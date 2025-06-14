"Без королей": американцы вышли на протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж
В субботу, 14 июня, в ряде крупных городов США люди вышли на митинги против политики президента США Дональда Трампа. Протесты под названием No kings ("Без королей") происходят на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения американского лидера.
Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Люди выходят на протесты в крупных городах - Атланте, Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтонском регионе и Лос-Анджелесе. По данным CNN, запланировано более 2 тысяч акций протеста во всех 50 штатах США.
Организаторами протестов выступили коалиция либеральных и продемократических групп. Они заявляют, что их цель заключается в "противодействии авторитаризму, милитаризации демократии и приоритетам для миллиардеров".
Также организаторы говорят, что Трамп использует празднование юбилея армии США для собственного пиара.
Согласно последним обновлениям, протесты "Без королей" отменили в штате Миннесота из-за вооруженного нападения на политиков-демократов.
"Бусифіковані" студенти не виконали норм законів про мобілізацію під час війни.
Тобто, Ви різниці не бачиш ?
"Правда" передбачає надання достовірної інфо - і позитивної і негативної.
Я реагував на попередні дописи, пам"ятаючи, як у нас прийнято усе перекрутити.
"Про мертвого тільки добре, або нічого". Мабуть тому, дуже часто, на похоронах люде мовчать.
Ну і тому, що більшість говорити не вміє. Або думати.
був щедрим у формуванні ментальності українця.Як сказав один італійській журналіст:" зі всіх слов'ян,шкіра українця є найдорожчою".
велич Америки
не мені про це говорити , але сьогодні у нього прогресує явна деменція , ось тому у людей такі різні думки щодо його правління США !!
Акції No Kings направлені проти політики президента США Дональда Трампа, зокрема імміграційними рейдами, які викликали масові протести.
Акції No Kings зібрали багатопоколінні та багатонаціональні родини й друзів по всьому світу. Зокрема, у Лісабоні, Португалія, очікується значна кількість учасників. Американці, що проживають у Європі, висловлюють подяку організаторам за підтримку та розголос у протистоянні авторитарним тенденціям.
У США, в суботу президент Дональд Трамп проводить військовий парад у Вашингтоні та святкує свій день народження - мільйони американців вийшли на загальнонаціональні протести проти його, як вони вважають, авторитарного стилю правління.
Як зазначає The Washington Post, рух No Kings виступає проти надмірної концентрації влади в руках президента. Очікується, що протести відбудуться приблизно у 2000 містах по всій країні. Організатор руху Езра Левін повідомив, що інтерес до події різко зріс - лише цього тижня 200 міст долучилися до протесту. За прогнозами, кількість учасників перевищить 3,5 млн осіб, як під час аналогічної акції у квітні.
Сегодня Трамп проводит в Вашингтоне военный парад по случаю своего дня рождения (легенда для парада - 250-ти-летие образования ВС США). Также по всей стране сегодня проходят марши Без короля в знак протеста против политики Трампа.
Знаете что интересное?
Спецпредставитель ***** и глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что протесты против Трампа в США имеют ту же природу, что и цветные революции. Об этом он написал в комментарии к посту в Х экс-советника Трампа по национальной безопасности и агента России Майкла Флинна.
Флинн написал, что протесты против президента США являются частью спланированной психологической операции и работают на подрыв авторитета действующей администрации.
«Сценарий тот же и те же люди, которые делают «цветные революции». Печально, что лишь немногие люди понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт привлечен», - так прокомментировал публикацию Флинна Дмитриев.
Как и в случае с Майданом, эти люди (извините) не допускают мысли, что протестовать можно за идею, а не за деньги.
Я смотрел на видео со вчерашнего парада (на честь ДР Трампа), который стал жалкой пародией на военные парады в Киеве, например. Спящий и злой Трамп, равнодушная и злая Мелания, ручной дегенерат Хегсет, старающийся не смотреть на босса.. И мне захотелось поделиться с вами своими впечатлениями.,
Итоги за полгода Трампа. Конечно, рыба гниет с головы. Приход Трампа на должность президента самой влиятельной страны в мире оказывает влияние на весь мир. Трамп хочет дружить с диктаторами и сам мечтает стать диктатором. Трамп ненавидит демократию, свободу и закон. Трамп ненавидит Европу, включая - Украину. Трамп хочет зарабатывать деньги с шейхами и Россией.
И Трамп абсолютно никакой переговорщик и события вокруг Украины, Ирана, тарифные войны и тд это подтверждают.
Но. Но в жизни так всё устроено, что всякое действие провоцирует противодействие. И поэтому всё положительное, что происходит в мире, происходит вопреки и как реакция.
Например, Европа просыпается в военном плане. Выборы в Германии, Румынии, Молдове, Канаде и Австралии радуют. Режим Асада пал и есть хороший шанс, что падет режим мулл в Иране. А ведь это исторические события.
И в самой Америке вчерашние марши протеста против Трампа показали, что не все пассивны и не все готовы делать вид, что ничего не происходит.
Ясно, что будет трудно и будет трудно долго, но я всегда ищу то, за что можно зацепиться надежде. И жизнь и мир устроены зеброй и я всегда помню об этом.