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Новини Економічний тиск на РФ
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Доходи Кремля від нафти та газу знизилися майже наполовину

Доходи Кремля від нафти та газу знизилися майже наполовину

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії продовжують різко скорочуватися на тлі низьких цін на нафту.

Про це пише видання TMT, яке цитує Цензор.НЕТ

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Доходи від нафти і газу різко впали

У лютому нафтові та газові компанії перерахували до федеральної казни 423,3 млрд рублів, що на 44% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Подвійне падіння сировинних надходжень уряд Росії фіксує вже другий місяць поспіль. Загалом за два місяці надходження становили 826 млрд рублів проти 1,56 трлн рублів роком раніше, що означає скорочення на 47%.

Надходження ключового податку на видобуток корисних копалин у лютому також виявилися нижчими, ніж у січні — 437,7 млрд рублів проти 440,3 млрд. При цьому середня ціна російської нафти Urals дещо зросла — з 41 до 45 доларів за барель.

Економісти пояснюють падіння доходів скороченням видобутку нафти. Ще наприкінці минулого року російські компанії почали зменшувати виробництво через проблеми з продажами нафти до Індії.

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Дефіцит бюджету продовжує зростати

На тлі падіння доходів дефіцит федерального бюджету Росії у лютому міг становити близько 1,5 трлн рублів, а за два місяці — приблизно 3,2 трлн рублів. Це майже відповідає плановому дефіциту на весь рік, який становить 3,8 трлн рублів.

Економісти зазначають, що російський Мінфін покладає надії на зростання світових цін на нафту. Через війну ціна на Brent за тиждень зросла приблизно на 30% і перевищила 90 доларів за барель, тоді як російська марка Urals подорожчала майже до 70 доларів.

У разі тривалого перекриття Ормузської протоки та подальшого протистояння Ірану на нафтовому ринку російський бюджет може отримати додаткові доходи.

За оцінками економістів, у березні нафтогазові надходження можуть зрости до 800–900 млрд рублів при середній ціні Urals на рівні 50–60 доларів за барель. Водночас загальна бюджетна ситуація може суттєво не покращитися, оскільки державні витрати залишаються високими.

За два місяці витрати бюджету Росії вже досягли 19% річного плану, тоді як доходи становлять лише 15%.

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Економісти також зазначають, що різке зростання цін на російську нафту через удари по Ірану та перекриття Ормузської протоки не вплине на доходи березня. Це відобразиться у бюджетних надходженнях лише у квітні.

За попередніми оцінками, у березні бюджет Росії отримає додатково близько 45–50 млрд рублів, а загальні доходи від нафти і газу за перший квартал можуть становити приблизно 1,5 трлн рублів. Це на 42% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

  • Нагадаємо, у січні російський бюджет уже продемонстрував значний дефіцит. Він становив 252 млрд рублів, що дорівнює 17% від місячних доходів і перевищує показник за аналогічний період минулого року.
  • За підсумками 2025 року дефіцит бюджету Росії також виявився значно більшим за початкові плани. Він досяг 5,7 трлн рублів, або 2,6% валового внутрішнього продукту, що стало найбільшим показником із 2020 року.

Раніше ми писали, що Росія завозить робочу силу з Азії та Африки на тлі кадрової кризи.

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Автор: 

нафта (6614) росія (70423) економіка (1079)
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Топ коментарі
+4
Байки розказують ! Ціни ростуть !
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08.03.2026 18:34 Відповісти
+3
Війна на Близькому Сході призвела до подорожчання газу на європейських ринках- на 60%.
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08.03.2026 18:38 Відповісти
+3
от тому стара руда потвора із за великої млаки і стурбовалась і робить все що б йогодружбан отримував доходи на рівні: дозволяє Індії купувати росгаз,планує санкції зняти! Все згідно з купленими білетами!!!!
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08.03.2026 18:46 Відповісти
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Bисокі ціни на нафту збільшують російські доходи, а перебої з постачанням дозволяють Росії перехопити частину імпорту з країн Затоки в Китай і Індію.

Тому путіну війна з Іраном є вигідна, але так, щоб Іран не програв повністю, а відволікав увагу світу від Росії.
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08.03.2026 18:30 Відповісти
Війна на Близькому Сході призвела до подорожчання газу на європейських ринках- на 60%.
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08.03.2026 18:38 Відповісти
Це при тому, що Китай зараз не купує за високими цінами.

Китай поки що не нарощує російський експорт.
Пекін закупив великі обсяги за низькими цінами напередодні китайського Нового року і поки що чекає "чіткіших перспектив" розвитку ситуації з війною.
У Пекіні сподіваються на швидке завершення війни і зниження цін.
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08.03.2026 18:46 Відповісти
Іран постачає 30% *********** та взалі складає 25% всього військового потенціалу РФ. Зараз всі 25% втрачені. Про яку вигоду ви говорите - не зрозуміло, це найбільший союзник РФ у світі.
Довбойобам, що кричали що вже РФ отримує величезні доходи від нафти через Трампа, окреме привітання.
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08.03.2026 19:49 Відповісти
Звідки "Довбойоб" взяв цю бредятину, що "Іран постачає 30% *********** та взалі складає 25% всього військового потенціалу РФ"?
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08.03.2026 19:57 Відповісти
Байки розказують ! Ціни ростуть !
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08.03.2026 18:34 Відповісти
от тому стара руда потвора із за великої млаки і стурбовалась і робить все що б йогодружбан отримував доходи на рівні: дозволяє Індії купувати росгаз,планує санкції зняти! Все згідно з купленими білетами!!!!
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08.03.2026 18:46 Відповісти
Главное не смотреть вверх. И на биржевые цены на нефть тоже не желательно.
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08.03.2026 18:54 Відповісти
Не зря ***** так кашляет это оно оттого что нехило украинцы его в рот епут...
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08.03.2026 18:55 Відповісти
Тому зеленський з оточенням кабміндічів, і відправляють «двушечки» на мацкву з грошей Українців!!??
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08.03.2026 18:57 Відповісти
Очікування: трамп переможе іран і нафта подешевшає. Якщо затягнеться, буде "дріл бейбі, дріл".

Реальність: друг владімір, снімаєм всє санкціі. Целую, трамп.
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08.03.2026 20:39 Відповісти
може бути й так, але... лише тиждень операції. лише сили, задіяні в ній звозили 2-3 місяці. але якшо за місяць не буде ясності з протокою, то так і буде.
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08.03.2026 20:46 Відповісти
Нефтяные доходы бюджета козломордии упали за февраль на 44%, а с начала года - на 47%. и достигли 432 млрд. руб., а для бездефицитного бюджета должны быть около триллиона.
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08.03.2026 22:09 Відповісти
Сподіваюсь рост ціни на нафту не допоможе рашистам заробляти більше. А ціни зросли, нажаль.
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08.03.2026 23:12 Відповісти
Доходы уменьшись---- но цена **** поднялась!
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08.03.2026 23:21 Відповісти
 
 