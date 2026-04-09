722 10

Рада создала ВСК по экономической безопасности: ее возглавит Железняк

Рада создала новую ВСК – по вопросам экономической безопасности

Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Задачи ВСК

Постановлением определены основные задачи Комиссии:

  • расследование возможных противоправных действий должностных лиц Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной аудиторской службы Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Государственной пограничной службы Украины и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины;
  • сбор информации о технической помощи, кредитах (займах), предоставленных Украине иностранными и международными организациями с начала полномасштабного вторжения, анализ состояния выполнения взятых Украиной в связи с этим обязательств.

Читайте также: Доходы Кремля от нефти и газа снизились почти наполовину

Кто возглавит?

Председателем избран народный депутат Ярослав Железняк, а заместителем - народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.

В состав Временной следственной комиссии избраны представители всех депутатских фракций и депутатских групп.

Читайте: Рост ВВП в прошлом году стал самым низким за последние три года, – Госстат

Що Железняк, то добре. Оцінимо по справах.
09.04.2026 13:22 Ответить
І я довіряю Железняку.
09.04.2026 13:31 Ответить
Крадуть майже всі, хто має доступ навіть до найменших державних ресурсів. Як в останній день, без ніякого страху покарання.
Бо що?
Бо нема того покарання і не буде, поки не буде нормального судочинства.
Поки не з'являтимуться реальні кейси посадок топ чиновників - звичайні чинуші на місцях плюватимуть на закон і творитимуть своє.
Формула проста: Якщо я не вкраду, то прийде інший і вкраде, що я не вкрав.
Це очевидні і елементарні речі на яких тримається все в будь-якій нормальній державі, але в нас переймаються всі іншим...
09.04.2026 13:54 Ответить
Комісія проти комісії? Дуже дуже потужно! Треба набрати 20 заступників і 13 діловодів.
09.04.2026 13:19 Ответить
пропоную створити тск з лікування геморою.
результат буде такий же.
а саме, ніякий!
09.04.2026 13:21 Ответить
Що Железняк, то добре. Оцінимо по справах.
09.04.2026 13:22 Ответить
І я довіряю Железняку.
09.04.2026 13:31 Ответить
довірливі ми до забагато, вам не здається?
09.04.2026 14:03 Ответить
Через пів - року скажуть - все вже розкрадено до нас
09.04.2026 13:29 Ответить
Крадуть майже всі, хто має доступ навіть до найменших державних ресурсів. Як в останній день, без ніякого страху покарання.
Бо що?
Бо нема того покарання і не буде, поки не буде нормального судочинства.
Поки не з'являтимуться реальні кейси посадок топ чиновників - звичайні чинуші на місцях плюватимуть на закон і творитимуть своє.
Формула проста: Якщо я не вкраду, то прийде інший і вкраде, що я не вкрав.
Це очевидні і елементарні речі на яких тримається все в будь-якій нормальній державі, але в нас переймаються всі іншим...
09.04.2026 13:54 Ответить
Не віриться, що це призведе до якихось позитивних зрушень. Як то кажуть
того,хто знайшов вихід, відразу затоптують першим, а якщо з'явився хтось готовий згорнути гори, за ним обов'язково підуть ті, що готові згорнути йому шию. На жаль ця влада цим не нехтує.
В усякому разі, удачі йому !
09.04.2026 14:12 Ответить
Підкупили фракцію Голос. А нам треба уряд національного порятунку з усіх фракций
09.04.2026 14:24 Ответить
а знаєте правда в чому?
шановний співак створив партію, яка розбавила голосів за пороха,
а потім злився, як і не було....
09.04.2026 14:37 Ответить
 
 