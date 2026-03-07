УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця РФ та Ірану Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
2 158 34

Зеленський: Є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях

РФ допомагає Ірану атакувати сили США — заява Зеленського

Наразі є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни дають розвіддані Ірану, щоб корегувати удари по американцях.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для "петріотів". Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні", - сказав глава держави.

Читайте також: Трамп прокоментував повідомлення про розвіддані РФ для Ірану: Яке дурне питання

РФ надає допомогу режиму в Ірані 

Президент зазначив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму. Зокрема, за його словами, є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях.

"Також є дані про російські компоненти в "шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході", - сказав Зеленський.

Читайте також: РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP

Захист має бути скоординованим

Саме тому, як наголосив глава держави, захист має бути скоординованим.

"Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "шахедів". Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій", - заявив президент.

Читайте також: Для Трампа не має значення, що Росія може допомагати Ірану розвідданими, - Білий дім

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) Іран (3495) росія (70414) Шахед (2264)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Про окупантів на Сумщині Лідор не бажає розказати громадянам України?
Краще прикидатись шлангом і переповідати новини про інші країни, вже багато разів розказані до нього.
показати весь коментар
07.03.2026 21:13 Відповісти
+13
Чомусь це опудало не чуло ніяких повідомлень чотири роки тому... Саупадєніє?
показати весь коментар
07.03.2026 21:09 Відповісти
+10
Потужний статіст .
показати весь коментар
07.03.2026 21:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце вава з козиря Трампу всадив
показати весь коментар
07.03.2026 21:01 Відповісти
Хтось таки підказав що не з ЄС ідіота треба тролити пузом аба "падзатильнімкам"від ЗСУ , а саме Козира отим дружбаном з духом анкориджа- епштейна,,,
показати весь коментар
07.03.2026 21:11 Відповісти
Невже нормального дипломата взяв собі - з команди Порошенко чи.... самого Порошенка?
показати весь коментар
07.03.2026 21:13 Відповісти
Це він про повідомлення США для нього та України, про московську війну, у 2022 році???
показати весь коментар
07.03.2026 21:24 Відповісти
Потужний статіст .
показати весь коментар
07.03.2026 21:01 Відповісти
Це ти зробив відкриття ,а співчуття загиблим від рашиського терору не хочеш висловити ?чи то тебе не стосуєтся ось якби з міндічем чи шифіром щось сталось то інша справа.
показати весь коментар
07.03.2026 21:03 Відповісти
Гасіть світло - Павлік Морозов прокинувся.
показати весь коментар
07.03.2026 21:03 Відповісти
Чомусь це опудало не чуло ніяких повідомлень чотири роки тому... Саупадєніє?
показати весь коментар
07.03.2026 21:09 Відповісти
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський

Ці "вечірні повідомлення" дивляться у США? Бо українцям, якось пофіг на цю інформацію...
показати весь коментар
07.03.2026 21:10 Відповісти
Відсталість - не радість. Єрмак напевно не свіжі газети приніс.
показати весь коментар
07.03.2026 21:10 Відповісти
Про окупантів на Сумщині Лідор не бажає розказати громадянам України?
Краще прикидатись шлангом і переповідати новини про інші країни, вже багато разів розказані до нього.
показати весь коментар
07.03.2026 21:13 Відповісти
Так Трамп же сказав, що участь ***** у війні проти нього - це нормально, там нічого особистого, лише бізнес. Так само, як США ділиться розвідданими з Україною про касапські збройні сили, і продає нам зброю для знищення касапів, нехай через другі руки (Європу) але ж продає...
показати весь коментар
07.03.2026 21:15 Відповісти
А що може відповісти Трамп? Висловити обурення?
Так путлєр зразу опублікує архив Епштейна !
Тому і мукає в серветку...
показати весь коментар
07.03.2026 21:18 Відповісти
Опіздав з інфою - Трамп сказав шо путлєр не був би собою - якби не гадив США
показати весь коментар
07.03.2026 21:19 Відповісти
Статистика ракетно-дронових ударів Ірану:

показати весь коментар
07.03.2026 21:19 Відповісти
Міністр ОБОРОНИ Гегсет з мінсітерстві ВІЙНИ підказав вовці цей висер?

Ото дурдомчик
- МІНІСТЕРСТВО ВІЙНИ - забаганка Трампа перйменувати з міноборони
Міністр Оборони - забаганка СЕНАТУ не переголосовувати назву міністру


Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Дональд Трамп знає про контакти Росії та Ірану на тлі повідомлень про передачу розвідданих для ударів по військах США. Джерело: https://censor.net/ua/n3604014
показати весь коментар
07.03.2026 21:21 Відповісти
Артисту першого російського телеканалу - Зеленському могли щось розповісти земляки з маскви.
показати весь коментар
07.03.2026 21:27 Відповісти
Щось Оманського рідко так, аж пре від новин з московії та Угорщини….
Забалакався, незламний ти служка, і забув геть про спасіння ним з єрмаком і татаровим, убивць Українців, - вагнерівців ******!!
показати весь коментар
07.03.2026 21:29 Відповісти
плять, що значить супутник "при3,14стули" ?
показати весь коментар
07.03.2026 21:31 Відповісти
Санич, коли почнеться міграція білих лелек з Африки в Україну? Що твоя розвідка каже?
показати весь коментар
07.03.2026 21:32 Відповісти
Ну, добре, репнув в калюжу... А далi то що? ЗЫ... до речi: мiнiмум недiльноi давнини новина.
показати весь коментар
07.03.2026 21:41 Відповісти
потужно
показати весь коментар
07.03.2026 21:42 Відповісти
А це має якось обурити чи здивувати американців? Останні , не приховуючи давали розвіддані українцям для ударів по росіянам.
показати весь коментар
07.03.2026 21:44 Відповісти
якби не ціна на Нафту-матушку то вболівали б за обидві сторони 😍😍
Хай побільше фрагів кожній команді )
показати весь коментар
07.03.2026 21:51 Відповісти
-є повідомлення...
показати весь коментар
07.03.2026 21:56 Відповісти
Хтось з оточення "найвеличнішого" читає новини на цензорі?🤔
показати весь коментар
07.03.2026 22:02 Відповісти
Зеленський:
"Є інформація, що в Україні радіація".
Бу-га-га.
показати весь коментар
07.03.2026 22:03 Відповісти
Воно вже не знає на чому виїхати по розумному і теле всяку маячню, альо нащо тобі Іран? Вони самі розберуться.
показати весь коментар
07.03.2026 23:20 Відповісти
трамп сказав, шо то дурня. Тож нема чого переживати. Ну дають, то дають. Другу владіміру можна все
показати весь коментар
08.03.2026 01:50 Відповісти
Подозрительно,как только сожитель помощника валуева перешёл из разведки в офис,так у президента стала регулярно появляться вменяемая развединформация в больших количествах.
показати весь коментар
08.03.2026 08:17 Відповісти
 
 