоб розв'язати громадянську війну і дискредитувати Трумпа Величного та Жахливого!
показати весь коментар
14.06.2025 20:08 Відповісти
Мені є кого жаліти.
показати весь коментар
14.06.2025 20:03 Відповісти
13 км - відстань між їхніми оселями. Спочатку дних; потім дісталися до іншої сім'ї. Це ж трошки було часу в поліції, щоб зреагувати на перший теракт..

До речі, терорстів було двоє. Один справді, втік, іного затримали.
показати весь коментар
14.06.2025 20:04 Відповісти
Це тільки в холівудських боєвиках американські копи "завжди напоготові". І то не в усіх...
показати весь коментар
14.06.2025 20:10 Відповісти
І ФБР круто попереджають теракти
показати весь коментар
14.06.2025 21:07 Відповісти
Невідомий
трампіст-мацкаль
стріляв у законодавців-демократів
показати весь коментар
14.06.2025 20:05 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zharkij-den-v-ssha/ Олег Пономарь:

Итак, в синем штате Миннесота, где губернатором служит Волтц, который шел в паре с Харрис на выборах от демократов, расстреляны 4 человека - два политика-демократа вместе со своими супругами. Нападение произошло в двух разных местах недалеко друг от друга (дома и в отеле). Нападающих было двое, в форме полиции, один задержан, второй еще в бегах
показати весь коментар
14.06.2025 20:06 Відповісти
при Байдені такого не було
показати весь коментар
14.06.2025 20:06 Відповісти
https://mezha.net/ua/bukvy/minnesota-democratic-legislators-targeted-in-deadly-shootings/ 14 червня у штаті Міннесота, США, відбулися трагічні події, пов'язані зі стріляниною, внаслідок якої постраждали двоє законодавців-демократів. Напад стався у їхніх домівках, в результаті чого загинули член парламенту Мелісса Гортман та її чоловік. Сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали серйозні поранення і наразі перебувають у лікарні після операції. Правоохоронці активно розшукують одного стрільця, про що повідомляють новинні агенції.
Згідно з інформацією від поліції, нападники маскувався під представника правоохоронних органів. Озброєний чоловік стукав у двері жертв і закликав їх вийти, після чого відкрив вогонь.
Обидва інциденти сталися на відстані приблизно 13 км один від одного в містах Чамплін та Бруклін-парк, розташованих на північ від Міннеаполіса.

Причина теракту: Мелісса Гортман та Джон Гоффман є членами Демократичної партії. Гортман раніше займала посаду спікера Палати представників штату Міннесота. Згідно з даними Right Angle News Network, обидва законодавці нещодавно голосували проти позиції своєї партії. Зокрема, Гортман підтримала скасування безкоштовної медичної допомоги для нелегальних іммігрантів, а Гоффман приєднався до республіканців у Сенаті для ухвалення цього рішення.
показати весь коментар
14.06.2025 20:10 Відповісти
Я був би обережний щодо підстав. По-перше, з чого почалось, тобто хто почав ? Проте його і команду не чіпають. (праве вухо не в розрахунок!) Щось тут дивне. Схоже Злодюга кричить "Хапай злодіїв!"
показати весь коментар
14.06.2025 20:52 Відповісти
Причина как бы уже объявлена - очередной поехавший фанатик на теме запрете абортов.
показати весь коментар
15.06.2025 00:27 Відповісти
У них не було карт на руках.
показати весь коментар
14.06.2025 20:15 Відповісти
Амеро-кацапи...
показати весь коментар
14.06.2025 20:15 Відповісти
Їх кров на руках у Трампа!
показати весь коментар
14.06.2025 20:16 Відповісти
рудий скаже це Байден винен
показати весь коментар
14.06.2025 20:17 Відповісти
Почалось...
Технофашисти хочуть ввести диктатуру, приводи вже є !!
показати весь коментар
14.06.2025 20:21 Відповісти
Демократія в США закінчена, країна занурюється в хаос.
показати весь коментар
14.06.2025 20:22 Відповісти
Кордон тримайте..бо новим штатом оголосять..
показати весь коментар
14.06.2025 23:13 Відповісти
Аби Тампон був президентом такого б не сталося.
показати весь коментар
14.06.2025 20:30 Відповісти
Спецслужби США не бачать кацапський слід та запхнули голови у пісок?
показати весь коментар
14.06.2025 20:37 Відповісти
Отака вона Америка мрії Трампа.

