Через українську мову: двоє невідомих напали з ножем на українця в Берліні

У Берліні двоє невідомих напали на українця в парку, почувши, що той розмовляв українською мовою.

Про це повідомляє поліція Берліна, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався рано вранці у суботу, 14 червня в одному із парків у столичному районі Берліна Шарлоттенбург-Норд.

За попередніми даними поліції, на 51-річного чоловіка було скоєно напад через його національність. Як розповіли правоохоронці, чоловік вигулював у парку собаку і давав йому команди українською мовою.

Нападники, які проходили повз, почули це та підійшли до нього. Вони запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один незнайомців вдарив чоловіка ножем у живіт.

Постраждалого чоловіка доправили до лікарні. Повідомляється, що його життю нічого не загрожує.

Зловмисники втекли з місця події. Наразі триває розслідування.

