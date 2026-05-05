Новости Принятие нового Гражданского кодекса
Новый Гражданский кодекс Украины доработают перед вторым чтением в Раде, - Качка

Акция протеста в Киеве против нового Гражданского кодекса, 5 мая 2026 года

Проект нового Гражданского кодекса Украины будет доработан перед вторым чтением в парламенте, однако ключевые споры ещё впереди — прежде всего вокруг положений семейного права.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка во время брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Какими будут поправки?

По словам вице-премьер-министра, новый Гражданский кодекс является объемным документом, который предусматривает включение в него положений действующего Семейного кодекса, который в настоящее время существует как отдельный нормативный акт.

Качка отметил, что значительная часть критических замечаний к законопроекту касается именно блока семейного права. В частности, речь идет о положениях так называемой "книги о семейном праве", которая должна быть интегрирована в новый Гражданский кодекс.

Он также отметил, что подготовка изменений может занять несколько месяцев. По словам чиновника, ключевой задачей является обеспечение легитимности нового Гражданского кодекса и всего частного права через его принятие обществом.

"Сейчас, в промежутке между первым и вторым чтением, самое время добавить необходимые поправки, и они будут внесены, и перед голосованием во втором чтении состоится действительно комплексная, всеобъемлющая дискуссия", — сказал Качка.

Качка добавил, что обсуждение законопроекта помогает систематизировать вопросы, требующие урегулирования в украинском законодательстве.

Что известно о новом Гражданском кодексе

  • Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.
  • Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. За пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

Согласно кодексу, при разводе суд по своему усмотрению может дать супругам время на "примирение", если это соответствует "добропорядочности". При этом в проекте нет четкого определения "добропорядочности", заявила нардеп Инна Совсун.

  • Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

Объединение "Голка" писало, что целью нового проекта является легализация незаконно отчужденного государственного и коммунального имущества. В частности, речь идет о лесах, побережье, археологических памятниках и объектах культурного наследия.

В Киеве 5 мая несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса.

основне в законопроекті від Zельоних гнид - це легалізація краденого .. під виглядом доброчесного набувача.
05.05.2026 23:14 Ответить
"пока Вова на месте" - у них все легалізовано
05.05.2026 23:16 Ответить
Дронарі з Фронту, уже попередили отих авторів цього авантюрного проекту з цивільного лайна, про негативні наслідки для них, за такий злочин проти України і Українців!! Картинками для них, це не закінчиться!! Портнов з кушнарьовим і ківою, передають їм вітання…
06.05.2026 00:34 Ответить
Я тільки за, але не вірю
06.05.2026 09:36 Ответить
Краще цей х...вий антицивільний кодекс переробити на туалетний папфр і більше НІКОЛИ ПРО НЬОГО.НЕ ЗГАДУВАТИ!
05.05.2026 23:15 Ответить
Коли вже нарешті приберуть огидний руки що майно при розлученні ділиться 50/50?
05.05.2026 23:16 Ответить
Стефанчука на нари
05.05.2026 23:17 Ответить
зелені під шумок війни ну вже таку ***** творять!
05.05.2026 23:19 Ответить
Коли розгоряться спори щодо положень тоді стане ясно хто кого захищає.
05.05.2026 23:19 Ответить
Його треба взагалі знімати з розгляду. У Верховній Раді зараз немає кому опрацьовувати такий серйозний законопроект. Корабельні сосни, баристи, весільні фотографи, колишні безробітні - це "фаховий" рівень депутатів, які зібралися "опрацьовувати" кодекс. Хочу нагадати, що над проектом діючого Цивільного кодексу працювали декілька років і до його розробки були залучені провідні фацівці-цивілісти.
05.05.2026 23:21 Ответить
вони його навіть не читали..просто підмахнули, zельоні *****
05.05.2026 23:23 Ответить
похоже какой-то депутат (или какой-другой "лидер жизни") таки разорился на аборт, потому и убрали. а помародерить - это святое, уже привыкли за столько то лет.
05.05.2026 23:23 Ответить
треба відміняти більшість всього що прийняте з 1991 починаючі з привахватизації яка привела до повного знищення підпріємств і всього гівна з позначкою ,,реформи,, потрібна повна перевірка всього нпа на відповідність до КУ та прибирання дублюючого та нівеліруючого непотрібу і особливо повне повернення землі та надр до держвласності,стратегічних підпріємств та енергетики,перевірка на чистоту всіх проведених продажів та угод....
06.05.2026 00:09 Ответить
Ще один совок.
06.05.2026 00:37 Ответить
совок??🤣🤣🤣є люди про яких іноді думаєш якщо вони дурні не з народження то проходять десь спеціальні курси???ти з перших чи всеж з других???давно вирішував питання в судах чи структурах влади??мабуть ніколи бо мав би гіркий досвід що закон як дишло через анархію розбіжностей та протиріч в прийнятому у різні роки.....
06.05.2026 00:49 Ответить
Лише совки вживаюь термін "прихватизація"
06.05.2026 01:50 Ответить
іноді краще промовчати,щоб оточуючі і далі думали що з тобою в дитинстві не ставили експеріментів ,наприклад падінняя головою вниз з висоти....то поверненняя вкраденої землі у власність держави то совок???два дні назад як раз повернули на 60млн.грн громадам киевської області відібравши у депутатки.....
06.05.2026 09:16 Ответить
До сраки ці всі закони, бо конституція обмежена, як воно все може працювати, цеж абсурд.
06.05.2026 00:12 Ответить
а воно і не працює,бо працює лише законодавство з покарань та з обмеження прав та свобод громадян,і все.....все інше просто похерено .....анархія та верховенство влади над суспільством,одним все іншим покарання
06.05.2026 00:54 Ответить
Яки закони може прийняти нелегітимна в. рада, нелегітимний президент, та без великої державної печатки ( якої взагалі ніколи не було, тобто всі прийняти попередні закони можно вважати фальшивкою)
06.05.2026 02:23 Ответить
Чтобы понять ценность высказываний этого персонажа достаточно посмотреть его последние высказывания в новостях цензора.
Трепло на уровне гиперлупа.
06.05.2026 03:49 Ответить
 
 