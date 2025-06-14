Неизвестный стрелял в законодателей-демократов в Миннесоте: погибла член палаты представителей штата, сенатор ранен
В субботу, 14 июня, в американском штате Миннесота неизвестный застрелил члена палаты представителей штата Мелиссу Гортман и ее мужа. Еще один законодатель - член сената штата Джон Хоффман получил ранения.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на губернатора Миннесоты Тима Волза и местных правоохранителей, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в обоих политиков стреляли в их домах. По данным губернатора штата, член парламента штата Мелисса Гортман и ее муж погибли. Член сената штата Джон Хоффман и его жена получили ранения.
Оба места стрельбы расположены на расстоянии около 13 км друг от друга в Чамплине и Бруклин-парке, к северу от Миннеаполиса.
Сообщается, что вооруженный нападавший был одет в полицейскую форму. Он сбежал и сейчас находится на свободе, его разыскивает полиция.
И Хоффман, и Гортман являются демократами. Убитая Гортман до января нынешнего года была спикером Палаты представителей штата Миннесота.
Губернатор штата назвал нападение политически мотивированными. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "ужасным актом насилия".
а вообще все логично -трампони республиканская партия опускают США ниже плинтуса.
До речі, терорстів було двоє. Один справді, втік, іного затримали.
трампіст-мацкаль
стріляв у законодавців-демократів
Итак, в синем штате Миннесота, где губернатором служит Волтц, который шел в паре с Харрис на выборах от демократов, расстреляны 4 человека - два политика-демократа вместе со своими супругами. Нападение произошло в двух разных местах недалеко друг от друга (дома и в отеле). Нападающих было двое, в форме полиции, один задержан, второй еще в бегах
Згідно з інформацією від поліції, нападники маскувався під представника правоохоронних органів. Озброєний чоловік стукав у двері жертв і закликав їх вийти, після чого відкрив вогонь.
Обидва інциденти сталися на відстані приблизно 13 км один від одного в містах Чамплін та Бруклін-парк, розташованих на північ від Міннеаполіса.
Причина теракту: Мелісса Гортман та Джон Гоффман є членами Демократичної партії. Гортман раніше займала посаду спікера Палати представників штату Міннесота. Згідно з даними Right Angle News Network, обидва законодавці нещодавно голосували проти позиції своєї партії. Зокрема, Гортман підтримала скасування безкоштовної медичної допомоги для нелегальних іммігрантів, а Гоффман приєднався до республіканців у Сенаті для ухвалення цього рішення.
Технофашисти хочуть ввести диктатуру, приводи вже є !!
Українці теж отримали те, що наголосували - корупцію, брехню та смерть.
Але передбачу майбутнє - все спишуть на якогось психа, в наступному випадку також, а потім також....аж поки хтось з демократів не почне стріляти у відповідь. От саме цього і чекають в Білому домі. От тоді і побачимо скільки ж в США залишиться демократії.
Звісно де дуже песимістичний прогноз, але по троху все більш реалістичніший - півроку тому, всі посміялися б з прогнозу "морська піхота в Лосм-Анжелесі ганяє демонстрантів". Зараз вже не смішно.
Мені здається,що нічого.
Були б погрози,потім гризня за владу,і все б скінчилося?
Маю на увазі війну.
Всі б дружно закричали «ми не винні,це все він»,а біомасу знайшли б спосіб заспокоїть.
-Куме, от ви як думаєте, ідіотів у світі більше за розумних чи навпаки?
-Куме, я вірю в людство і сподіваюся, що розумних людей на планеті більше. Але ідіоти настільки ефективно та равномірно розташовані, що, курва, зустрічаються щодня на кожному кроці.
- Розумних, звісно, більше, але ідіоти більш помітні!