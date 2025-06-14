Из-за украинского языка: двое неизвестных напали с ножом на украинца в Берлине

В Берлине двое неизвестных напали на украинца в парке, услышав, что тот разговаривал на украинском языке.

Об этом сообщает полиция Берлина, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел рано утром в субботу, 14 июня в одном из парков в столичном районе Берлина Шарлоттенбург-Норд.

По предварительным данным полиции, на 51-летнего мужчину было совершено нападение из-за его национальности. Как рассказали правоохранители, мужчина выгуливал в парке собаку и давал ей команды на украинском языке.

Нападавшие, которые проходили мимо, услышали это и подошли к нему. Они спросили его о национальности. Когда он ответил, что является украинцем, один из незнакомцев ударил мужчину ножом в живот.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас продолжается расследование.

