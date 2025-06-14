РУС
Новости Фото Протесты против Трампа
9 417 57

"Без королей": американцы вышли на протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж

В субботу, 14 июня, в ряде крупных городов США люди вышли на митинги против политики президента США Дональда Трампа. Протесты под названием No kings ("Без королей") происходят на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения американского лидера.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Люди выходят на протесты в крупных городах - Атланте, Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтонском регионе и Лос-Анджелесе. По данным CNN, запланировано более 2 тысяч акций протеста во всех 50 штатах США.

протесты против Трампа

Организаторами протестов выступили коалиция либеральных и продемократических групп. Они заявляют, что их цель заключается в "противодействии авторитаризму, милитаризации демократии и приоритетам для миллиардеров".

протесты против Трампа

Также организаторы говорят, что Трамп использует празднование юбилея армии США для собственного пиара.

протесты против Трампа

Согласно последним обновлениям, протесты "Без королей" отменили в штате Миннесота из-за вооруженного нападения на политиков-демократов.

протесты против Трампа

протесты против Трампа

протесты против Трампа

Топ комментарии
+35
трамп якщо й король - то голий. та тупий.
14.06.2025 21:51 Ответить
+29
американці поки що не зрозуміли.що у США ДО ВЛАДИ ПРИЙШОВ НЕ АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРОЛЬ.А РАШИСТСЬКА "ШІСТЬОРКА"
14.06.2025 21:55 Ответить
+28
НУ хочь на протести вийши не тощо наши смітуни котри виконали бажання ***** - кто угодно только не Порошенко і обрали блазня.
14.06.2025 21:54 Ответить
трамп якщо й король - то голий. та тупий.
14.06.2025 21:51 Ответить
Не тупіший за тих, хто за нього проголосував.
14.06.2025 21:57 Ответить
Трамно не хоче бути королем, він мріє бкти царем як ***** чі фараоном як Сі або божком як головний чучхеіст.
14.06.2025 21:58 Ответить
такто Сі імпернатор
14.06.2025 22:06 Ответить
З полномочиями фараона.
15.06.2025 05:55 Ответить
Як вдало вчора розпочалася війна...
14.06.2025 21:52 Ответить
- Як би я був президентом, війна б не почалася! - Трамп.
14.06.2025 22:26 Ответить
Непоганий результат 4 місяців правління. Все пожежі рижий гасить бензином.
14.06.2025 21:52 Ответить
Просто цікаво, множина це для конспірації?
14.06.2025 21:54 Ответить
НУ хочь на протести вийши не тощо наши смітуни котри виконали бажання ***** - кто угодно только не Порошенко і обрали блазня.
14.06.2025 21:54 Ответить
Залежить від політичної коньюктури і ситуації в країні. От взяти наприклад побитих студентів у 2013 і тих же бусифікованих студентів, правда підросших, у 2025
14.06.2025 22:09 Ответить
Побиті студенти вийшли на мирну демонстрацію.

"Бусифіковані" студенти не виконали норм законів про мобілізацію під час війни.

Тобто, Ви різниці не бачиш ?
14.06.2025 22:48 Ответить
Меня когда спрашивают об отношении к Трампону, отвечаю просто. О мёртвых либо хорошо, либо ничего. Так что никакого отношения к нему у меня нет. Осталось сделать его мёртвым.
показать весь комментарий
"нічєго, кромє правди". так точніше.
14.06.2025 22:25 Ответить
Насправді ця древня "мудрість" якась дебільна.
"Правда" передбачає надання достовірної інфо - і позитивної і негативної.
14.06.2025 22:50 Ответить
Цей мудрий вираз зовсім не є дебільним. "Про мертвого тільки добре,або нічого" -це таке багатостолітнє правило,яке починає діяти з того моменту,коли людина померла і ще не похована.Так як померлий не може себе захистити,щоб не травмувати ще більше почуття родини і близьких померлого,ні на парастасі,ні на похороні говорити зле про померлого не можна.Ви хоч раз чули,щоб священик на похороні промовив "сьогодні ми ховаємо злодія?",чи "померлий був грішником?"Ні,тому що існує неписане " або добре,або- нічого".Ви чули,щоб на похороні люди обзивали,проклинали,згадували померлому його земні діяння? Ні,тому що більше вісім століть існує правило "або добре,або-нічого".А вже після того,як похорон відбувся,то про померлого можна говорити все,що голову прийде.Але,так як багато людей "чули дзвін,але не знають де він",то ось це"або добре, або-нічого" тулять до всього підряд,не знаючи,що це правило було введено церквою тільки для того,щоб люди і священнослужителі себе достойно поводили під час похорону.
15.06.2025 01:38 Ответить
Мабуть.
Я реагував на попередні дописи, пам"ятаючи, як у нас прийнято усе перекрутити.

