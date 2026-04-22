3 853 40

За українофобію пропонують запровадити кримінальну відповідальність: у Раді зареєстрували законопроєкт

За українофобію можуть ввести кримінальну відповідальність

До Верховної Ради внесли законопроєкт №15186, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за українофобію

Більше про проєкт закону 

Закон має посилити захист українців від дискримінації та інформаційних атак і дати правоохоронцям чіткі механізми реагування.

Автор документа народний депутат від "Євросолідарності" Микола Княжицький зазначає, що чинна редакція закону про ксенофобію не охоплює специфіку українофобії як інструменту гібридної війни.

 За його словами, ініціатива стала відповіддю на тривалий запит суспільства та необхідність захисту національної гідності українців всередині країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні встановлено кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму: штрафи та до 8 років тюрми

За словами депутата, законопроєкт має на меті "створити ефективний механізм захисту українців від дискримінації та інформаційних атак, що використовуються для розколу суспільства". Впровадження цих змін не потребуватиме додаткових витрат з бюджету, проте суттєво посилить інформаційну стійкість держави в умовах збройної агресії.

Що саме вважатиметься кримінальним злочином?

Згідно з законопроєктом, під проявами українофобії слід розуміти умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі, приниження національної честі, а також публічне заперечення права української нації на самовизначення та державність.

Зокрема, йдеться про:

  • Публічні заклики до заперечення суб’єктності Української держави та нації; Виправдання підкорення чи асиміляції українського народу, а також заперечення правомірності боротьби за незалежність;
  • Публічну зневагу до етнокультурних ознак, дискредитацію української мови та культури з метою підриву національної ідентичності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада створила ТСК з економічної безпеки: її очолить Железняк

Микола Княжицький

Топ коментарі
+29
НАРЕШТІ!!!!!

Бо у нас є захист ВСІХ крім українців. Українець взагалі найменш захищена людина на цій планеті

- за нього не вступляться бо він білий
- за нього не вступляться бо не мусульманин
- і взагалі - якщо когось гнобити то українця

В УКРАЇНІ ТАК САМО.
22.04.2026 20:31 Відповісти
+27
У ЗЕкагалу, який кримінальну відповідальність за антисимізм видав указ.
22.04.2026 20:34 Відповісти
+18
За свої виступи у 95 кварталі зеленський і без такого закону мав би понести відповідальність, але тодішній прокурор луценко скалив зуби на цих виступах. Ось і отримали те, що маємо сьогодні!
22.04.2026 20:42 Відповісти
У кацапів ідею взяли?
22.04.2026 20:31 Відповісти
кацапи на вірунів дрочать, у них подібний закон рпцшників захищає.
22.04.2026 20:34 Відповісти
В нас адаптують під наші реалії.
22.04.2026 21:04 Відповісти
Ти напевно так і не зрозумів яких самих українців захищатимуть. В законі не сказано, що українець не може бути українофобом. Ой не дарма меч у руци сліпий Феміди заточен з обох сторін якщо ти не помітив 😂
22.04.2026 21:51 Відповісти
3.14здець бужанському!
22.04.2026 20:32 Відповісти
Тоді першим потрібно буде притягнути до відповідальності гравця на піаніно--------- він на весь світ показував зневагу до українців.
23.04.2026 08:03 Відповісти
Якби ж...
23.04.2026 08:04 Відповісти
Воно тільки порже вчергове...
23.04.2026 10:16 Відповісти
Для баланса с законом про антисемитизм? Каждой фобии по закону! Дальше будет.
22.04.2026 20:36 Відповісти
зєля, як перший єврепейсський лідер України, внесе в законопроект свої особиті потужні доповнення.
22.04.2026 20:36 Відповісти
ого нарешті ...шось треба робити...бо торчок зеленниський одіним підписом всю Україну лобами стукнув , питання українців не існує...та воно 🤡 в загалі зі своїми законами с* ре і на племя і на всіх ...бо дурне ...
22.04.2026 20:36 Відповісти
Что радуетесь дебиляки,сейчас этот закон провалят и потом его нельзя будет вносить вообще, это делается умышленно, познакомитесь с биографией фигуранта.
22.04.2026 20:45 Відповісти
Ти й свою біографію виклади,кацапчику...
22.04.2026 22:53 Відповісти
А закон про українофобію не є проявом антисемітизму?
22.04.2026 20:51 Відповісти
Може українофоба Бужанського нарешті посадять? Чи його антисемітський закон захищає?
22.04.2026 20:53 Відповісти
Звичайно посадять, друже. I Бужанського, i того, i iншого - багато кого посадять, або санкцiонують.

Але коли настануть вибори, то у тебе буде вибiр за кого проголосувати - за Зеленського, або за Зеленського, тому що противаги йому - ти сам ранiше пересаджав =)
22.04.2026 22:01 Відповісти
Ураїнофоб бужанский таки добився свого - розкол в суспільстві. А головне йому за це нічого не буде.
23.04.2026 10:20 Відповісти
Чудовий інструмент для переслідування всіх незгодних. За бажання, кого завгодно будуть підганяти під цю чухню.
22.04.2026 21:03 Відповісти
Туфта ці всі закони, поперше існує конституція, в якій написано все, будь які заклики проти українського народу мають нести відповідальність, при тому що конституція не дозволяє щось робити проти інших національностей. По друге хто піднімає питання національності або щось, що суперечить конституції є ворогом України. Що нового придумав пан Княжицький?
22.04.2026 21:10 Відповісти
Саме так, існує стаття 24 Конституції України.
"Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
То якого дідька голобородько відокремлює якусь одну групу людей і гарантує їй окремий захист?!?
23.04.2026 09:37 Відповісти
А що тоді робити з виступами кварталу 2005..2012 років? Там суцільна українофобія висміювання всього українського.
22.04.2026 21:15 Відповісти
закон зворотнеї дії не мае
22.04.2026 21:16 Відповісти
там по цему закону пів ВР присісти може, тому не приймуть
22.04.2026 21:15 Відповісти
Oo по тому закону 90% коментаторів на цензері можна буде притягати до відповідальності, особливо тих хто любить використовувати вираз типу "ішак" "зебіл" і так далі 😂 Запасаємося попкорном
22.04.2026 21:41 Відповісти
А хіба "вираз типу "ішак" "зебіл" і так далі" якимось чином пов'язаний з ксенофобією чи тиском на окрему націю?
23.04.2026 09:40 Відповісти
Президент то представник Нации, чув рро таке?
23.04.2026 19:55 Відповісти
Все правильно!И наказывать рашисткую шолупонь,которая живет в Европе,в частности странах Балтии и постоянно оскорбляют Украину и украинцев , привлекая Интерпол.
22.04.2026 21:44 Відповісти
Залучити Інтерпол можна лише якщо карати тильки своїх громадян. 😂
22.04.2026 22:02 Відповісти
это как концлагерь строится.

любая критика власти = украинофобия = тюрьма
22.04.2026 23:10 Відповісти
Давно пора знищувати за це
23.04.2026 00:41 Відповісти
якщо набити є...бло семіту-українофобу, чи це буде проявом антисемітизму?
23.04.2026 08:26 Відповісти
Може ви і стан війни введете,неможливо порушуючи Конституцію постійно продовжувати воєнний стан.За це прийдеться відповідати.Чому правники про це мовчать,одні запроданці.
23.04.2026 11:52 Відповісти
Сімітам стало конфузно ?
23.04.2026 14:15 Відповісти
 
 