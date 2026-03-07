Россия не является нейтральной, а поддерживает Иран в войне с США, - посол РФ в Великобритании Келли

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ поддерживает Иран в войне с США.

Россия поддерживает Иран

В частности, Келлинг заявил, что "мы не являемся нейтральными" в этой войне, Россия "поддерживает Иран".

"Мы очень негативно относимся к происходящему. Сейчас логика западных стран заключается в том, что Иран виноват во всем. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран только отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", – заявил посол.

Возвращение к переговорам

Также Келлин настаивает, что лучшим сценарием является "немедленное" прекращение войны и "возвращение к мирному, переговорному и дипломатическому решению".

Что предшествовало?