Новости Нападение на украинца в Берлине
6 569 33

Из-за украинского языка: двое неизвестных напали с ножом на украинца в Берлине

полиция о нападении на украинца

В Берлине двое неизвестных напали на украинца в парке, услышав, что тот разговаривал на украинском языке.

Об этом сообщает полиция Берлина, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 14 июня в одном из парков в столичном районе Берлина Шарлоттенбург-Норд.

По предварительным данным полиции, на 51-летнего мужчину было совершено нападение из-за его национальности. Как рассказали правоохранители, мужчина выгуливал в парке собаку и давал ей команды на украинском языке.

Нападавшие, которые проходили мимо, услышали это и подошли к нему. Они спросили его о национальности. Когда он ответил, что является украинцем, один из незнакомцев ударил мужчину ножом в живот.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас продолжается расследование.

Читайте також: Нападение на волонтера в Киеве из-за украинского языка: Обвиняемых освободили от наказания из-за их пенсионного возраста

Германия (7281) нападение (2251) украинский язык (1205)
+39
Стопудово що кацапська падаль яка любить ***** і сво в Німеччині.
14.06.2025 19:13 Ответить
+24
Ще є варіант з донецькими виродками не виключено з українськими прізвищами.
14.06.2025 19:15 Ответить
+19
Коли вже до європейців нарешті дійде що кацапи це погань яка буде руйнувати їхні країни зсередини кличучи кривавий та смерлючий рускій мір.
14.06.2025 19:21 Ответить
Не варіант. Донецькі не стали б питати, хто він за національністю - вони б розпізнали це по мові.
Це скорійше за все або якісь іранці-палестинці, або якісь серби.
14.06.2025 20:35 Ответить
Не обов'язково, ще можуть бути палестинці або інші мусульманини, які підтримують російський режим. Вони ******* використовувати ножі.
14.06.2025 20:25 Ответить
А може якісь євреї, шо ходять з георгієвськими стрічками?
14.06.2025 22:06 Ответить
Могут быть и арабы, на наших пацанов, баскетболистов 17-19 лет арабыш напали
15.06.2025 09:39 Ответить
Українець повинен розмовляти с псом псячою мовою, тобто каzаБською.
14.06.2025 19:14 Ответить
Цапня...
14.06.2025 19:16 Ответить
або лугандонці
14.06.2025 19:31 Ответить
тама ще з кінця ССср набрали декілька міліонів всіляких етнічних меншин не тіки фольксдойчів і всі вони з бризками слини і полумям з сраки за ССср а щаз за расію. Хз що там у них в генах та родословній а по менталітету гірші ніж цапи в расії.
14.06.2025 19:44 Ответить
Або донбабвійці!
14.06.2025 20:13 Ответить
Лугандонці не стали б уточнювати національність - вони б розпізнали мову.
Або кацапня, або іранці якісь.
14.06.2025 20:36 Ответить
Скоріш за все скрЄпниє кацапи, які ********** расЄю із далЄка та ******* *****.
14.06.2025 19:17 Ответить
Невідомі? Ви ***** серйозно? Коли за кацапську нападають в Ісраніі, Франціі, США, Канаді тощо, і навіть коли пострадалий виявляється українцем, а нападник який напав за походженням руський, і напад явно по національному признаку, то винні бендеро-нацисти бо руськая прітєсьняється.
14.06.2025 19:20 Ответить
Не "руські" , а росіяне ! Руські - це жителі Русі - пращури українців ... Кацапи до Русі не мають жодного відношення...
14.06.2025 20:42 Ответить
Вже ніколи
14.06.2025 19:30 Ответить
"Вони запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один незнайомців вдарив чоловіка ножем у живіт."

Так виходить, що вдарили, все-таки, за національність, а не за мову.
14.06.2025 19:41 Ответить
Українці досить бути толерантними , ходіть стаями , ходіть з гострими лезами і тринуйтеся їх застосовувати при небезпеці життя , краще зарізати московита і мати рік проблем з доказуванням самооборони ніж бути зарвзаним кацапом ! Вічного життя нема ріжте московитів (при загрозі життя, або якщо їх група осіб два і більше) як скот це не люди ...
14.06.2025 19:49 Ответить
Сколько этих русских нациков даже в германии. Украинцам надо держаться друг за друга и помогать друг другу как это кавказцы в россии делают, русское быдло боится их как огня
14.06.2025 19:49 Ответить
Полиция точно знает кто это. Украинец легко различит араба, немца или кацапа. Почитайте криминальную хронику. Берлин это мировая столица ножевых ранений. Режут всех подряд.
14.06.2025 19:51 Ответить
Кстати, почему эти тупые бюргеры голосуют за "нацистов"?
14.06.2025 20:01 Ответить
Українцям треба зробити так,щоб зачувши українську мову,кацапня сралася від жаху,а не підходила з ножами питати про національність.Досить бути пухнастими вівцями,яких можна різати як баранів,всіляко принижувати і витирати об нас ноги.І це можна зробити,об'єднавшись включити розум і природню винахідливість...без будь якої реклами і слідів. А сарафанне радіо зробить свою справу і навіки змінить ******** імідж українця,як беззахисної вівці. Наші славетні предки-козаки в приклад.Людяність не для кацапів.Для них лише жорстокість та смерть!
14.06.2025 20:08 Ответить
Шо треба робити - всі знають! А ти розумнику скажи - ЯК це зробити?
Як проявити свій розум, винахидливість і козацький дух щоб хоч у себе вдома, в Україні, ліквідувати ту кріпацьку статтю кримінального кодексу про самооборону!
Так шо хватить пістеть - козаків немає, закінчилися! А булава у Єрмака, і він її видає під розпиську Зеленського для того щоб подурити посполитих гречкосіїв.
А бариги загубили козацький рід з 2014 року на Донбасі - зіткнули лбами, а самі зробили гарний гешефт...
15.06.2025 09:13 Ответить
Я ж не до тебе, кацапе,звертався,а до українців.Закінчились козаки кажеш?А хто ж вас ,чортів, з українською земелькою перемелює,марсіани?... Так що "хватит пістеть",чухай свого "зіткнутого лба" і сопи в дві дірки мовчки.
15.06.2025 19:17 Ответить
Подобных в доску зомбированных российской пропагандой русских в Германии дохрена, удивляет только что немецкие власти довольно слабо реагируют на такие инциденты, таких тварей надо повязать и сразу повезти на вокзал, с чемоданом..
14.06.2025 20:16 Ответить
Тих, хто вже "відмітився", треба вже не депортувати, а зачиняти до суду в камері.
14.06.2025 22:42 Ответить
51-річний чоловік думав, що сховався від війни у Німеччині від російських ублюдків, замість боротьби з ними на фронті, а вони все рівно його добили у мирній Німеччині
14.06.2025 20:16 Ответить
Якби це були кацапи вже б обов"язково написали б.
14.06.2025 20:23 Ответить
Можуть бути арабскі козойопи.
14.06.2025 20:24 Ответить
якою мовою вони спитали про його національність?
14.06.2025 23:16 Ответить
Це або кацапня або поляки ! Бо ніхто більше в ЄС не розрізнить де українська і де російська !
15.06.2025 03:06 Ответить
 
 