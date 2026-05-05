Новый Гражданский кодекс Украины доработают перед вторым чтением в Раде, - Качка

Проект нового Гражданского кодекса Украины будет доработан перед вторым чтением в парламенте, однако ключевые споры ещё впереди — прежде всего вокруг положений семейного права.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какими будут поправки?

По словам вице-премьер-министра, новый Гражданский кодекс является объемным документом, который предусматривает включение в него положений действующего Семейного кодекса, который в настоящее время существует как отдельный нормативный акт.

Качка отметил, что значительная часть критических замечаний к законопроекту касается именно блока семейного права. В частности, речь идет о положениях так называемой "книги о семейном праве", которая должна быть интегрирована в новый Гражданский кодекс.

Читайте также: "Это не реформа, а откат": сотни людей вышли на протест в Киеве против нового Гражданского кодекса. ФОТОрепортаж

Он также отметил, что подготовка изменений может занять несколько месяцев. По словам чиновника, ключевой задачей является обеспечение легитимности нового Гражданского кодекса и всего частного права через его принятие обществом.

"Сейчас, в промежутке между первым и вторым чтением, самое время добавить необходимые поправки, и они будут внесены, и перед голосованием во втором чтении состоится действительно комплексная, всеобъемлющая дискуссия", — сказал Качка.

Качка добавил, что обсуждение законопроекта помогает систематизировать вопросы, требующие урегулирования в украинском законодательстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый Гражданский кодекс может уничтожить антикоррупционные расследования и механизмы финансового мониторинга, — YouControl

Что известно о новом Гражданском кодексе

Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.

Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. За пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

Согласно кодексу, при разводе суд по своему усмотрению может дать супругам время на "примирение", если это соответствует "добропорядочности". При этом в проекте нет четкого определения "добропорядочности", заявила нардеп Инна Совсун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 2 августа (обновлено)

Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

Объединение "Голка" писало, что целью нового проекта является легализация незаконно отчужденного государственного и коммунального имущества. В частности, речь идет о лесах, побережье, археологических памятниках и объектах культурного наследия.

В Киеве 5 мая несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса.

Читайте также: За украинофобию предлагают ввести уголовную ответственность: в Раде зарегистрировали законопроект