Зеленський: Є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях

Наразі є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни дають розвіддані Ірану, щоб корегувати удари по американцях.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для "петріотів". Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні", - сказав глава держави.

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РФ надає допомогу режиму в Ірані

Президент зазначив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму. Зокрема, за його словами, є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях.

"Також є дані про російські компоненти в "шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході", - сказав Зеленський.

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Захист має бути скоординованим

Саме тому, як наголосив глава держави, захист має бути скоординованим.

"Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "шахедів". Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій", - заявив президент.

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