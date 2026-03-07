880 10
Россия не является нейтральной, а поддерживает Иран в войне с США, - посол РФ в Великобритании Келли
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ поддерживает Иран в войне с США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Россия поддерживает Иран
В частности, Келлинг заявил, что "мы не являемся нейтральными" в этой войне, Россия "поддерживает Иран".
"Мы очень негативно относимся к происходящему. Сейчас логика западных стран заключается в том, что Иран виноват во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", – заявил посол.
Возвращение к переговорам
Также Келлин настаивает, что лучшим сценарием является "немедленное" прекращение войны и "возвращение к мирному, переговорному и дипломатическому решению".
Что предшествовало?
- Накануне издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
- В Белом Доме заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.
З віком нарциса Трампа - що таке бути багато днів поспіль у НАДстресовому стані ...
Кричати -Зеленський винний у війні з хйлом... або - що вони не ******* один одного...
У той самий час огризатися па-детскі на розвіддані рашки для Ірану ...
Це коли вже почали гинути твої воїни за розвідданими твого епштейнодруга хйла...
Це ж не амерканському журналістові сказати -отбісь з дурним питанням