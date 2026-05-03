Новый Гражданский кодекс может уничтожить антикоррупционные расследования и механизмы финансового мониторинга, - YouControl
В YouControl считают, что принятие Гражданского кодекса в нынешней редакции отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции. Юристы обратили внимание на ряд норм, которые могут легализовать удаление неудобной информации о коррупционерах, уничтожить механизмы финансового мониторинга и позволят компаниям скрывать "российский след".
Об этом говорится в публикации YouControl, сообщает Цензор.НЕТ.
"Право на забвение"
В частности, обращается внимание на статью 328, которая закрепляет так называемое "право на забвение". Согласно ей, физическое лицо может требовать удалить информацию о себе из поисковых систем и баз данных не только если она недостоверна, но и если она просто "утратила общественный интерес".
Отмечается, что в случае, если эта норма заработает, СМИ и аналитические системы будут вынуждены либо удалить информацию о лице, либо "отбеливать" репутацию таких деятелей.
"Это полностью противоречит принципам прозрачности и подотчетности действий, разрушает целостность исторических корпоративных данных и делает невозможной процедуру проверки контрагентов", - говорится в публикации.
Конфиденциальность для юридических лиц
Кроме того, статьи 345 и 353 гарантируют юридическому лицу право на собственный "цифровой образ" (аккаунты, персональные страницы, цифровые профили и т. п.) и прямо определяют: обработка данных, касающихся цифрового образа юридического лица, возможна только с его согласия.
"Если защита персональных данных человека является понятным концептом, то наделение юридических лиц правом на "конфиденциальность" - это правовой нонсенс", - заявляют в YouControl.
Там подчеркивают, что деятельность компаний должна быть абсолютно прозрачной для обеспечения безопасности хозяйственного оборота.
"Требование получать согласие компании на обработку ее цифрового профиля - это легальный щит для рейдеров, фиктивных СМИ и фиктивных фирм. На практике это может ограничить возможность агрегирования данных о налоговых долгах, судебных решениях, санкциях или связях компаний в публичные досье в аналитических системах, в частности", - говорится в заявлении.
Такая норма может создать дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка и в то же время - новые возможности для недобросовестных.
Конец автоматизированной аналитике?
Еще одна угроза, по мнению юристов, кроется в статьях 321, 332 и 336, регламентирующих право физического лица на цифровое личное пространство и цифровую приватность.
"Как работают современные OSINT-системы и комплаенс-сервисы? Они автоматически агрегируют открытые данные (ЕГР, судебные реестры, базы НАПК) и формируют аналитическое досье (тот самый "цифровой профиль"). Под действием статьи 336 создание такого профиля без согласия коррупционера или должника станет нарушением Гражданского кодекса. Для защиты приватности вполне достаточно контролировать то, что человек создает сам, а не то, что генерирует о нем государство в виде открытых данных", - говорится в публикации.
Эра SLAPP-исков
Также юристы обращают внимание на статью 337 - "Право на информационное спокойствие". В YouControl заявляют, что это открывает "ящик Пандоры" для так называемых SLAPP-исков (стратегических исков против участия общественности). Соответственно, рисковые контрагенты смогут требовать от журналистов-расследователей и реестров прекратить публикацию расследований или выдачу информации о долгах, обосновывая это тем, что общественное внимание нарушает их "информационное спокойствие".
"Принятие проекта №15150 в нынешней редакции без учета специфики открытых данных отменит презумпцию открытости государственных реестров. Это отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции", - резюмируют в YouControl.
- Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.
Як раз для цього вони кодекс і переробляють!
а його закони просто дивують
1. закон про смарагдові світлофори . ЦЕ ДАЖНЕ НЕ СМІШНО . ЦЕ ПОЗОР ДЛЯ УКРАЇНИ
2. Спроба провести закон про дозвіл дівчатам виходити заміж з 14 років. МИ ЩО ДИКИЙ ВОСТОК? Де , блін, СПІЛЬНІ ЗАКОНИ з ЄС ? Чи Стефанчук тащить Україну у таежний союз ?
3. Цивільний кодекс - це СПРОБА ПОГРАБУВАТИ УКРАЇНЦІВ? Чому у Австрії століттями якась договірна бумажка зберігає спадщину австрійців? Чому у Німеччині до нерухомості привʼязана стоімость клаптика землі , на який стоїть будівля і цей клаптик буде ваш навіть після знесення будівлі яо ?! ЧОМУ НАШИХ УКРАЇНЦІВ КОЖЕН РАЗ ЯКАСЬ БАРИГА ХОЧЕ ОБІКРАСТИ своїми законами у ВР ?
ДЕ, блін , СБУ на того Стефанчука ?
створив таки замість Української Держави маленьку рашку...
всьо то же, только своьо, малоросійськоє.
но малоросійськоє - врємєнно, до приходу большого буйла...
свинопасам зброю НЕ дають !
утром Гетьман,
ввечері шаблі та мушкети !
чи ви хочете роздати зброю свинопасам-ухилянтам ?
вже проходили Руїну 1917-1920 рр.
потім наївся наріт ухилянтів своїми дітьми під час Голодомору 1932-1933 рр.
всього нічого: між ухилянством та Голодомором минуло якихось 12 років....
Мрійне було покоління, яке було РАБАМИ.
Наступні покоління будуть скандувати гасло " Молдова то Європа, Україна - Бангладеш"
Вибачте за сумний гумор зранку
А ще сумніше, коли у лиху для Держави годину насєлєніє розповідає, що 65 ст. Конституції на них не росповсюджується та вони нікаму нічіво нє далжни.
Єдине питання до них: а хто ж таки мусить боронити рідну землю?