Новини Ухвалення нового Цивільного кодексу
773 18

Новий Цивільний кодекс України допрацюють перед другим читанням у Раді, - Качка

Акція протесту в Києві проти нового Цивільного кодексу, 5 травня 2026 року

Проєкт нового Цивільного кодексу України доопрацьовуватимуть перед другим читанням у парламенті, однак ключові суперечки ще попереду — насамперед довкола положень сімейного права.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Які будуть поправки?

За словами віцепрем’єр-міністра, новий Цивільний кодекс є великим за обсягом документом, який передбачає включення до нього положень чинного Сімейного кодексу, що нині існує як окремий нормативний акт.

Качка зазначив, що значна частина критичних зауважень до законопроєкту стосується саме блоку сімейного права. Зокрема, йдеться про положення так званої "книги про сімейне право", яка має бути інтегрована до нового Цивільного кодексу.

Він також зазначив, що підготовка змін може тривати кілька місяців. За словами урядовця, ключовим завданням є забезпечення легітимності нового Цивільного кодексу та всього приватного права через його прийняття суспільством.

"Зараз, у проміжку між першим і другим читанням, саме час додати необхідні поправки, і вони будуть внесені, і перед голосуванням у другому читанні відбудеться справді комплексна, всеосяжна дискусія", — сказав Качка.

Качка додав, що обговорення законопроєкту допомагає систематизувати питання, які потребують врегулювання в українському законодавстві.

Що відомо про новий Цивільний кодекс

  • Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.
  • Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

Згідно з кодексом, при розлученні суд на свій розсуд може дати подружжю час на "примирення", якщо це відповідає "доброзвичайності". При цьому в проєкті немає чіткого визначення "доброзвичайності", заявила нардепка Інна Совсун.

  • Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.

Обʼєднання "Голка" писало, що метою нового проєкту є легалізація незаконно відчуженого державного та комунального майна. Зокрема, мова про ліси, узбережжя, археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

У Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу.

Топ коментарі
+10
основне в законопроекті від Zельоних гнид - це легалізація краденого .. під виглядом доброчесного набувача.
05.05.2026 23:14 Відповісти
"пока Вова на месте" - у них все легалізовано
05.05.2026 23:16 Відповісти
Дронарі з Фронту, уже попередили отих авторів цього авантюрного проекту з цивільного лайна, про негативні наслідки для них, за такий злочин проти України і Українців!! Картинками для них, це не закінчиться!! Портнов з кушнарьовим і ківою, передають їм вітання…
06.05.2026 00:34 Відповісти
Краще цей х...вий антицивільний кодекс переробити на туалетний папфр і більше НІКОЛИ ПРО НЬОГО.НЕ ЗГАДУВАТИ!
05.05.2026 23:15 Відповісти
Коли вже нарешті приберуть огидний руки що майно при розлученні ділиться 50/50?
05.05.2026 23:16 Відповісти
Стефанчука на нари
05.05.2026 23:17 Відповісти
зелені під шумок війни ну вже таку ***** творять!
05.05.2026 23:19 Відповісти
Коли розгоряться спори щодо положень тоді стане ясно хто кого захищає.
05.05.2026 23:19 Відповісти
Його треба взагалі знімати з розгляду. У Верховній Раді зараз немає кому опрацьовувати такий серйозний законопроект. Корабельні сосни, баристи, весільні фотографи, колишні безробітні - це "фаховий" рівень депутатів, які зібралися "опрацьовувати" кодекс. Хочу нагадати, що над проектом діючого Цивільного кодексу працювали декілька років і до його розробки були залучені провідні фацівці-цивілісти.
05.05.2026 23:21 Відповісти
вони його навіть не читали..просто підмахнули, zельоні *****
05.05.2026 23:23 Відповісти
похоже какой-то депутат (или какой-другой "лидер жизни") таки разорился на аборт, потому и убрали. а помародерить - это святое, уже привыкли за столько то лет.
05.05.2026 23:23 Відповісти
треба відміняти більшість всього що прийняте з 1991 починаючі з привахватизації яка привела до повного знищення підпріємств і всього гівна з позначкою ,,реформи,, потрібна повна перевірка всього нпа на відповідність до КУ та прибирання дублюючого та нівеліруючого непотрібу і особливо повне повернення землі та надр до держвласності,стратегічних підпріємств та енергетики,перевірка на чистоту всіх проведених продажів та угод....
06.05.2026 00:09 Відповісти
Ще один совок.
06.05.2026 00:37 Відповісти
совок??🤣🤣🤣є люди про яких іноді думаєш якщо вони дурні не з народження то проходять десь спеціальні курси???ти з перших чи всеж з других???давно вирішував питання в судах чи структурах влади??мабуть ніколи бо мав би гіркий досвід що закон як дишло через анархію розбіжностей та протиріч в прийнятому у різні роки.....
06.05.2026 00:49 Відповісти
Лише совки вживаюь термін "прихватизація"
06.05.2026 01:50 Відповісти
До сраки ці всі закони, бо конституція обмежена, як воно все може працювати, цеж абсурд.
06.05.2026 00:12 Відповісти
а воно і не працює,бо працює лише законодавство з покарань та з обмеження прав та свобод громадян,і все.....все інше просто похерено .....анархія та верховенство влади над суспільством,одним все іншим покарання
06.05.2026 00:54 Відповісти
 
 