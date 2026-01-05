Подальше послаблення економіки РФ може примусити її до мирних переговорів, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що через подальше виснаження економіки Росії диктатор Путін може бути змушений піти на мирні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVP World.

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Заява Сікорського

"Росію змусить до мирних переговорів подальше послаблення її економіки, що дасть Путіну зрозуміти: він не зможе досягти своїх цілей, продовжуючи війну", - пояснив він.

Також Сікорський вважає, що з огляду на нинішні темпи наступу військ РФ, на окупацію України у Росії пішли б десятиліття.

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"Але в цьому і полягає проблема диктаторів, бо коли ти перебуваєш при владі 20 років, то мало хто скаже тобі, як насправді виглядає реальність", - сказав міністр.

Завершення війни

Глава МЗС також вважає, що після завершення війни Україна має не лише бути здатною інтегруватися до ЄС, але й захищати свої кордони.

"Інакше це буде сценарій для нової війни", - додав він.

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