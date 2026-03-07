Росія не є нейтральною, а підтримує Іран у війні зі США, - посол РФ у Британії Келлін

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келлін заявив, що РФ підтримує Іран у війні зі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Росія підтримує Іран

Так, Келлін заявив, що "ми не є нейтральними" в цій війні, Росія "підтримує Іран".

"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Нині логіка західних країн полягає в тому, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", – заявив посол.

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Повернення до переговорів

Також Келлін наполягає, що найкращим сценарієм є "негайне" припинення війни та "повернення до мирного, переговорного та дипломатичного вирішення".

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