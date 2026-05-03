Новый Гражданский кодекс может уничтожить антикоррупционные расследования и механизмы финансового мониторинга, - YouControl

Угроза для журналистики и реестров: чем опасен новый Гражданский кодекс

В YouControl считают, что принятие Гражданского кодекса в нынешней редакции отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции. Юристы обратили внимание на ряд норм, которые могут легализовать удаление неудобной информации о коррупционерах, уничтожить механизмы финансового мониторинга и позволят компаниям скрывать "российский след".

Об этом говорится в публикации YouControl, сообщает Цензор.НЕТ.

"Право на забвение"

В частности, обращается внимание на статью 328, которая закрепляет так называемое "право на забвение". Согласно ей, физическое лицо может требовать удалить информацию о себе из поисковых систем и баз данных не только если она недостоверна, но и если она просто "утратила общественный интерес".

Отмечается, что в случае, если эта норма заработает, СМИ и аналитические системы будут вынуждены либо удалить информацию о лице, либо "отбеливать" репутацию таких деятелей.

"Это полностью противоречит принципам прозрачности и подотчетности действий, разрушает целостность исторических корпоративных данных и делает невозможной процедуру проверки контрагентов", - говорится в публикации.

Конфиденциальность для юридических лиц

Кроме того, статьи 345 и 353 гарантируют юридическому лицу право на собственный "цифровой образ" (аккаунты, персональные страницы, цифровые профили и т. п.) и прямо определяют: обработка данных, касающихся цифрового образа юридического лица, возможна только с его согласия.

"Если защита персональных данных человека является понятным концептом, то наделение юридических лиц правом на "конфиденциальность" - это правовой нонсенс", - заявляют в YouControl.

Там подчеркивают, что деятельность компаний должна быть абсолютно прозрачной для обеспечения безопасности хозяйственного оборота.

"Требование получать согласие компании на обработку ее цифрового профиля - это легальный щит для рейдеров, фиктивных СМИ и фиктивных фирм. На практике это может ограничить возможность агрегирования данных о налоговых долгах, судебных решениях, санкциях или связях компаний в публичные досье в аналитических системах, в частности", - говорится в заявлении.

Такая норма может создать дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка и в то же время - новые возможности для недобросовестных.

Конец автоматизированной аналитике?

Еще одна угроза, по мнению юристов, кроется в статьях 321, 332 и 336, регламентирующих право физического лица на цифровое личное пространство и цифровую приватность.

"Как работают современные OSINT-системы и комплаенс-сервисы? Они автоматически агрегируют открытые данные (ЕГР, судебные реестры, базы НАПК) и формируют аналитическое досье (тот самый "цифровой профиль"). Под действием статьи 336 создание такого профиля без согласия коррупционера или должника станет нарушением Гражданского кодекса. Для защиты приватности вполне достаточно контролировать то, что человек создает сам, а не то, что генерирует о нем государство в виде открытых данных", - говорится в публикации.

Эра SLAPP-исков

Также юристы обращают внимание на статью 337 - "Право на информационное спокойствие". В YouControl заявляют, что это открывает "ящик Пандоры" для так называемых SLAPP-исков (стратегических исков против участия общественности). Соответственно, рисковые контрагенты смогут требовать от журналистов-расследователей и реестров прекратить публикацию расследований или выдачу информации о долгах, обосновывая это тем, что общественное внимание нарушает их "информационное спокойствие".

"Принятие проекта №15150 в нынешней редакции без учета специфики открытых данных отменит презумпцию открытости государственных реестров. Это отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции", - резюмируют в YouControl.

  • Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.

А чого ви дивуєтесь?
Як раз для цього вони кодекс і переробляють!
02.05.2026 23:26 Ответить
02.05.2026 23:27 Ответить
добився мудрий український наріт:

створив таки замість Української Держави маленьку рашку...

