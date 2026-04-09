Рада создала ВСК по экономической безопасности: ее возглавит Железняк

Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Задачи ВСК

Постановлением определены основные задачи Комиссии:

расследование возможных противоправных действий должностных лиц Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной аудиторской службы Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Государственной пограничной службы Украины и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины;

сбор информации о технической помощи, кредитах (займах), предоставленных Украине иностранными и международными организациями с начала полномасштабного вторжения, анализ состояния выполнения взятых Украиной в связи с этим обязательств.

Кто возглавит?

Председателем избран народный депутат Ярослав Железняк, а заместителем - народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.

В состав Временной следственной комиссии избраны представители всех депутатских фракций и депутатских групп.

