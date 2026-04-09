Рада створила ТСК з економічної безпеки: її очолить Железняк

Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України.

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

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Завдання ТСК

Постановою визначено основні завдання Комісії:

розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Служби безпеки України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної аудиторської служби України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державної прикордонної служби України та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України;

збір інформації щодо технічної допомоги, кредитів (позик), наданих Україні іноземними та міжнародними організаціями з початку повномасштабного вторгнення, аналіз стану виконання взятих Україною у зв’язку з цим зобов’язань.

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Хто очолить?

Головою обрано нардепа Ярослава Железняка, а заступником - нардепку "Слуги народу" Анастасію Радіну.

До складу Тимчасової слідчої комісії обрано представників від усіх депутатських фракцій та депутатських груп.

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