Дальнейшее ослабление экономики РФ может вынудить ее к мирным переговорам, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что из-за дальнейшего истощения экономики России диктатор Путин может быть вынужден пойти на мирные переговоры.

Заявление Сикорского

"Россию заставит к мирным переговорам дальнейшее ослабление ее экономики, что даст Путину понять: он не сможет достичь своих целей, продолжая войну", - пояснил он.

Также Сикорский считает, что, учитывая нынешние темпы наступления войск РФ, на оккупацию Украины у России ушли бы десятилетия.

"Но в этом и заключается проблема диктаторов, потому что когда ты находишься у власти 20 лет, то мало кто скажет тебе, как на самом деле выглядит реальность", - сказал министр.

Завершение войны

Глава МИД также считает, что после завершения войны Украина должна не только быть способной интегрироваться в ЕС, но и защищать свои границы.

"Иначе это будет сценарий для новой войны", - добавил он.