02.05.2026 23:27 Ответить
А чого ви дивуєтесь?
Як раз для цього вони кодекс і переробляють!
02.05.2026 23:26 Ответить
САМЕ ТАК ! І САМЕ ДЛЯ ЦЬОГО !!!
03.05.2026 09:40 Ответить
02.05.2026 23:27 Ответить
Стефанчука треба посадити . Він працює в інтересах раши і явно завербован ФСБ давно.
а його закони просто дивують
1. закон про смарагдові світлофори . ЦЕ ДАЖНЕ НЕ СМІШНО . ЦЕ ПОЗОР ДЛЯ УКРАЇНИ

2. Спроба провести закон про дозвіл дівчатам виходити заміж з 14 років. МИ ЩО ДИКИЙ ВОСТОК? Де , блін, СПІЛЬНІ ЗАКОНИ з ЄС ? Чи Стефанчук тащить Україну у таежний союз ?

3. Цивільний кодекс - це СПРОБА ПОГРАБУВАТИ УКРАЇНЦІВ? Чому у Австрії століттями якась договірна бумажка зберігає спадщину австрійців? Чому у Німеччині до нерухомості привʼязана стоімость клаптика землі , на який стоїть будівля і цей клаптик буде ваш навіть після знесення будівлі яо ?! ЧОМУ НАШИХ УКРАЇНЦІВ КОЖЕН РАЗ ЯКАСЬ БАРИГА ХОЧЕ ОБІКРАСТИ своїми законами у ВР ?
ДЕ, блін , СБУ на того Стефанчука ?
03.05.2026 02:03 Ответить
верховний хряк отримав команду від зєрмака протягти той ..кодекс.. щоб приховати своє бабло яке вони накрали --- свиня взяла під козирок і відпрацювує своє крісло
03.05.2026 06:51 Ответить
добився мудрий український наріт:

створив таки замість Української Держави маленьку рашку...

.
02.05.2026 23:27 Ответить
...з маленьким ..уйносиком.

всьо то же, только своьо, малоросійськоє.
но малоросійськоє - врємєнно, до приходу большого буйла...

.
03.05.2026 00:05 Ответить
Все для своїх.Наріту досить потужного відосика або якоїсь обіцянки раз в недільку.
02.05.2026 23:28 Ответить
Яке ЄС, яке НАТО?
02.05.2026 23:28 Ответить
Президент- слуга уродів
03.05.2026 08:05 Ответить
Діпутати це тумбочки з приводом рук від конвертів Зеленьського через Арахамію їм яка різниця що голосувати?
02.05.2026 23:29 Ответить
ВСІ АДЕКВАТНІ МАЮТЬ ВТЕКТИ - тут лишаться лише евреї і індуси
02.05.2026 23:32 Ответить
Всі адекватні мають озброїтися і жити в умовах окупації, до формування української влади, котра буде здатна забезпечити, принаймні, соціальну справедливість.
02.05.2026 23:50 Ответить
От тільки звідкіля в умовах окупації візьметься українська влада? Хто її допустить? Мудрий нарід знову приведе московського крота типу притули.
02.05.2026 23:59 Ответить
рабів до раю не пускають, а
свинопасам зброю НЕ дають !

утром Гетьман,
ввечері шаблі та мушкети !

чи ви хочете роздати зброю свинопасам-ухилянтам ?

вже проходили Руїну 1917-1920 рр.
потім наївся наріт ухилянтів своїми дітьми під час Голодомору 1932-1933 рр.
всього нічого: між ухилянством та Голодомором минуло якихось 12 років....

