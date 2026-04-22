За украинофобию предлагают ввести уголовную ответственность: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект №15186, который предусматривает введение уголовной ответственности за украинофобию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробнее о законопроекте

Закон должен усилить защиту украинцев от дискриминации и информационных атак и дать правоохранителям четкие механизмы реагирования.

Автор документа, народный депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, отмечает, что действующая редакция закона о ксенофобии не охватывает специфику украинофобии как инструмента гибридной войны.

По его словам, инициатива стала ответом на давний запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

По словам депутата, законопроект направлен на "создание эффективного механизма защиты украинцев от дискриминации и информационных атак, используемых для раскола общества". Внедрение этих изменений не потребует дополнительных расходов из бюджета, однако существенно укрепит информационную устойчивость государства в условиях вооруженной агрессии.

Что именно будет считаться уголовным преступлением?

Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность.

В частности, речь идет о:

публичных призывах к отрицанию субъектности Украинского государства и нации; оправдании порабощения или ассимиляции украинского народа, а также отрицании правомерности борьбы за независимость;

публичном пренебрежении к этнокультурным признакам, дискредитации украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.

