За украинофобию предлагают ввести уголовную ответственность: в Раде зарегистрировали законопроект

За украинофобию могут ввести уголовную ответственность

В Верховную Раду внесли законопроект №15186, который предусматривает введение уголовной ответственности за украинофобию

Закон должен усилить защиту украинцев от дискриминации и информационных атак и дать правоохранителям четкие механизмы реагирования.

Автор документа, народный депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, отмечает, что действующая редакция закона о ксенофобии не охватывает специфику украинофобии как инструмента гибридной войны.

 По его словам, инициатива стала ответом на давний запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине установлена уголовная ответственность за проявления антисемитизма: штрафы и до 8 лет тюрьмы

По словам депутата, законопроект направлен на "создание эффективного механизма защиты украинцев от дискриминации и информационных атак, используемых для раскола общества". Внедрение этих изменений не потребует дополнительных расходов из бюджета, однако существенно укрепит информационную устойчивость государства в условиях вооруженной агрессии.

Что именно будет считаться уголовным преступлением?

Согласно законопроекту, под проявлениями украинофобии следует понимать умышленные действия, направленные на разжигание вражды, унижение национальной чести, а также публичное отрицание права украинской нации на самоопределение и государственность.

В частности, речь идет о:

  • публичных призывах к отрицанию субъектности Украинского государства и нации; оправдании порабощения или ассимиляции украинского народа, а также отрицании правомерности борьбы за независимость;
  • публичном пренебрежении к этнокультурным признакам, дискредитации украинского языка и культуры с целью подрыва национальной идентичности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада создала ВСК по экономической безопасности: ее возглавит Железняк

Николай Княжицкий

Топ комментарии
+12
НАРЕШТІ!!!!!

Бо у нас є захист ВСІХ крім українців. Українець взагалі найменш захищена людина на цій планеті

- за нього не вступляться бо він білий
- за нього не вступляться бо не мусульманин
- і взагалі - якщо когось гнобити то українця

В УКРАЇНІ ТАК САМО.
22.04.2026 20:31 Ответить
+10
У ЗЕкагалу, який кримінальну відповідальність за антисимізм видав указ.
22.04.2026 20:34 Ответить
+6
Для баланса с законом про антисемитизм? Каждой фобии по закону! Дальше будет.
22.04.2026 20:36 Ответить
У кацапів ідею взяли?
22.04.2026 20:31 Ответить
У ЗЕкагалу, який кримінальну відповідальність за антисимізм видав указ.
показать весь комментарий
22.04.2026 20:34 Ответить
кацапи на вірунів дрочать, у них подібний закон рпцшників захищає.
22.04.2026 20:34 Ответить
В нас адаптують під наші реалії.
22.04.2026 21:04 Ответить
НАРЕШТІ!!!!!

Бо у нас є захист ВСІХ крім українців. Українець взагалі найменш захищена людина на цій планеті

- за нього не вступляться бо він білий
- за нього не вступляться бо не мусульманин
- і взагалі - якщо когось гнобити то українця

В УКРАЇНІ ТАК САМО.
22.04.2026 20:31 Ответить
3.14здець бужанському!
22.04.2026 20:32 Ответить
Вивернутий світ. Юдофіли будуть переслідувати українофобів.
22.04.2026 20:33 Ответить
Для баланса с законом про антисемитизм? Каждой фобии по закону! Дальше будет.
22.04.2026 20:36 Ответить
зєля, як перший єврепейсський лідер України, внесе в законопроект свої особиті потужні доповнення.
22.04.2026 20:36 Ответить
ого нарешті ...шось треба робити...бо торчок зеленниський одіним підписом всю Україну лобами стукнув , питання українців не існує...та воно 🤡 в загалі зі своїми законами с* ре і на племя і на всіх ...бо дурне ...
22.04.2026 20:36 Ответить
За свої виступи у 95 кварталі зеленський і без такого закону мав би понести відповідальність, але тодішній прокурор луценко скалив зуби на цих виступах. Ось і отримали те, що маємо сьогодні!
22.04.2026 20:42 Ответить
Что радуетесь дебиляки,сейчас этот закон провалят и потом его нельзя будет вносить вообще, это делается умышленно, познакомитесь с биографией фигуранта.
22.04.2026 20:45 Ответить
А закон про українофобію не є проявом антисемітизму?
22.04.2026 20:51 Ответить
Може українофоба Бужанського нарешті посадять? Чи його антисемітський закон захищає?
22.04.2026 20:53 Ответить
Україна і українці то таке... головне щоб жидів держава захищала.
22.04.2026 21:02 Ответить
Чудовий інструмент для переслідування всіх незгодних. За бажання, кого завгодно будуть підганяти під цю чухню.
22.04.2026 21:03 Ответить
Туфта ці всі закони, поперше існує конституція, в якій написано все, будь які заклики проти українського народу мають нести відповідальність, при тому що конституція не дозволяє щось робити проти інших національностей. По друге хто піднімає питання національності або щось, що суперечить конституції є ворогом України. Що нового придумав пан Княжицький?
22.04.2026 21:10 Ответить
А що тоді робити з виступами кварталу 2005..2012 років? Там суцільна українофобія висміювання всього українського.
22.04.2026 21:15 Ответить
закон зворотнеї дії не мае
22.04.2026 21:16 Ответить
там по цему закону пів ВР присісти може, тому не приймуть
22.04.2026 21:15 Ответить
Oo по тому закону 90% коментаторів на цензері можна буде притягати до відповідальності, особливо тих хто любить використовувати вираз типу "ішак" "зебіл" і так далі 😂 Запасаємося попкорном
22.04.2026 21:41 Ответить
Все правильно!И наказывать рашисткую шолупонь,которая живет в Европе,в частности странах Балтии и постоянно оскорбляют Украину и украинцев , привлекая Интерпол.
22.04.2026 21:44 Ответить
 
 