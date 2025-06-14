РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8724 посетителя онлайн
Новости Нападение на законодателей-демократов в Миннесоте
7 401 44

Неизвестный стрелял в законодателей-демократов в Миннесоте: погибла член палаты представителей штата, сенатор ранен

нападение на политиков-демократов

В субботу, 14 июня, в американском штате Миннесота неизвестный застрелил члена палаты представителей штата Мелиссу Гортман и ее мужа. Еще один законодатель - член сената штата Джон Хоффман получил ранения.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на губернатора Миннесоты Тима Волза и местных правоохранителей, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в обоих политиков стреляли в их домах. По данным губернатора штата, член парламента штата Мелисса Гортман и ее муж погибли. Член сената штата Джон Хоффман и его жена получили ранения.

Оба места стрельбы расположены на расстоянии около 13 км друг от друга в Чамплине и Бруклин-парке, к северу от Миннеаполиса.

Сообщается, что вооруженный нападавший был одет в полицейскую форму. Он сбежал и сейчас находится на свободе, его разыскивает полиция.

И Хоффман, и Гортман являются демократами. Убитая Гортман до января нынешнего года была спикером Палаты представителей штата Миннесота.

Губернатор штата назвал нападение политически мотивированными. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "ужасным актом насилия".

Читайте также: Из-за украинского языка: двое неизвестных напали с ножом на украинца в Берлине

Автор: 

нападение (2251) США (27934)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Кьлятвй Байден, что наделал! Вот если бы Трамп был президентом...
а вообще все логично -трампони республиканская партия опускают США ниже плинтуса.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:03 Ответить
+19
Це точно. Кляті демократи самі собі наймають кілерів, щоб розв'язати громадянську війну і дискредитувати Трумпа Величного та Жахливого!
показать весь комментарий
14.06.2025 20:08 Ответить
+18
Демократія в США закінчена, країна занурюється в хаос.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фігня - аби ескалації не було
показать весь комментарий
14.06.2025 20:01 Ответить
Треба було провести перемовини. З убивцею. Можна було ж домовитися. Жертви ж напевне хотіли ескалації. Нє? Трамп, альо!
показать весь комментарий
14.06.2025 21:05 Ответить
Толи еще будет. Тромб. Пишешь историю.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:02 Ответить
Кьлятвй Байден, что наделал! Вот если бы Трамп был президентом...
а вообще все логично -трампони республиканская партия опускают США ниже плинтуса.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:03 Ответить
Це точно. Кляті демократи самі собі наймають кілерів, щоб розв'язати громадянську війну і дискредитувати Трумпа Величного та Жахливого!
показать весь комментарий
14.06.2025 20:08 Ответить
Мені є кого жаліти.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:03 Ответить
13 км - відстань між їхніми оселями. Спочатку дних; потім дісталися до іншої сім'ї. Це ж трошки було часу в поліції, щоб зреагувати на перший теракт..

До речі, терорстів було двоє. Один справді, втік, іного затримали.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:04 Ответить
Це тільки в холівудських боєвиках американські копи "завжди напоготові". І то не в усіх...
показать весь комментарий
14.06.2025 20:10 Ответить
І ФБР круто попереджають теракти
показать весь комментарий
14.06.2025 21:07 Ответить
Невідомий
трампіст-мацкаль
стріляв у законодавців-демократів
показать весь комментарий
14.06.2025 20:05 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zharkij-den-v-ssha/ Олег Пономарь:

Итак, в синем штате Миннесота, где губернатором служит Волтц, который шел в паре с Харрис на выборах от демократов, расстреляны 4 человека - два политика-демократа вместе со своими супругами. Нападение произошло в двух разных местах недалеко друг от друга (дома и в отеле). Нападающих было двое, в форме полиции, один задержан, второй еще в бегах
показать весь комментарий
14.06.2025 20:06 Ответить
при Байдені такого не було
показать весь комментарий
14.06.2025 20:06 Ответить
https://mezha.net/ua/bukvy/minnesota-democratic-legislators-targeted-in-deadly-shootings/ 14 червня у штаті Міннесота, США, відбулися трагічні події, пов'язані зі стріляниною, внаслідок якої постраждали двоє законодавців-демократів. Напад стався у їхніх домівках, в результаті чого загинули член парламенту Мелісса Гортман та її чоловік. Сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали серйозні поранення і наразі перебувають у лікарні після операції. Правоохоронці активно розшукують одного стрільця, про що повідомляють новинні агенції.
Згідно з інформацією від поліції, нападники маскувався під представника правоохоронних органів. Озброєний чоловік стукав у двері жертв і закликав їх вийти, після чого відкрив вогонь.
Обидва інциденти сталися на відстані приблизно 13 км один від одного в містах Чамплін та Бруклін-парк, розташованих на північ від Міннеаполіса.