"Про мертвого тільки добре, або нічого". Мабуть тому, дуже часто, на похоронах люде мовчать.
Ну і тому, що більшість говорити не вміє. Або думати.
15.06.2025 19:43 Ответить
"Тільки добре,або-нічого"-традиція,яка прийшла з Риму.Це є правило поведінки.Коли Ваша сім'я збирається за святковим столом,всі веселі і щасливі,як Ви віднесетися до гостя у Вашому домі,якщо він вилізе на стіл з ногами? Ви сприймете його поведінку з філософією,чи Ваше свято буде зіпсоване?Ваше свято залишитися святом,чи буде ризикувати деградувати до сварки?Так от,щоб похорони не перетворювались на трагікомедію, з летальними наслідками,вісімсот років тому було заведено правило:"тільки добре,або нічого".І так як,вісімсот років-це не малий шмат часу,то люди настільки добре завчили це правило,що те,що на похоронах ніхто не говорить зле,не демонструє свою радість з приводу чиєїсь смерті,свідчить що люди є цивілізованими,а не те,що не вміють говорити.
15.06.2025 20:54 Ответить
Це добре, що Ви намагаєтесь добре (моветон) думати про наших людей, але реальність така - люде закомплексовані, зажаті, не вміють говорити, вірніше ясно мислити.
17.06.2025 18:43 Ответить
Українці не без гріха,але, порівнюючи їх іншими націями,можу Вам сказати,що якби не триста років кацапської окупації,яка жорстко тормознула еволюцію українців,то це- прекрасні люди.Бог
був щедрим у формуванні ментальності українця.Як сказав один італійській журналіст:" зі всіх слов'ян,шкіра українця є найдорожчою".
17.06.2025 21:52 Ответить
американці поки що не зрозуміли.що у США ДО ВЛАДИ ПРИЙШОВ НЕ АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРОЛЬ.А РАШИСТСЬКА "ШІСТЬОРКА"
14.06.2025 21:55 Ответить
а українці вже зрозуміли, що в 2019 в УКРАЇНІ ДО ВЛАДИ ПРИЙШОВ НЕ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ, А РАШИСТЬСЬКА "ШІСТЬОРКА"?
15.06.2025 00:18 Ответить
Ганьба для авторитету США, упродовж 4 місяців!
14.06.2025 21:57 Ответить
Fuck Trump сама правільна фотка.
14.06.2025 21:57 Ответить
Еще ни одного президента в сша так ***** не обкладывали.
14.06.2025 21:59 Ответить
Хто не jump - той Trump
14.06.2025 22:00 Ответить
Слава вільним та адекватним Американцям!
14.06.2025 22:01 Ответить
Геніальний плакат!
показать весь комментарий
14.06.2025 22:05 Ответить
ну так він просто ********
14.06.2025 22:21 Ответить
Трамп не зробить США великою , а навпаки знищить
велич Америки
14.06.2025 22:19 Ответить
Можливо в молоді роки Трамп був адекватною людиною , можливо ,
не мені про це говорити , але сьогодні у нього прогресує явна деменція , ось тому у людей такі різні думки щодо його правління США !!
14.06.2025 22:50 Ответить
Ну понятно шо либералы организовали. Кто бы сомневался. Адекватные белые американцы абсолютно поддерживают трампа и то, что он делает - предвыборные обещание которые он давал своему электорату. А на протесты, в основном, выходят всякие офисные гос служащие, которые привыкли протирать штаны за бабки налогоплательщиков нифига не делая и думали что так будет продолжаться до бесконечности, мексиканцы которых депортировать хотят обратно и остальные им подобные.
14.06.2025 22:23 Ответить
У нас таких 73% как они были так и остались(это привет тем кто думает что после войны что-то поменяется). Не делаю из Трампа икону. Он тот еще фрик. Но в наших СМИ потоки фекалий на него льют 24/7. А мудрый наридец в большинстве своем критически мыслить и самостоятельно анализировать информацию не в состоянии. Достаточно почитать комментарии под новостями о трампоне или там про поляков. Сначала братишки наш навек и друзяшки лучшие, потос что-то случилось оп уже все предатели как посмели. Короче общ мнение биомассы основной как подкова, гнется туда, куда прикажут(подконтрольные СМИ)
14.06.2025 22:34 Ответить
Ти Оруела перечитав?
14.06.2025 22:36 Ответить
знесли адміни одного упоротого провокатора. Ще один залишився.
14.06.2025 22:49 Ответить
Замість революції райдужне пукання. Придурки.
14.06.2025 22:27 Ответить
Міннесотці слабаки...
14.06.2025 22:30 Ответить
https://newsua.one/news-world/113566.html У суботу, 14 червня, у багатьох містах Європи та Америки відбулися та проходять акції протесту під гаслом No Kings. Ці заходи, організовані Democrats Abroad, покликані висловити протистояння тому, що учасники називають «тиранією» та надмірною концентрацією влади в руках чинного президента США.
Акції No Kings направлені проти політики президента США Дональда Трампа, зокрема імміграційними рейдами, які викликали масові протести.
Акції No Kings зібрали багатопоколінні та багатонаціональні родини й друзів по всьому світу. Зокрема, у Лісабоні, Португалія, очікується значна кількість учасників. Американці, що проживають у Європі, висловлюють подяку організаторам за підтримку та розголос у протистоянні авторитарним тенденціям.
У США, в суботу президент Дональд Трамп проводить військовий парад у Вашингтоні та святкує свій день народження - мільйони американців вийшли на загальнонаціональні протести проти його, як вони вважають, авторитарного стилю правління.
Як зазначає The Washington Post, рух No Kings виступає проти надмірної концентрації влади в руках президента. Очікується, що протести відбудуться приблизно у 2000 містах по всій країні. Організатор руху Езра Левін повідомив, що інтерес до події різко зріс - лише цього тижня 200 міст долучилися до протесту. За прогнозами, кількість учасників перевищить 3,5 млн осіб, як під час аналогічної акції у квітні.
14.06.2025 22:30 Ответить
Так. І це необхідність. Для всього світу. Поки руда кукла ***** не кинула США в прірву.
14.06.2025 22:38 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zharkij-den-v-ssha/ Олег Пономарь:
Сегодня Трамп проводит в Вашингтоне военный парад по случаю своего дня рождения (легенда для парада - 250-ти-летие образования ВС США). Также по всей стране сегодня проходят марши Без короля в знак протеста против политики Трампа.

