За украинофобию предлагают ввести уголовную ответственность: в Раде зарегистрировали законопроект
В Верховную Раду внесли законопроект №15186, который предусматривает введение уголовной ответственности за украинофобию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее о законопроекте
Закон должен усилить защиту украинцев от дискриминации и информационных атак и дать правоохранителям четкие механизмы реагирования.
Автор документа, народный депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, отмечает, что действующая редакция закона о ксенофобии не охватывает специфику украинофобии как инструмента гибридной войны.
По его словам, инициатива стала ответом на давний запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.
По словам депутата, законопроект направлен на "создание эффективного механизма защиты украинцев от дискриминации и информационных атак, используемых для раскола общества". Внедрение этих изменений не потребует дополнительных расходов из бюджета, однако существенно укрепит информационную устойчивость государства в условиях вооруженной агрессии.
Что именно будет считаться уголовным преступлением?
Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность.
В частности, речь идет о:
- публичных призывах к отрицанию субъектности Украинского государства и нации; оправдании порабощения или ассимиляции украинского народа, а также отрицании правомерности борьбы за независимость;
- публичном пренебрежении к этнокультурным признакам, дискредитации украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.
Бо у нас є захист ВСІХ крім українців. Українець взагалі найменш захищена людина на цій планеті
- за нього не вступляться бо він білий
- за нього не вступляться бо не мусульманин
- і взагалі - якщо когось гнобити то українця
В УКРАЇНІ ТАК САМО.