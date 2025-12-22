США не виведуть війська з Європи, але європейці мають більше відповідати за оборону, - Сікорський

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вірить, що Сполучені Штати ухвалять рішення про виведення своїх військ з Європи.

Про це Сікорський заявив в інтерв’ю чеському тижневику Respekt, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

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За словами очільника польського МЗС, США не зацікавлені у виході з Європи, оскільки сильний і незалежний Європейський Союз має для Вашингтона стратегічне значення.

"ЄС як ціле є більш складним партнером для переговорів, ніж окремі країни", - зазначив він, підкресливши, що саме це робить Євросоюз важливим елементом глобальної політики США.

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Сікорський також прокоментував нову Стратегію національної безпеки США, назвавши її реалістичною, хоча й ідеологічно суперечливою. На його думку, стратегія чітко сигналізує про очікування більшої ролі Європи у сфері оборони.

"Європа повинна більше дбати про себе і свою безпеку. Ми, поляки, роками виділяємо 2% ВВП на оборону, а цього року наближаємося до 5%", - зазначив міністр, навівши Польщу як приклад посилення оборонних спроможностей.

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У цьому контексті він також розкритикував твердження про надмірну кількість іммігрантів у ЄС, які містяться в американській стратегії безпеки, назвавши їх "дивними з погляду країни, побудованої іммігрантами".

Сікорський наголосив, що Польща чітко усвідомлює свою роль як ключового союзника США у Європі та водночас як одного з впливових членів Європейського Союзу, який має брати активну участь у формуванні спільної безпекової політики.

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Стратегія національної безпеки США

Нещодавно Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.

У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

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Основні положення нової оборонної стратегії США

Переорієнтація на Американський континент;

Менше глобальних зобов’язань, менше "світового поліцейства";

Перегляд відносин з Європою;

Прагнення до "стратегічної стабільності" з РФ;

Фокус на багатовимірні - не тільки військові - загрози.

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