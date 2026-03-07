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Росія не є нейтральною, а підтримує Іран у війні зі США, - посол РФ у Британії Келлін

Росія підтримує Іран

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келлін заявив, що РФ підтримує Іран у війні зі США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Росія підтримує Іран

Так, Келлін заявив, що "ми не є нейтральними" в цій війні, Росія "підтримує Іран".

"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Нині логіка західних країн полягає в тому, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", – заявив посол.

Також читайте: Трамп прокоментував повідомлення про розвіддані РФ для Ірану: Яке дурне питання

Повернення до переговорів

Також Келлін наполягає, що найкращим сценарієм є "негайне" припинення війни та "повернення до мирного, переговорного та дипломатичного вирішення".

Також читайте: Зеленський: Є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях

Що передувало?

Автор: 

Іран (3495) росія (70414) США (26735)
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Топ коментарі
+24
Це вже не лише Трампу по губах поводили, а всьому Конгресу, починаючи з Сенату. Наразі м'яч на полі куколдів.
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07.03.2026 21:22 Відповісти
+7
"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Нині логіка россії полягає в тому, що Україна винна у всьому. Але ніхто не каже, що россія та Іран розпочали атаку проти України. А Україна лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", - заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
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07.03.2026 21:25 Відповісти
+7
Той м'яч давно в них в сраці. Поки русня не вб'є хоч тисячу-другу вестернів - будуть вірити що з ними можна домовитись.
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07.03.2026 21:30 Відповісти
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Це вже не лише Трампу по губах поводили, а всьому Конгресу, починаючи з Сенату. Наразі м'яч на полі куколдів.
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07.03.2026 21:22 Відповісти
Той м'яч давно в них в сраці. Поки русня не вб'є хоч тисячу-другу вестернів - будуть вірити що з ними можна домовитись.
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07.03.2026 21:30 Відповісти
ЗГЛОТНЕ І ПОПРОСИТЬ ЩЕ. А ще скаже що хоче щоб його обісцяли - він взагалі копрофіл
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07.03.2026 21:31 Відповісти
Йшов лише ще навіть не десятий день війни...
З віком нарциса Трампа - що таке бути багато днів поспіль у НАДстресовому стані ...

Кричати -Зеленський винний у війні з хйлом... або - що вони не ******* один одного...
У той самий час огризатися па-детскі на розвіддані рашки для Ірану ...
Це коли вже почали гинути твої воїни за розвідданими твого епштейнодруга хйла...
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07.03.2026 21:34 Відповісти
Мадуро і хамейнії, це підтвердять з кубинцем!!
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07.03.2026 21:22 Відповісти
Trump( козир) - вихаді на тролінг атвєтку ...

Це ж не амерканському журналістові сказати -отбісь з дурним питанням
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07.03.2026 21:24 Відповісти
"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Нині логіка россії полягає в тому, що Україна винна у всьому. Але ніхто не каже, що россія та Іран розпочали атаку проти України. А Україна лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", - заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
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07.03.2026 21:25 Відповісти
Іран такий самий агресор стосовно України, як і росія?...
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07.03.2026 21:30 Відповісти
Якщо до тебе в хату увірвуться злочинці, один буде валити з автомата, а другий дасть тобі тільки носаря, то вони злочинці обидва чи тільки той, хто з автоматом ?
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07.03.2026 21:36 Відповісти
Таке визначає суд. А тут вже якесь розбавлення винуватості росіі.
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07.03.2026 22:00 Відповісти
Америка купує дрони України для того, щоб ...башити ворожі дрони друзів хйла, котрий надає їм розвіддані...
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07.03.2026 21:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c5QAaz7D49Q https://www.youtube.com/watch?v=ИРАН В ОГНЕ! ЦАХАЛ бомбит нефтянку режима. Апокалипсис в Бушере. 16 взорванных самолётов в Тегеране

відео 2хв тому
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07.03.2026 22:16 Відповісти
Та це прямий текст, навіть не натяк, рАсія воює проти Америки.. тобто якщо Трамп промовчить, то це є два варіанти: Трамп не американець, та ворог "своєї" країни, чи він "американець" , діючий під керівництвом крємля... Напишу на рос(sorry): Вот что чудотворный доллар с людьми делает!!
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07.03.2026 21:37 Відповісти
Іран просив у Росії озброєння, яке допомогло б йому краще захищатися або стримувати війну.
Наприклад, ******* системи ППО або ******* винищувачі, як Су-35.
Aлe Росія нe поставила такі системи.

