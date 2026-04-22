За українофобію пропонують запровадити кримінальну відповідальність: у Раді зареєстрували законопроєкт

До Верховної Ради внесли законопроєкт №15186, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за українофобію.

Закон має посилити захист українців від дискримінації та інформаційних атак і дати правоохоронцям чіткі механізми реагування.

Автор документа народний депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький зазначає, що чинна редакція закону про ксенофобію не охоплює специфіку українофобії як інструменту гібридної війни.

За його словами, ініціатива стала відповіддю на тривалий запит суспільства та необхідність захисту національної гідності українців всередині країни.

За словами депутата, законопроєкт має на меті "створити ефективний механізм захисту українців від дискримінації та інформаційних атак, що використовуються для розколу суспільства". Впровадження цих змін не потребуватиме додаткових витрат з бюджету, проте суттєво посилить інформаційну стійкість держави в умовах збройної агресії.

Що саме вважатиметься кримінальним злочином?

Згідно з законопроєктом, під проявами українофобії слід розуміти умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі, приниження національної честі, а також публічне заперечення права української нації на самовизначення та державність.

Зокрема, йдеться про:

Публічні заклики до заперечення суб’єктності Української держави та нації; Виправдання підкорення чи асиміляції українського народу, а також заперечення правомірності боротьби за незалежність;

Публічну зневагу до етнокультурних ознак, дискредитацію української мови та культури з метою підриву національної ідентичності.

