Доходи Кремля від нафти та газу знизилися майже наполовину

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії продовжують різко скорочуватися на тлі низьких цін на нафту.

Про це пише видання TMT, яке цитує Цензор.НЕТ

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Доходи від нафти і газу різко впали

У лютому нафтові та газові компанії перерахували до федеральної казни 423,3 млрд рублів, що на 44% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Подвійне падіння сировинних надходжень уряд Росії фіксує вже другий місяць поспіль. Загалом за два місяці надходження становили 826 млрд рублів проти 1,56 трлн рублів роком раніше, що означає скорочення на 47%.

Надходження ключового податку на видобуток корисних копалин у лютому також виявилися нижчими, ніж у січні — 437,7 млрд рублів проти 440,3 млрд. При цьому середня ціна російської нафти Urals дещо зросла — з 41 до 45 доларів за барель.

Економісти пояснюють падіння доходів скороченням видобутку нафти. Ще наприкінці минулого року російські компанії почали зменшувати виробництво через проблеми з продажами нафти до Індії.

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Дефіцит бюджету продовжує зростати

На тлі падіння доходів дефіцит федерального бюджету Росії у лютому міг становити близько 1,5 трлн рублів, а за два місяці — приблизно 3,2 трлн рублів. Це майже відповідає плановому дефіциту на весь рік, який становить 3,8 трлн рублів.

Економісти зазначають, що російський Мінфін покладає надії на зростання світових цін на нафту. Через війну ціна на Brent за тиждень зросла приблизно на 30% і перевищила 90 доларів за барель, тоді як російська марка Urals подорожчала майже до 70 доларів.

У разі тривалого перекриття Ормузської протоки та подальшого протистояння Ірану на нафтовому ринку російський бюджет може отримати додаткові доходи.

За оцінками економістів, у березні нафтогазові надходження можуть зрости до 800–900 млрд рублів при середній ціні Urals на рівні 50–60 доларів за барель. Водночас загальна бюджетна ситуація може суттєво не покращитися, оскільки державні витрати залишаються високими.

За два місяці витрати бюджету Росії вже досягли 19% річного плану, тоді як доходи становлять лише 15%.

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Економісти також зазначають, що різке зростання цін на російську нафту через удари по Ірану та перекриття Ормузської протоки не вплине на доходи березня. Це відобразиться у бюджетних надходженнях лише у квітні.

За попередніми оцінками, у березні бюджет Росії отримає додатково близько 45–50 млрд рублів, а загальні доходи від нафти і газу за перший квартал можуть становити приблизно 1,5 трлн рублів. Це на 42% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у січні російський бюджет уже продемонстрував значний дефіцит. Він становив 252 млрд рублів, що дорівнює 17% від місячних доходів і перевищує показник за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2025 року дефіцит бюджету Росії також виявився значно більшим за початкові плани. Він досяг 5,7 трлн рублів, або 2,6% валового внутрішнього продукту, що стало найбільшим показником із 2020 року.

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