Однією з ключових причин, чому Росія не втрутилася у війну в Ірані, співрозмовники ВВС називають небажання псувати відносини з набагато важливішими для Москви торговими партнерами: монархіями Перської затоки, які зазнають іранських атак.
Крім того, Росія не хоче псувати відносини з Трампом.
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07.03.2026 21:37 Відповісти
Підтримка Тегерану означала б для Кремля вступ у прямий конфлікт з Вашингтоном, якого Москва намагається схилити на свій бік у питанні війни в Україні.
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07.03.2026 21:39 Відповісти
Опитані ВВС експерти визнають: у певному сенсі конфлікт на Близькому Сході вигідний Москві, яка зосереджена на власній війні.

Oдин з ключових факторів - зростання цін на нафту, що може дати тимчасове полегшення російському бюджету.

Справа не лише в тому, що високі ціни на нафту збільшують російські доходи, а й у тому, що перебої з постачанням дозволяють Росії перехопити частину імпорту з країн Затоки в Китай і Індію.

Ще один фактор - військові ресурси, які США змушені витрачати на операцію проти Ірану.
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07.03.2026 21:42 Відповісти
Трампоністи все одно скажуть що то не важлива деталь ))
Ну ******* по амерським базам, може то самі якось влучили а не російська наводка цілей.. 🤡
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07.03.2026 21:48 Відповісти
Русопідєрасто
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07.03.2026 21:54 Відповісти
нет! этава не мьожеть бить!...
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07.03.2026 21:57 Відповісти
І чого це він раптом келлін, а не келін?
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07.03.2026 21:58 Відповісти
Andrey Kelin told Trevor Phillips Russia is "supportive to Iran", adding "we consider very negatively what is being done".
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07.03.2026 22:00 Відповісти
Це тільки Трамп може очікувати нейтральності від Путлера.
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07.03.2026 22:01 Відповісти
Хто буде наступним після аятолл хаменеїстів Куба чи Тайвань
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07.03.2026 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gAIoTJs7NAI

Знову від Юрія Рашкіна переклад статті про КРЕМЛЬ ЕПШТЕЙН ТРАМП

«В Москве есть девушки»: внутри сети Эпштейна от Палм-Бич до Кремля

Новости Детройта

6 марта 2026 года, 16:06 ET

В своем стремлении создать элитную глобальную сеть и удовлетворить свое ненасытное желание принудить женщин и девушек к сексуальному насилию, Джеффри Эпштейн часто обращался к России и соседним с ней странам.

Он построил отношения с ведущими политическими и деловыми деятелями региона, включая ведущего российского дипломата, российского заместителя министра и бизнесменов, которые построили свое состояние в постсоветской Евразии.... ну і тд
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07.03.2026 22:33 Відповісти
Слухати ниття посла Келліна про ,,несправедливість'' щодо Ірану - це справжній сюрреалізм, це як дивитися цирк, де клоуни намагаються видати себе за професорів. Людина відверто каже, що росія не нейтральна, а підтримує Тегеран, і при цьому ж робить ображене обличчя, мовляв, ,,Іран ні в чому не винен, він просто захищається''. Це каже представник країни, яка сама розв'язала криваву війну, а тепер шукає підтримки у таких же ізгоїв.
Логіка Келліна просто вражає своїм нахабством. Він бідкається, що Іран ,,просто відповідає'' на атаки США та Ізраїлю. Але чомусь язик не повертається згадати, як іранські ,,Шахеди'' щоночі ,,відповідають'' по українських багатоповерхівках, лікарнях та електростанціях. Цікава в нього виходить математика: коли росія з Іраном разом вбивають українців - це ,,стратегічне партнерство'', а коли їм дають здачі - це ,,світова несправедливість''.... росія та Іран зараз - це два чоботи пара: обидва напали на сусідів, обидва фінансують терор і обидва тепер плачуться, що світ їх чомусь не любить. Обидва режими по вуха в санкціях і крові, але продовжують тицяти пальцями на Захід, намагаючись довести, що вовк - це насправді маленька овечка, яка випадково з'їла сусідське стадо. Обидва грають роль бідного і безвинного страждальца , ховаючи за спиною закривавлену сокиру. Паралель тут одна й дуже коротка: і москва, і Тегеран майстри перевертати все з ніг на голову. Вони вбивають, руйнують і порушують усі кордони, але варто їм отримати по зубах, як вони миттєво перетворюються на ,,невинних жертв західної агресії''. Заява Келліна - це не дипломатія, а типова поведінка ********, який разом із поплічником тероризує увесь район, а коли приїхала поліція, почав кричати, що його б'ють і ображають......
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07.03.2026 23:19 Відповісти
Опудало, яке радило Україні готуватися до капітуляції.

До речі, воно розмовляє англійською з грубими помилками. Я нарахував з десяток у тому уривку, що викладений на сайті SkyNews.

І це такий посол???
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08.03.2026 09:11 Відповісти
 
 