Українці теж отримали те, що наголосували - корупцію, брехню та смерть.
показати весь коментар
14.06.2025 20:37 Відповісти
а вот тут пистеть не надо
показати весь коментар
14.06.2025 21:06 Відповісти
Дикий Захід повертається.В кого влада і зброя той і править балом.
показати весь коментар
14.06.2025 20:39 Відповісти
Насправді це було досить очікувано, адже Трамп наскільки "розколов" суспільство та розпалив своїх MAGA-сектантів своєю брехнею, було лише питанням часу коли хтось з них візьме в руки зброю.
Але передбачу майбутнє - все спишуть на якогось психа, в наступному випадку також, а потім також....аж поки хтось з демократів не почне стріляти у відповідь. От саме цього і чекають в Білому домі. От тоді і побачимо скільки ж в США залишиться демократії.
Звісно де дуже песимістичний прогноз, але по троху все більш реалістичніший - півроку тому, всі посміялися б з прогнозу "морська піхота в Лосм-Анжелесі ганяє демонстрантів". Зараз вже не смішно.
показати весь коментар
14.06.2025 20:41 Відповісти
А я от думаю,аби путіна хто завалив,що було б?
Мені здається,що нічого.
Були б погрози,потім гризня за владу,і все б скінчилося?
Маю на увазі війну.
Всі б дружно закричали «ми не винні,це все він»,а біомасу знайшли б спосіб заспокоїть.
показати весь коментар
14.06.2025 20:42 Відповісти
Там ще є така гебнява скотиняка, як патрушев..
показати весь коментар
14.06.2025 21:10 Відповісти
Всі вони гебняві,поки ***ло живий.А там на ходу перевзуються.
показати весь коментар
14.06.2025 21:16 Відповісти
патрушев, гірший за всх. Я не впевнена, що реальний пуйло живий..там кукловоди, скоріш за все правлять. Буду впеіненна в смерті пуйла коли його/двійника грохнуть у прямому ефірі...ото відсвяткую))
показати весь коментар
14.06.2025 22:14 Відповісти
Пустили козла (Трампа) в город (в політику)!
показати весь коментар
14.06.2025 20:46 Відповісти
Майстер сдЄлок став майстром заговорів ?
показати весь коментар
14.06.2025 20:47 Відповісти
A lot of people wish those who do not completely share their views die in some gruesome and painful way. Very few actually become violent because they fear the consequences, but many consider it totally appropriate to wish death upon someone in their comments on the internet.
показати весь коментар
14.06.2025 21:02 Відповісти
Трампісти не кращі за кацапню...
показати весь коментар
14.06.2025 21:03 Відповісти
Шукай, кому вигідно. Як там в них: Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем.
показати весь коментар
14.06.2025 21:17 Відповісти
Коли дивишся на все що відбувається в Україні та в США, згадуєш анекдот про двох кумів, які дискутують про ідіотів на планеті Земля.
-Куме, от ви як думаєте, ідіотів у світі більше за розумних чи навпаки?
-Куме, я вірю в людство і сподіваюся, що розумних людей на планеті більше. Але ідіоти настільки ефективно та равномірно розташовані, що, курва, зустрічаються щодня на кожному кроці.
показати весь коментар
14.06.2025 21:24 Відповісти
У нас був варіант:
- Розумних, звісно, більше, але ідіоти більш помітні!
показати весь коментар
15.06.2025 09:09 Відповісти
МАГА-виродки.
показати весь коментар
14.06.2025 21:31 Відповісти
Комусь дуже потрібен привід поставити Конституцію на паузу.
показати весь коментар
14.06.2025 22:00 Відповісти
 
 