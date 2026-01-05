РУС
Дальнейшее ослабление экономики РФ может вынудить ее к мирным переговорам, - Сикорский

Что заставит РФ начать мирные переговоры? Сикорский ответил

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что из-за дальнейшего истощения экономики России диктатор Путин может быть вынужден пойти на мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP World.

Заявление Сикорского

"Россию заставит к мирным переговорам дальнейшее ослабление ее экономики, что даст Путину понять: он не сможет достичь своих целей, продолжая войну", - пояснил он.

Также Сикорский считает, что, учитывая нынешние темпы наступления войск РФ, на оккупацию Украины у России ушли бы десятилетия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские промышленники заявили о самом резком падении выпуска с начала полномасштабной войны

"Но в этом и заключается проблема диктаторов, потому что когда ты находишься у власти 20 лет, то мало кто скажет тебе, как на самом деле выглядит реальность", - сказал министр.

Завершение войны

Глава МИД также считает, что после завершения войны Украина должна не только быть способной интегрироваться в ЕС, но и защищать свои границы.

"Иначе это будет сценарий для новой войны", - добавил он.

Читайте также: США не выведут войска из Европы, но европейцы должны больше отвечать за оборону, - Сикорский

Також Сікорський вважає, що з огляду на нинішні темпи наступу військ РФ, на окупацію України у Росії пішли б десятиліття. Джерело: https://censor.net/ua/n3593872

А на остаточну окупацію Донецької області?
05.01.2026 13:20 Ответить
Ні, не змусить
Владі грошей хватить, стадо покірно терпітиме скільки треба
їх мільйон подохло і про ніякі бунти й мови нема.
05.01.2026 13:20 Ответить
Сікорський видає бажане за дійсне. А так наче доросла людина.
05.01.2026 13:21 Ответить
Та все пан Сікорський розуміє. Але ж noblesse oblige...
05.01.2026 13:29 Ответить
 
 