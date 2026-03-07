Зеленский: Есть сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам
Сейчас есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные Ирану, чтобы корректировать удары по американцам.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я благодарю каждого лидера, все страны, которые помнят о программе PURL – программе, позволяющей нам покупать американские ракеты для ПВО, для "Patriot". Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребность в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине", - сказал глава государства.
РФ оказывает помощь режиму в Иране
Президент отметил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму. В частности, по его словам, есть сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.
"Также есть данные о российских компонентах в "Шахедах", применяемых на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе. Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординированно и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке", – сказал Зеленский.
Защита должна быть скоординированной
Именно поэтому, как подчеркнул глава государства, защита должна быть скоординированной.
"Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "Шахедов". Вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет оказываться соответствующая помощь и что Россия будет испытывать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действиях", - заявил президент.
Ці "вечірні повідомлення" дивляться у США? Бо українцям, якось пофіг на цю інформацію...
Краще прикидатись шлангом і переповідати новини про інші країни, вже багато разів розказані до нього.
Так путлєр зразу опублікує архив Епштейна !
Тому і мукає в серветку...
Ото дурдомчик
- МІНІСТЕРСТВО ВІЙНИ - забаганка Трампа перйменувати з міноборони
Міністр Оборони - забаганка СЕНАТУ не переголосовувати назву міністру
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Дональд Трамп знає про контакти Росії та Ірану на тлі повідомлень про передачу розвідданих для ударів по військах США. Джерело: https://censor.net/ua/n3604014
рецепт виписує Оманська Гнида
Забалакався, незламний ти служка, і забув геть про спасіння ним з єрмаком і татаровим, убивць Українців, - вагнерівців ******!!