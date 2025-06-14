Невідомий стріляв у законодавців-демократів у Міннесоті: загинула членкиня палати представників штату, сенатор поранений
У суботу, 14 червня, в американському штаті Міннесота невідомий застрелив членкиню палати представників штату Меліссу Гортман і її чоловіка. Ще один законодавець – член сенату штату Джон Гоффман зазнав поранень.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на губернатора Міннесоти Тіма Волза і місцевих правоохоронців, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що в обох політиків стріляли у їхніх будинках. За даними губернатора штату, член парламенту штату Мелісса Гортман та її чоловік загинули. Член сенату штату Джон Гоффман та його дружина зазнали поранень.
Обидва місця стрілянини розташовані на відстані близько 13 км одне від одного в Чампліні та Бруклін-парку, на північ від Міннеаполіса.
Повідомляється, що озброєний нападник був одягнений у поліцейську форму. Він втік і наразі перебуває на волі, його розшукує поліція.
І Гоффман, і Гортман є демократами. Убита Гортман до січня нинішнього року була спікеркою Палати представників штату Міннесота.
Губернатор штату назвав напад політично вмотивованими. Президент США Дональд Трамп назвав те, що сталося, "жахливим актом насильства".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вообще все логично -трампони республиканская партия опускают США ниже плинтуса.
До речі, терорстів було двоє. Один справді, втік, іного затримали.
трампіст-мацкаль
стріляв у законодавців-демократів
Итак, в синем штате Миннесота, где губернатором служит Волтц, который шел в паре с Харрис на выборах от демократов, расстреляны 4 человека - два политика-демократа вместе со своими супругами. Нападение произошло в двух разных местах недалеко друг от друга (дома и в отеле). Нападающих было двое, в форме полиции, один задержан, второй еще в бегах
Згідно з інформацією від поліції, нападники маскувався під представника правоохоронних органів. Озброєний чоловік стукав у двері жертв і закликав їх вийти, після чого відкрив вогонь.
Обидва інциденти сталися на відстані приблизно 13 км один від одного в містах Чамплін та Бруклін-парк, розташованих на північ від Міннеаполіса.
Причина теракту: Мелісса Гортман та Джон Гоффман є членами Демократичної партії. Гортман раніше займала посаду спікера Палати представників штату Міннесота. Згідно з даними Right Angle News Network, обидва законодавці нещодавно голосували проти позиції своєї партії. Зокрема, Гортман підтримала скасування безкоштовної медичної допомоги для нелегальних іммігрантів, а Гоффман приєднався до республіканців у Сенаті для ухвалення цього рішення.
Технофашисти хочуть ввести диктатуру, приводи вже є !!
Українці теж отримали те, що наголосували - корупцію, брехню та смерть.
Але передбачу майбутнє - все спишуть на якогось психа, в наступному випадку також, а потім також....аж поки хтось з демократів не почне стріляти у відповідь. От саме цього і чекають в Білому домі. От тоді і побачимо скільки ж в США залишиться демократії.
Звісно де дуже песимістичний прогноз, але по троху все більш реалістичніший - півроку тому, всі посміялися б з прогнозу "морська піхота в Лосм-Анжелесі ганяє демонстрантів". Зараз вже не смішно.
Мені здається,що нічого.
Були б погрози,потім гризня за владу,і все б скінчилося?
Маю на увазі війну.
Всі б дружно закричали «ми не винні,це все він»,а біомасу знайшли б спосіб заспокоїть.
-Куме, от ви як думаєте, ідіотів у світі більше за розумних чи навпаки?
-Куме, я вірю в людство і сподіваюся, що розумних людей на планеті більше. Але ідіоти настільки ефективно та равномірно розташовані, що, курва, зустрічаються щодня на кожному кроці.
- Розумних, звісно, більше, але ідіоти більш помітні!