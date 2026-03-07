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Росія не є нейтральною, а підтримує Іран у війні зі США, - посол РФ у Британії Келлін
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келлін заявив, що РФ підтримує Іран у війні зі США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Росія підтримує Іран
Так, Келлін заявив, що "ми не є нейтральними" в цій війні, Росія "підтримує Іран".
"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Нині логіка західних країн полягає в тому, що Іран винен у всьому. Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", – заявив посол.
Повернення до переговорів
Також Келлін наполягає, що найкращим сценарієм є "негайне" припинення війни та "повернення до мирного, переговорного та дипломатичного вирішення".
Що передувало?
- Напередодні видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому Домі заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військах на Близькому Сході.
Топ коментарі
+24 Luka Lukich #363772
показати весь коментар07.03.2026 21:22 Відповісти Посилання
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар07.03.2026 21:25 Відповісти Посилання
+7 Yuri I #427530
показати весь коментар07.03.2026 21:30 Відповісти Посилання
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З віком нарциса Трампа - що таке бути багато днів поспіль у НАДстресовому стані ...
Кричати -Зеленський винний у війні з хйлом... або - що вони не ******* один одного...
У той самий час огризатися па-детскі на розвіддані рашки для Ірану ...
Це коли вже почали гинути твої воїни за розвідданими твого епштейнодруга хйла...
Це ж не амерканському журналістові сказати -отбісь з дурним питанням
відео 2хв тому
Наприклад, ******* системи ППО або ******* винищувачі, як Су-35.
Aлe Росія нe поставила такі системи.
Однією з ключових причин, чому Росія не втрутилася у війну в Ірані, співрозмовники ВВС називають небажання псувати відносини з набагато важливішими для Москви торговими партнерами: монархіями Перської затоки, які зазнають іранських атак.
Крім того, Росія не хоче псувати відносини з Трампом.
Oдин з ключових факторів - зростання цін на нафту, що може дати тимчасове полегшення російському бюджету.
Справа не лише в тому, що високі ціни на нафту збільшують російські доходи, а й у тому, що перебої з постачанням дозволяють Росії перехопити частину імпорту з країн Затоки в Китай і Індію.
Ще один фактор - військові ресурси, які США змушені витрачати на операцію проти Ірану.
Ну ******* по амерським базам, може то самі якось влучили а не російська наводка цілей.. 🤡
Знову від Юрія Рашкіна переклад статті про КРЕМЛЬ ЕПШТЕЙН ТРАМП
«В Москве есть девушки»: внутри сети Эпштейна от Палм-Бич до Кремля
Новости Детройта
6 марта 2026 года, 16:06 ET
В своем стремлении создать элитную глобальную сеть и удовлетворить свое ненасытное желание принудить женщин и девушек к сексуальному насилию, Джеффри Эпштейн часто обращался к России и соседним с ней странам.
Он построил отношения с ведущими политическими и деловыми деятелями региона, включая ведущего российского дипломата, российского заместителя министра и бизнесменов, которые построили свое состояние в постсоветской Евразии.... ну і тд
Логіка Келліна просто вражає своїм нахабством. Він бідкається, що Іран ,,просто відповідає'' на атаки США та Ізраїлю. Але чомусь язик не повертається згадати, як іранські ,,Шахеди'' щоночі ,,відповідають'' по українських багатоповерхівках, лікарнях та електростанціях. Цікава в нього виходить математика: коли росія з Іраном разом вбивають українців - це ,,стратегічне партнерство'', а коли їм дають здачі - це ,,світова несправедливість''.... росія та Іран зараз - це два чоботи пара: обидва напали на сусідів, обидва фінансують терор і обидва тепер плачуться, що світ їх чомусь не любить. Обидва режими по вуха в санкціях і крові, але продовжують тицяти пальцями на Захід, намагаючись довести, що вовк - це насправді маленька овечка, яка випадково з'їла сусідське стадо. Обидва грають роль бідного і безвинного страждальца , ховаючи за спиною закривавлену сокиру. Паралель тут одна й дуже коротка: і москва, і Тегеран майстри перевертати все з ніг на голову. Вони вбивають, руйнують і порушують усі кордони, але варто їм отримати по зубах, як вони миттєво перетворюються на ,,невинних жертв західної агресії''. Заява Келліна - це не дипломатія, а типова поведінка ********, який разом із поплічником тероризує увесь район, а коли приїхала поліція, почав кричати, що його б'ють і ображають......
До речі, воно розмовляє англійською з грубими помилками. Я нарахував з десяток у тому уривку, що викладений на сайті SkyNews.
І це такий посол???