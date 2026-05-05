Новий Цивільний кодекс України допрацюють перед другим читанням у Раді, - Качка

Проєкт нового Цивільного кодексу України доопрацьовуватимуть перед другим читанням у парламенті, однак ключові суперечки ще попереду — насамперед довкола положень сімейного права.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Які будуть поправки?

За словами віцепрем’єр-міністра, новий Цивільний кодекс є великим за обсягом документом, який передбачає включення до нього положень чинного Сімейного кодексу, що нині існує як окремий нормативний акт.

Качка зазначив, що значна частина критичних зауважень до законопроєкту стосується саме блоку сімейного права. Зокрема, йдеться про положення так званої "книги про сімейне право", яка має бути інтегрована до нового Цивільного кодексу.

Він також зазначив, що підготовка змін може тривати кілька місяців. За словами урядовця, ключовим завданням є забезпечення легітимності нового Цивільного кодексу та всього приватного права через його прийняття суспільством.

"Зараз, у проміжку між першим і другим читанням, саме час додати необхідні поправки, і вони будуть внесені, і перед голосуванням у другому читанні відбудеться справді комплексна, всеосяжна дискусія", — сказав Качка.

Качка додав, що обговорення законопроєкту допомагає систематизувати питання, які потребують врегулювання в українському законодавстві.

Що відомо про новий Цивільний кодекс

Нагадаємо, що 28 квітня депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу.

Першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. За п’ять днів 26 громадських організацій спільно заявили, що правки до кодексу суперечать європейському законодавству та вимогам ЄС, щоб отримати членство в Союзі.

Зокрема йшлося про статтю, яка знижувала шлюбний вік для дівчат з ранньою вагітністю до 14 років. Пізніше норму про шлюб з 14 прибрали, а згодом ті самі депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали альтернативний проєкт кодексу, який 28 квітня в першому читанні ухвалив парламент.

Згідно з кодексом, при розлученні суд на свій розсуд може дати подружжю час на "примирення", якщо це відповідає "доброзвичайності". При цьому в проєкті немає чіткого визначення "доброзвичайності", заявила нардепка Інна Совсун.

Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТІК+ людей та суперечать зобов’язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім’єю.

Обʼєднання "Голка" писало, що метою нового проєкту є легалізація незаконно відчуженого державного та комунального майна. Зокрема, мова про ліси, узбережжя, археологічні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини.

У Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового Цивільного кодексу.

