Невідомий стріляв у законодавців-демократів у Міннесоті: загинула членкиня палати представників штату, сенатор поранений

У суботу, 14 червня, в американському штаті Міннесота невідомий застрелив членкиню палати представників штату Меліссу Гортман і її чоловіка. Ще один законодавець – член сенату штату Джон Гоффман зазнав поранень.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на губернатора Міннесоти Тіма Волза і місцевих правоохоронців, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в обох політиків стріляли у їхніх будинках. За даними губернатора штату, член парламенту штату Мелісса Гортман та її чоловік загинули. Член сенату штату Джон Гоффман та його дружина зазнали поранень.

Обидва місця стрілянини розташовані на відстані близько 13 км одне від одного в Чампліні та Бруклін-парку, на північ від Міннеаполіса.

Повідомляється, що озброєний нападник був одягнений у поліцейську форму. Він втік і наразі перебуває на волі, його розшукує поліція.

І Гоффман, і Гортман є демократами. Убита Гортман до січня нинішнього року була спікеркою Палати представників штату Міннесота.

Губернатор штату назвав напад політично вмотивованими. Президент США Дональд Трамп назвав те, що сталося, "жахливим актом насильства".

Читайте також: Через українську мову: двоє невідомих напали з ножем на українця в Берліні