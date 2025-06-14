Через українську мову: двоє невідомих напали з ножем на українця в Берліні
У Берліні двоє невідомих напали на українця в парку, почувши, що той розмовляв українською мовою.
Про це повідомляє поліція Берліна, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався рано вранці у суботу, 14 червня в одному із парків у столичному районі Берліна Шарлоттенбург-Норд.
За попередніми даними поліції, на 51-річного чоловіка було скоєно напад через його національність. Як розповіли правоохоронці, чоловік вигулював у парку собаку і давав йому команди українською мовою.
Нападники, які проходили повз, почули це та підійшли до нього. Вони запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один незнайомців вдарив чоловіка ножем у живіт.
Постраждалого чоловіка доправили до лікарні. Повідомляється, що його життю нічого не загрожує.
Зловмисники втекли з місця події. Наразі триває розслідування.
Це скорійше за все або якісь іранці-палестинці, або якісь серби.
Або кацапня, або іранці якісь.
Так виходить, що вдарили, все-таки, за національність, а не за мову.
Як проявити свій розум, винахидливість і козацький дух щоб хоч у себе вдома, в Україні, ліквідувати ту кріпацьку статтю кримінального кодексу про самооборону!
Так шо хватить пістеть - козаків немає, закінчилися! А булава у Єрмака, і він її видає під розпиську Зеленського для того щоб подурити посполитих гречкосіїв.
А бариги загубили козацький рід з 2014 року на Донбасі - зіткнули лбами, а самі зробили гарний гешефт...