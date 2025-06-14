УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9858 відвідувачів онлайн
Новини Напад на українця в Берліні
6 569 33

Через українську мову: двоє невідомих напали з ножем на українця в Берліні

поліція про напад на українця

У Берліні двоє невідомих напали на українця в парку, почувши, що той розмовляв українською мовою. 

Про це повідомляє поліція Берліна, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався рано вранці у суботу, 14 червня в одному із парків у столичному районі Берліна Шарлоттенбург-Норд.

За попередніми даними поліції, на 51-річного чоловіка було скоєно напад через його національність. Як розповіли правоохоронці, чоловік вигулював у парку собаку і давав йому команди українською мовою.

Нападники, які проходили повз, почули це та підійшли до нього. Вони запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один незнайомців вдарив чоловіка ножем у живіт.

Постраждалого чоловіка доправили до лікарні. Повідомляється, що його життю нічого не загрожує.

Зловмисники втекли з місця події. Наразі триває розслідування.

Читайте також: Напад на волонтерку в Києві через українську мову: Обвинувачених звільнили від покарання через їхній пенсійний вік

Автор: 

Німеччина (7735) напад (1161) українська мова (849)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Стопудово що кацапська падаль яка любить ***** і сво в Німеччині.
показати весь коментар
14.06.2025 19:13 Відповісти
+24
Ще є варіант з донецькими виродками не виключено з українськими прізвищами.
показати весь коментар
14.06.2025 19:15 Відповісти
+19
Коли вже до європейців нарешті дійде що кацапи це погань яка буде руйнувати їхні країни зсередини кличучи кривавий та смерлючий рускій мір.
показати весь коментар
14.06.2025 19:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стопудово що кацапська падаль яка любить ***** і сво в Німеччині.
показати весь коментар
14.06.2025 19:13 Відповісти
Ще є варіант з донецькими виродками не виключено з українськими прізвищами.
показати весь коментар
14.06.2025 19:15 Відповісти
Не варіант. Донецькі не стали б питати, хто він за національністю - вони б розпізнали це по мові.
Це скорійше за все або якісь іранці-палестинці, або якісь серби.
показати весь коментар
14.06.2025 20:35 Відповісти
Не обов'язково, ще можуть бути палестинці або інші мусульманини, які підтримують російський режим. Вони ******* використовувати ножі.
показати весь коментар
14.06.2025 20:25 Відповісти
А може якісь євреї, шо ходять з георгієвськими стрічками?
показати весь коментар
14.06.2025 22:06 Відповісти
Могут быть и арабы, на наших пацанов, баскетболистов 17-19 лет арабыш напали
показати весь коментар
15.06.2025 09:39 Відповісти
Українець повинен розмовляти с псом псячою мовою, тобто каzаБською.
показати весь коментар
14.06.2025 19:14 Відповісти
Цапня...
показати весь коментар
14.06.2025 19:16 Відповісти
або лугандонці
показати весь коментар
14.06.2025 19:31 Відповісти
тама ще з кінця ССср набрали декілька міліонів всіляких етнічних меншин не тіки фольксдойчів і всі вони з бризками слини і полумям з сраки за ССср а щаз за расію. Хз що там у них в генах та родословній а по менталітету гірші ніж цапи в расії.
показати весь коментар
14.06.2025 19:44 Відповісти
Або донбабвійці!
показати весь коментар
14.06.2025 20:13 Відповісти
Лугандонці не стали б уточнювати національність - вони б розпізнали мову.
Або кацапня, або іранці якісь.
показати весь коментар
14.06.2025 20:36 Відповісти
Скоріш за все скрЄпниє кацапи, які ********** расЄю із далЄка та ******* *****.
показати весь коментар
14.06.2025 19:17 Відповісти
Невідомі? Ви ***** серйозно? Коли за кацапську нападають в Ісраніі, Франціі, США, Канаді тощо, і навіть коли пострадалий виявляється українцем, а нападник який напав за походженням руський, і напад явно по національному признаку, то винні бендеро-нацисти бо руськая прітєсьняється.
показати весь коментар
14.06.2025 19:20 Відповісти
Не "руські" , а росіяне ! Руські - це жителі Русі - пращури українців ... Кацапи до Русі не мають жодного відношення...
показати весь коментар
14.06.2025 20:42 Відповісти
Коли вже до європейців нарешті дійде що кацапи це погань яка буде руйнувати їхні країни зсередини кличучи кривавий та смерлючий рускій мір.
показати весь коментар
14.06.2025 19:21 Відповісти
Вже ніколи
показати весь коментар
14.06.2025 19:30 Відповісти
"Вони запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один незнайомців вдарив чоловіка ножем у живіт."

