Россия не является нейтральной, а поддерживает Иран в войне с США, - посол РФ в Великобритании Келли

Россия поддерживает Иран

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ поддерживает Иран в войне с США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Россия поддерживает Иран

В частности, Келлинг заявил, что "мы не являемся нейтральными" в этой войне, Россия "поддерживает Иран".

"Мы очень негативно относимся к происходящему. Сейчас логика западных стран заключается в том, что Иран виноват во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", – заявил посол.

Возвращение к переговорам

Также Келлин настаивает, что лучшим сценарием является "немедленное" прекращение войны и "возвращение к мирному, переговорному и дипломатическому решению".

Что предшествовало?

Це вже не лише Трампу по губах поводили, а всьому Конгресу, починаючи з Сенату. Наразі м'яч на полі куколдів.
07.03.2026 21:22 Ответить
Той м'яч давно в них в сраці. Поки русня не вб'є хоч тисячу-другу вестернів - будуть вірити що з ними можна домовитись.
07.03.2026 21:30 Ответить
ЗГЛОТНЕ І ПОПРОСИТЬ ЩЕ. А ще скаже що хоче щоб його обісцяли - він взагалі копрофіл
07.03.2026 21:31 Ответить
Йшов лише ще навіть не десятий день війни...
З віком нарциса Трампа - що таке бути багато днів поспіль у НАДстресовому стані ...

Кричати -Зеленський винний у війні з хйлом... або - що вони не ******* один одного...
У той самий час огризатися па-детскі на розвіддані рашки для Ірану ...
Це коли вже почали гинути твої воїни за розвідданими твого епштейнодруга хйла...
07.03.2026 21:34 Ответить
Мадуро і хамейнії, це підтвердять з кубинцем!!
07.03.2026 21:22 Ответить
Trump( козир) - вихаді на тролінг атвєтку ...

Це ж не амерканському журналістові сказати -отбісь з дурним питанням
07.03.2026 21:24 Ответить
"Ми дуже негативно ставимося до того, що відбувається. Нині логіка россії полягає в тому, що Україна винна у всьому. Але ніхто не каже, що россія та Іран розпочали атаку проти України. А Україна лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", - заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
07.03.2026 21:25 Ответить
Іран такий самий агресор стосовно України, як і росія?...
07.03.2026 21:30 Ответить
Якщо до тебе в хату увірвуться злочинці, один буде валити з автомата, а другий дасть тобі тільки носаря, то вони злочинці обидва чи тільки той, хто з автоматом ?
07.03.2026 21:36 Ответить
Та це прямий текст, навіть не натяк, рАсія воює проти Америки.. тобто якщо Трамп промовчить, то це є два варіанти: Трамп не американець, та ворог "своєї" країни, чи він "американець" , діючий під керівництвом крємля... Напишу на рос(sorry): Вот что чудотворный доллар с людьми делает!!
07.03.2026 21:37 Ответить
 
 