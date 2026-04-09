Рада создала ВСК по экономической безопасности: ее возглавит Железняк
Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.
Задачи ВСК
Постановлением определены основные задачи Комиссии:
- расследование возможных противоправных действий должностных лиц Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной аудиторской службы Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Государственной пограничной службы Украины и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины;
- сбор информации о технической помощи, кредитах (займах), предоставленных Украине иностранными и международными организациями с начала полномасштабного вторжения, анализ состояния выполнения взятых Украиной в связи с этим обязательств.
Кто возглавит?
Председателем избран народный депутат Ярослав Железняк, а заместителем - народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина.
В состав Временной следственной комиссии избраны представители всех депутатских фракций и депутатских групп.
Топ комментарии
+3 Чайка Київ
показать весь комментарий09.04.2026 13:22 Ответить Ссылка
+2 Kozyuk
показать весь комментарий09.04.2026 13:31 Ответить Ссылка
+1 Воробьев Павел
показать весь комментарий09.04.2026 13:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
результат буде такий же.
а саме, ніякий!
Бо що?
Бо нема того покарання і не буде, поки не буде нормального судочинства.
Поки не з'являтимуться реальні кейси посадок топ чиновників - звичайні чинуші на місцях плюватимуть на закон і творитимуть своє.
Формула проста: Якщо я не вкраду, то прийде інший і вкраде, що я не вкрав.
Це очевидні і елементарні речі на яких тримається все в будь-якій нормальній державі, але в нас переймаються всі іншим...
того,хто знайшов вихід, відразу затоптують першим, а якщо з'явився хтось готовий згорнути гори, за ним обов'язково підуть ті, що готові згорнути йому шию. На жаль ця влада цим не нехтує.
В усякому разі, удачі йому !
шановний співак створив партію, яка розбавила голосів за пороха,
а потім злився, як і не було....