.
03.05.2026 00:00 Ответить
Ухилняты ночью снятся? А когда в комнате слышешь шорохи или разные звуки? Это ухилняты подкрадываются тебя взять сзади на абордаж! Ты кстати тут строчишь 24.7, ты тоже ухилянт?
03.05.2026 10:33 Ответить
Покарають антикорупціонерів та журналістів. А ви думали, що зеленського, міндічя та єрмака?😂😂😂
02.05.2026 23:46 Ответить
зеленський це серйознай мафіозі ...під кришою фсб , це історична ганьба для всіх євреїв світу , але цім покидькам слугам , треба кисень перекривати , ті хто залишиться в Україні надалі , просто не потягнуть зеленської кабали ...
03.05.2026 00:00 Ответить
Моисей 40 рокыв водив пустелями жидів, Зеленський нас ще тіко 7 але...
03.05.2026 00:30 Ответить
Пророк Моше (Муса) водив нарід так довго, щоб в новій країні Мрій не було покоління, яке було РАБАМИ.
03.05.2026 09:46 Ответить
Кінець світу насувся з 2019 року. Тільки тоді його 73 % не побачили...
03.05.2026 02:58 Ответить
Пора вже ліхтарі підписувати для зелених під@расів.
03.05.2026 00:30 Ответить
В першу чергу об'єктивним розслідуванням правоохороних (в т.ч. антикорупційним) органам та цивілізованому фінмоніторингу заважає чинна влада...
03.05.2026 01:34 Ответить
так чинна влада в особі зєрмака і поставила начальником фінмоніторингу пилипа проніна який будучи нач.ова полтавщини ******* на укріпленнях 250 мільйонів . щось залишив собі а щось віддав алібабі в ..общак.. а коли тій тварині проніну з офісу дали команду рити під порошенка то та істота вийшла на самого себе і на три місяці улиндив в командіровку по теплих курортах планети --- саме паскудне в тому корупційному серіалі це недоторканість небритого мурла поки він на посаді тому від набу ..витікає.. порціями інфа щоб 73% придурків побачили нарешті яких тварюк вони привели до державного корита . у квартальной нечисті там змагання де більше ********* бабла чи в енергоатомі чи у ..фаєр пойнт.. чи в кооперативі ..династія ..
03.05.2026 07:08 Ответить
Шобло просроченого і воно саме лише тим і займається щоб смародерити убити в потім закони підписувати під себе
03.05.2026 06:43 Ответить
Плакать про то,что коррумпированные чинушки будут иметь меньше прав шерстить низшие касты может только болван
03.05.2026 07:49 Ответить
03.05.2026 09:42 Ответить
03.05.2026 10:02 Ответить
Конюхи і фотографи наголосували як завжди.
03.05.2026 08:01 Ответить
Мафіозна влада зелено-синьої плісняви продовжує зміцнювати свої позиції на законодавчому рівні. Рухаємось у дупу, а пан кАЧКА каже, що рухаємось у Європу.
03.05.2026 08:41 Ответить
Молдова реально буде в ЄС. Там справді є прогрес і є бажання боротись з..
Наступні покоління будуть скандувати гасло " Молдова то Європа, Україна - Бангладеш"
Вибачте за сумний гумор зранку
03.05.2026 09:41 Ответить
Геть усі верстви населення просякнуті московщиною. Тож і обираємо до влади як не закацапщених буратінок, так двічи несудимих крєпкіх хазяйствєнніков. А пересічна вата легкі гроші "заробляє" від фсб. Сумно...
А ще сумніше, коли у лиху для Держави годину насєлєніє розповідає, що 65 ст. Конституції на них не росповсюджується та вони нікаму нічіво нє далжни.
Єдине питання до них: а хто ж таки мусить боронити рідну землю?
03.05.2026 17:18 Ответить
Так Корупцію у владі побороти дуже важко, майже неможливо....
03.05.2026 09:29 Ответить
Все в репертуарі квагрталу: ➡️ видалення незручної інформації про корупціонерів, знищити механізми фінмоніторингу та дозволять компаніям приховувати "російський слід". Джерело: https://censor.net/ua/n4001209
03.05.2026 09:39 Ответить
Да да. В ЄС нас просто зачекалися
03.05.2026 10:14 Ответить
Так ноль протестов, а верховна зрада вся под опой. Поздно пить боржоми, построение рашки 2.0 в процессе
03.05.2026 10:35 Ответить
Це не закон, а спроба приховати награбоване
03.05.2026 12:14 Ответить
 
 