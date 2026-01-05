Дальнейшее ослабление экономики РФ может вынудить ее к мирным переговорам, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что из-за дальнейшего истощения экономики России диктатор Путин может быть вынужден пойти на мирные переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP World.
Заявление Сикорского
"Россию заставит к мирным переговорам дальнейшее ослабление ее экономики, что даст Путину понять: он не сможет достичь своих целей, продолжая войну", - пояснил он.
Также Сикорский считает, что, учитывая нынешние темпы наступления войск РФ, на оккупацию Украины у России ушли бы десятилетия.
"Но в этом и заключается проблема диктаторов, потому что когда ты находишься у власти 20 лет, то мало кто скажет тебе, как на самом деле выглядит реальность", - сказал министр.
Завершение войны
Глава МИД также считает, что после завершения войны Украина должна не только быть способной интегрироваться в ЕС, но и защищать свои границы.
"Иначе это будет сценарий для новой войны", - добавил он.
А на остаточну окупацію Донецької області?
Владі грошей хватить, стадо покірно терпітиме скільки треба
їх мільйон подохло і про ніякі бунти й мови нема.