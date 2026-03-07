Зеленський: Є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях
Наразі є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни дають розвіддані Ірану, щоб корегувати удари по американцях.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я дякую кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для "петріотів". Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні", - сказав глава держави.
РФ надає допомогу режиму в Ірані
Президент зазначив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму. Зокрема, за його словами, є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях.
"Також є дані про російські компоненти в "шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході", - сказав Зеленський.
Захист має бути скоординованим
Саме тому, як наголосив глава держави, захист має бути скоординованим.
"Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "шахедів". Цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій", - заявив президент.
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Ці "вечірні повідомлення" дивляться у США? Бо українцям, якось пофіг на цю інформацію...
Краще прикидатись шлангом і переповідати новини про інші країни, вже багато разів розказані до нього.
Так путлєр зразу опублікує архив Епштейна !
Тому і мукає в серветку...
Ото дурдомчик
- МІНІСТЕРСТВО ВІЙНИ - забаганка Трампа перйменувати з міноборони
Міністр Оборони - забаганка СЕНАТУ не переголосовувати назву міністру
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Дональд Трамп знає про контакти Росії та Ірану на тлі повідомлень про передачу розвідданих для ударів по військах США. Джерело: https://censor.net/ua/n3604014
Забалакався, незламний ти служка, і забув геть про спасіння ним з єрмаком і татаровим, убивць Українців, - вагнерівців ******!!
Хай побільше фрагів кожній команді )
"Є інформація, що в Україні радіація".
Бу-га-га.