Доходы Кремля от нефти и газа снизились почти наполовину

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России продолжают резко сокращаться на фоне низких цен на нефть.

Доходы от нефти и газа резко упали

В феврале нефтяные и газовые компании перечислили в федеральную казну 423,3 млрд рублей, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Двойное падение сырьевых поступлений правительство России фиксирует уже второй месяц подряд. В целом за два месяца поступления составили 826 млрд рублей против 1,56 трлн рублей годом ранее, что означает сокращение на 47%.

Поступления ключевого налога на добычу полезных ископаемых в феврале также оказались ниже, чем в январе — 437,7 млрд рублей против 440,3 млрд. При этом средняя цена российской нефти Urals несколько выросла — с 41 до 45 долларов за баррель.

Экономисты объясняют падение доходов сокращением добычи нефти. Еще в конце прошлого года российские компании начали сокращать производство из-за проблем с продажами нефти в Индию.

Дефицит бюджета продолжает расти

На фоне падения доходов дефицит федерального бюджета России в феврале мог составить около 1,5 трлн рублей, а за два месяца — примерно 3,2 трлн рублей. Это почти соответствует плановому дефициту на весь год, который составляет 3,8 трлн рублей.

Экономисты отмечают, что российский Минфин возлагает надежды на рост мировых цен на нефть. Из-за войны цена на Brent за неделю выросла примерно на 30% и превысила 90 долларов за баррель, тогда как российская марка Urals подорожала почти до 70 долларов.

В случае длительного перекрытия Ормузского пролива и дальнейшего противостояния Ирана на нефтяном рынке российский бюджет может получить дополнительные доходы.

По оценкам экономистов, в марте нефтегазовые поступления могут вырасти до 800–900 млрд рублей при средней цене Urals на уровне 50–60 долларов за баррель. В то же время общая бюджетная ситуация может существенно не улучшиться, поскольку государственные расходы остаются высокими.

За два месяца расходы бюджета России уже достигли 19% годового плана, тогда как доходы составляют лишь 15%.

Экономисты также отмечают, что резкий рост цен на российскую нефть из-за ударов по Ирану и перекрытия Ормузского пролива не повлияет на доходы марта. Это отразится в бюджетных поступлениях только в апреле.

По предварительным оценкам, в марте бюджет России получит дополнительно около 45-50 млрд рублей, а общие доходы от нефти и газа за первый квартал могут составить примерно 1,5 трлн рублей. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в январе российский бюджет уже продемонстрировал значительный дефицит. Он составил 252 млрд рублей, что равно 17% от месячных доходов и превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2025 года дефицит бюджета России также оказался значительно больше первоначальных планов. Он достиг 5,7 трлн рублей, или 2,6% валового внутреннего продукта, что стало самым большим показателем с 2020 года.

