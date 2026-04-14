В Украине установлена уголовная ответственность за проявления антисемитизма: штрафы и до 8 лет тюрьмы

Президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за антисемитизм.

Подробности

"Проект закона разработан с целью приведения положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлений в Украине", - говорится в пояснительной записке.

Что изменится?

Так, проектом закона внесены изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины.

Предусматривается установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В то же время те же действия, сопряженные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За действия, совершенные организованной группой лиц или если они повлекли тяжкие последствия, виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

