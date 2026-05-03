Новый Гражданский кодекс может уничтожить антикоррупционные расследования и механизмы финансового мониторинга, - YouControl

В YouControl считают, что принятие Гражданского кодекса в нынешней редакции отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции. Юристы обратили внимание на ряд норм, которые могут легализовать удаление неудобной информации о коррупционерах, уничтожить механизмы финансового мониторинга и позволят компаниям скрывать "российский след".

Об этом говорится в публикации YouControl, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Право на забвение"

В частности, обращается внимание на статью 328, которая закрепляет так называемое "право на забвение". Согласно ей, физическое лицо может требовать удалить информацию о себе из поисковых систем и баз данных не только если она недостоверна, но и если она просто "утратила общественный интерес".

Отмечается, что в случае, если эта норма заработает, СМИ и аналитические системы будут вынуждены либо удалить информацию о лице, либо "отбеливать" репутацию таких деятелей.

"Это полностью противоречит принципам прозрачности и подотчетности действий, разрушает целостность исторических корпоративных данных и делает невозможной процедуру проверки контрагентов", - говорится в публикации.

Конфиденциальность для юридических лиц

Кроме того, статьи 345 и 353 гарантируют юридическому лицу право на собственный "цифровой образ" (аккаунты, персональные страницы, цифровые профили и т. п.) и прямо определяют: обработка данных, касающихся цифрового образа юридического лица, возможна только с его согласия.

"Если защита персональных данных человека является понятным концептом, то наделение юридических лиц правом на "конфиденциальность" - это правовой нонсенс", - заявляют в YouControl.

Там подчеркивают, что деятельность компаний должна быть абсолютно прозрачной для обеспечения безопасности хозяйственного оборота.

"Требование получать согласие компании на обработку ее цифрового профиля - это легальный щит для рейдеров, фиктивных СМИ и фиктивных фирм. На практике это может ограничить возможность агрегирования данных о налоговых долгах, судебных решениях, санкциях или связях компаний в публичные досье в аналитических системах, в частности", - говорится в заявлении.

Такая норма может создать дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка и в то же время - новые возможности для недобросовестных.

Конец автоматизированной аналитике?

Еще одна угроза, по мнению юристов, кроется в статьях 321, 332 и 336, регламентирующих право физического лица на цифровое личное пространство и цифровую приватность.

"Как работают современные OSINT-системы и комплаенс-сервисы? Они автоматически агрегируют открытые данные (ЕГР, судебные реестры, базы НАПК) и формируют аналитическое досье (тот самый "цифровой профиль"). Под действием статьи 336 создание такого профиля без согласия коррупционера или должника станет нарушением Гражданского кодекса. Для защиты приватности вполне достаточно контролировать то, что человек создает сам, а не то, что генерирует о нем государство в виде открытых данных", - говорится в публикации.

Читайте также: НАПК назвало самые коррумпированные сферы в Украине: где риски остаются самыми высокими

Эра SLAPP-исков

Также юристы обращают внимание на статью 337 - "Право на информационное спокойствие". В YouControl заявляют, что это открывает "ящик Пандоры" для так называемых SLAPP-исков (стратегических исков против участия общественности). Соответственно, рисковые контрагенты смогут требовать от журналистов-расследователей и реестров прекратить публикацию расследований или выдачу информации о долгах, обосновывая это тем, что общественное внимание нарушает их "информационное спокойствие".

"Принятие проекта №15150 в нынешней редакции без учета специфики открытых данных отменит презумпцию открытости государственных реестров. Это отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции", - резюмируют в YouControl.

Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.

Читайте также: Украина запускает новый проект для усиления антикоррупционных реформ, - Буданов