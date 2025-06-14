Неизвестный стрелял в законодателей-демократов в Миннесоте: погибла член палаты представителей штата, сенатор ранен

В субботу, 14 июня, в американском штате Миннесота неизвестный застрелил члена палаты представителей штата Мелиссу Гортман и ее мужа. Еще один законодатель - член сената штата Джон Хоффман получил ранения.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на губернатора Миннесоты Тима Волза и местных правоохранителей, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в обоих политиков стреляли в их домах. По данным губернатора штата, член парламента штата Мелисса Гортман и ее муж погибли. Член сената штата Джон Хоффман и его жена получили ранения.

Оба места стрельбы расположены на расстоянии около 13 км друг от друга в Чамплине и Бруклин-парке, к северу от Миннеаполиса.

Сообщается, что вооруженный нападавший был одет в полицейскую форму. Он сбежал и сейчас находится на свободе, его разыскивает полиция.

И Хоффман, и Гортман являются демократами. Убитая Гортман до января нынешнего года была спикером Палаты представителей штата Миннесота.

Губернатор штата назвал нападение политически мотивированными. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "ужасным актом насилия".