Причина теракту: Мелісса Гортман та Джон Гоффман є членами Демократичної партії. Гортман раніше займала посаду спікера Палати представників штату Міннесота. Згідно з даними Right Angle News Network, обидва законодавці нещодавно голосували проти позиції своєї партії. Зокрема, Гортман підтримала скасування безкоштовної медичної допомоги для нелегальних іммігрантів, а Гоффман приєднався до республіканців у Сенаті для ухвалення цього рішення.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:10 Ответить
Я був би обережний щодо підстав. По-перше, з чого почалось, тобто хто почав ? Проте його і команду не чіпають. (праве вухо не в розрахунок!) Щось тут дивне. Схоже Злодюга кричить "Хапай злодіїв!"
показать весь комментарий
14.06.2025 20:52 Ответить
Причина как бы уже объявлена - очередной поехавший фанатик на теме запрете абортов.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:27 Ответить
У них не було карт на руках.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:15 Ответить
Амеро-кацапи...
показать весь комментарий
14.06.2025 20:15 Ответить
Їх кров на руках у Трампа!
показать весь комментарий
14.06.2025 20:16 Ответить
рудий скаже це Байден винен
показать весь комментарий
14.06.2025 20:17 Ответить
Почалось...
Технофашисти хочуть ввести диктатуру, приводи вже є !!
показать весь комментарий
14.06.2025 20:21 Ответить
Демократія в США закінчена, країна занурюється в хаос.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:22 Ответить
Кордон тримайте..бо новим штатом оголосять..
показать весь комментарий
14.06.2025 23:13 Ответить
Аби Тампон був президентом такого б не сталося.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:30 Ответить
Спецслужби США не бачать кацапський слід та запхнули голови у пісок?
показать весь комментарий
14.06.2025 20:37 Ответить
Отака вона Америка мрії Трампа.

Українці теж отримали те, що наголосували - корупцію, брехню та смерть.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:37 Ответить
а вот тут пистеть не надо
показать весь комментарий
14.06.2025 21:06 Ответить
Дикий Захід повертається.В кого влада і зброя той і править балом.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:39 Ответить
Насправді це було досить очікувано, адже Трамп наскільки "розколов" суспільство та розпалив своїх MAGA-сектантів своєю брехнею, було лише питанням часу коли хтось з них візьме в руки зброю.
Але передбачу майбутнє - все спишуть на якогось психа, в наступному випадку також, а потім також....аж поки хтось з демократів не почне стріляти у відповідь. От саме цього і чекають в Білому домі. От тоді і побачимо скільки ж в США залишиться демократії.
Звісно де дуже песимістичний прогноз, але по троху все більш реалістичніший - півроку тому, всі посміялися б з прогнозу "морська піхота в Лосм-Анжелесі ганяє демонстрантів". Зараз вже не смішно.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:41 Ответить
А я от думаю,аби путіна хто завалив,що було б?
Мені здається,що нічого.
Були б погрози,потім гризня за владу,і все б скінчилося?
Маю на увазі війну.
Всі б дружно закричали «ми не винні,це все він»,а біомасу знайшли б спосіб заспокоїть.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:42 Ответить
Там ще є така гебнява скотиняка, як патрушев..
показать весь комментарий
14.06.2025 21:10 Ответить
Всі вони гебняві,поки ***ло живий.А там на ходу перевзуються.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:16 Ответить
патрушев, гірший за всх. Я не впевнена, що реальний пуйло живий..там кукловоди, скоріш за все правлять. Буду впеіненна в смерті пуйла коли його/двійника грохнуть у прямому ефірі...ото відсвяткую))
показать весь комментарий
14.06.2025 22:14 Ответить
Пустили козла (Трампа) в город (в політику)!
показать весь комментарий
14.06.2025 20:46 Ответить
Майстер сдЄлок став майстром заговорів ?
показать весь комментарий
14.06.2025 20:47 Ответить
A lot of people wish those who do not completely share their views die in some gruesome and painful way. Very few actually become violent because they fear the consequences, but many consider it totally appropriate to wish death upon someone in their comments on the internet.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:02 Ответить
Трампісти не кращі за кацапню...
показать весь комментарий
14.06.2025 21:03 Ответить
Шукай, кому вигідно. Як там в них: Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:17 Ответить
Коли дивишся на все що відбувається в Україні та в США, згадуєш анекдот про двох кумів, які дискутують про ідіотів на планеті Земля.
-Куме, от ви як думаєте, ідіотів у світі більше за розумних чи навпаки?
-Куме, я вірю в людство і сподіваюся, що розумних людей на планеті більше. Але ідіоти настільки ефективно та равномірно розташовані, що, курва, зустрічаються щодня на кожному кроці.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:24 Ответить
У нас був варіант:
- Розумних, звісно, більше, але ідіоти більш помітні!
показать весь комментарий
15.06.2025 09:09 Ответить
МАГА-виродки.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:31 Ответить
Комусь дуже потрібен привід поставити Конституцію на паузу.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:00 Ответить
 
 