Так виходить, що вдарили, все-таки, за національність, а не за мову.
показати весь коментар
14.06.2025 19:41 Відповісти
Українці досить бути толерантними , ходіть стаями , ходіть з гострими лезами і тринуйтеся їх застосовувати при небезпеці життя , краще зарізати московита і мати рік проблем з доказуванням самооборони ніж бути зарвзаним кацапом ! Вічного життя нема ріжте московитів (при загрозі життя, або якщо їх група осіб два і більше) як скот це не люди ...
показати весь коментар
14.06.2025 19:49 Відповісти
Сколько этих русских нациков даже в германии. Украинцам надо держаться друг за друга и помогать друг другу как это кавказцы в россии делают, русское быдло боится их как огня
показати весь коментар
14.06.2025 19:49 Відповісти
Полиция точно знает кто это. Украинец легко различит араба, немца или кацапа. Почитайте криминальную хронику. Берлин это мировая столица ножевых ранений. Режут всех подряд.
показати весь коментар
14.06.2025 19:51 Відповісти
Кстати, почему эти тупые бюргеры голосуют за "нацистов"?
показати весь коментар
14.06.2025 20:01 Відповісти
Українцям треба зробити так,щоб зачувши українську мову,кацапня сралася від жаху,а не підходила з ножами питати про національність.Досить бути пухнастими вівцями,яких можна різати як баранів,всіляко принижувати і витирати об нас ноги.І це можна зробити,об'єднавшись включити розум і природню винахідливість...без будь якої реклами і слідів. А сарафанне радіо зробить свою справу і навіки змінить ******** імідж українця,як беззахисної вівці. Наші славетні предки-козаки в приклад.Людяність не для кацапів.Для них лише жорстокість та смерть!
показати весь коментар
14.06.2025 20:08 Відповісти
Шо треба робити - всі знають! А ти розумнику скажи - ЯК це зробити?
Як проявити свій розум, винахидливість і козацький дух щоб хоч у себе вдома, в Україні, ліквідувати ту кріпацьку статтю кримінального кодексу про самооборону!
Так шо хватить пістеть - козаків немає, закінчилися! А булава у Єрмака, і він її видає під розпиську Зеленського для того щоб подурити посполитих гречкосіїв.
А бариги загубили козацький рід з 2014 року на Донбасі - зіткнули лбами, а самі зробили гарний гешефт...
показати весь коментар
15.06.2025 09:13 Відповісти
Я ж не до тебе, кацапе,звертався,а до українців.Закінчились козаки кажеш?А хто ж вас ,чортів, з українською земелькою перемелює,марсіани?... Так що "хватит пістеть",чухай свого "зіткнутого лба" і сопи в дві дірки мовчки.
показати весь коментар
15.06.2025 19:17 Відповісти
Подобных в доску зомбированных российской пропагандой русских в Германии дохрена, удивляет только что немецкие власти довольно слабо реагируют на такие инциденты, таких тварей надо повязать и сразу повезти на вокзал, с чемоданом..
показати весь коментар
14.06.2025 20:16 Відповісти
Тих, хто вже "відмітився", треба вже не депортувати, а зачиняти до суду в камері.
показати весь коментар
14.06.2025 22:42 Відповісти
51-річний чоловік думав, що сховався від війни у Німеччині від російських ублюдків, замість боротьби з ними на фронті, а вони все рівно його добили у мирній Німеччині
показати весь коментар
14.06.2025 20:16 Відповісти
Якби це були кацапи вже б обов"язково написали б.
показати весь коментар
14.06.2025 20:23 Відповісти
Можуть бути арабскі козойопи.
показати весь коментар
14.06.2025 20:24 Відповісти
якою мовою вони спитали про його національність?
показати весь коментар
14.06.2025 23:16 Відповісти
Це або кацапня або поляки ! Бо ніхто більше в ЄС не розрізнить де українська і де російська !
показати весь коментар
15.06.2025 03:06 Відповісти
 
 