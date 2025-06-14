Из-за украинского языка: двое неизвестных напали с ножом на украинца в Берлине
В Берлине двое неизвестных напали на украинца в парке, услышав, что тот разговаривал на украинском языке.
Об этом сообщает полиция Берлина, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел рано утром в субботу, 14 июня в одном из парков в столичном районе Берлина Шарлоттенбург-Норд.
По предварительным данным полиции, на 51-летнего мужчину было совершено нападение из-за его национальности. Как рассказали правоохранители, мужчина выгуливал в парке собаку и давал ей команды на украинском языке.
Нападавшие, которые проходили мимо, услышали это и подошли к нему. Они спросили его о национальности. Когда он ответил, что является украинцем, один из незнакомцев ударил мужчину ножом в живот.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
Злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас продолжается расследование.
Це скорійше за все або якісь іранці-палестинці, або якісь серби.
Або кацапня, або іранці якісь.
Так виходить, що вдарили, все-таки, за національність, а не за мову.
Як проявити свій розум, винахидливість і козацький дух щоб хоч у себе вдома, в Україні, ліквідувати ту кріпацьку статтю кримінального кодексу про самооборону!
Так шо хватить пістеть - козаків немає, закінчилися! А булава у Єрмака, і він її видає під розпиську Зеленського для того щоб подурити посполитих гречкосіїв.
А бариги загубили козацький рід з 2014 року на Донбасі - зіткнули лбами, а самі зробили гарний гешефт...