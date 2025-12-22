США не выведут войска из Европы, но европейцы должны больше отвечать за оборону, - Сикорский

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не верит, что Соединенные Штаты примут решение о выводе своих войск из Европы.

Об этом Сикорский заявил в интервью чешскому еженедельнику Respekt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

По словам главы польского МИД, США не заинтересованы в выходе из Европы, поскольку сильный и независимый Европейский Союз имеет для Вашингтона стратегическое значение.

"ЕС как целое является более сложным партнером для переговоров, чем отдельные страны", - отметил он, подчеркнув, что именно это делает Евросоюз важным элементом глобальной политики США.

Сикорский также прокомментировал новую Стратегию национальной безопасности США, назвав ее реалистичной, хотя и идеологически противоречивой. По его мнению, стратегия четко сигнализирует об ожидании большей роли Европы в сфере обороны.

"Европа должна больше заботиться о себе и своей безопасности. Мы, поляки, годами выделяем 2% ВВП на оборону, а в этом году приближаемся к 5%", - отметил министр, приведя Польшу в качестве примера усиления оборонных возможностей.

В этом контексте он также раскритиковал утверждения о чрезмерном количестве иммигрантов в ЕС, содержащиеся в американской стратегии безопасности, назвав их "странными с точки зрения страны, построенной иммигрантами".

Сикорский подчеркнул, что Польша четко осознает свою роль как ключевого союзника США в Европе и в то же время как одного из влиятельных членов Европейского Союза, который должен принимать активное участие в формировании общей политики безопасности.

Стратегия национальной безопасности США

Недавно Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Основные положения новой оборонной стратегии США

Переориентация на американский континент;

Меньше глобальных обязательств, меньше "мирового полицейства";

Пересмотр отношений с Европой;

Стремление к "стратегической стабильности" с РФ;

Фокус на многомерные — не только военные — угрозы.