Знаете что интересное?
Спецпредставитель ***** и глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что протесты против Трампа в США имеют ту же природу, что и цветные революции. Об этом он написал в комментарии к посту в Х экс-советника Трампа по национальной безопасности и агента России Майкла Флинна.
Флинн написал, что протесты против президента США являются частью спланированной психологической операции и работают на подрыв авторитета действующей администрации.
«Сценарий тот же и те же люди, которые делают «цветные революции». Печально, что лишь немногие люди понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт привлечен», - так прокомментировал публикацию Флинна Дмитриев.
Как и в случае с Майданом, эти люди (извините) не допускают мысли, что протестовать можно за идею, а не за деньги.
14.06.2025 22:35 Ответить
рейтинг Трампа достатньо високий зараз, більшість американців підтримує його політику
14.06.2025 22:38 Ответить
Новенькі свіжезаряжені трампісти Noname та Jjjj ну що ж, занесу в кондуїт.
14.06.2025 22:39 Ответить
..
14.06.2025 22:45 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/polgoda-trampa-zebra-vlasti/ Олег Пономарь:
Я смотрел на видео со вчерашнего парада (на честь ДР Трампа), который стал жалкой пародией на военные парады в Киеве, например. Спящий и злой Трамп, равнодушная и злая Мелания, ручной дегенерат Хегсет, старающийся не смотреть на босса.. И мне захотелось поделиться с вами своими впечатлениями.,
Итоги за полгода Трампа. Конечно, рыба гниет с головы. Приход Трампа на должность президента самой влиятельной страны в мире оказывает влияние на весь мир. Трамп хочет дружить с диктаторами и сам мечтает стать диктатором. Трамп ненавидит демократию, свободу и закон. Трамп ненавидит Европу, включая - Украину. Трамп хочет зарабатывать деньги с шейхами и Россией.
И Трамп абсолютно никакой переговорщик и события вокруг Украины, Ирана, тарифные войны и тд это подтверждают.
Но. Но в жизни так всё устроено, что всякое действие провоцирует противодействие. И поэтому всё положительное, что происходит в мире, происходит вопреки и как реакция.
Например, Европа просыпается в военном плане. Выборы в Германии, Румынии, Молдове, Канаде и Австралии радуют. Режим Асада пал и есть хороший шанс, что падет режим мулл в Иране. А ведь это исторические события.

И в самой Америке вчерашние марши протеста против Трампа показали, что не все пассивны и не все готовы делать вид, что ничего не происходит.
Ясно, что будет трудно и будет трудно долго, но я всегда ищу то, за что можно зацепиться надежде. И жизнь и мир устроены зеброй и я всегда помню об этом.
15.06.2025 09:00 Ответить
 
 