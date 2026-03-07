Зеленский: Есть сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам

Сейчас есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные Ирану, чтобы корректировать удары по американцам.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю каждого лидера, все страны, которые помнят о программе PURL – программе, позволяющей нам покупать американские ракеты для ПВО, для "Patriot". Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребность в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине", - сказал глава государства.

РФ оказывает помощь режиму в Иране

Президент отметил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму. В частности, по его словам, есть сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

"Также есть данные о российских компонентах в "Шахедах", применяемых на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе. Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординированно и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке", – сказал Зеленский.

Защита должна быть скоординированной

Именно поэтому, как подчеркнул глава государства, защита должна быть скоординированной.

"Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "Шахедов". Вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет оказываться соответствующая помощь и что Россия будет испытывать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действиях", - заявил президент.

