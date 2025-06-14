"Без королей": американцы вышли на протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж

В субботу, 14 июня, в ряде крупных городов США люди вышли на митинги против политики президента США Дональда Трампа. Протесты под названием No kings ("Без королей") происходят на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения американского лидера.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Люди выходят на протесты в крупных городах - Атланте, Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтонском регионе и Лос-Анджелесе. По данным CNN, запланировано более 2 тысяч акций протеста во всех 50 штатах США.

Организаторами протестов выступили коалиция либеральных и продемократических групп. Они заявляют, что их цель заключается в "противодействии авторитаризму, милитаризации демократии и приоритетам для миллиардеров".

Также организаторы говорят, что Трамп использует празднование юбилея армии США для собственного пиара.

Согласно последним обновлениям, протесты "Без королей" отменили в штате Миннесота из-за вооруженного нападения на политиков-демократов.

Смотрите также: В США прошли масштабные протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж