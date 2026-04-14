В Украине установлена уголовная ответственность за проявления антисемитизма: штрафы и до 8 лет тюрьмы

Уголовная ответственность за антисемитизм: что изменится?

Президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за антисемитизм.

"Проект закона разработан с целью приведения положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлений в Украине", - говорится в пояснительной записке.

Что изменится?

Так, проектом закона внесены изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины.

Предусматривается установление уголовной ответственности за проявления антисемитизма в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В то же время те же действия, сопряженные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За действия, совершенные организованной группой лиц или если они повлекли тяжкие последствия, виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Топ комментарии
+51
І що, тепер протести проти президента України будуть прирівнюватися до антисемітизму?
14.04.2026 11:39 Ответить
+34
Нігуя собі! - а українців можна кошмарити
14.04.2026 11:41 Ответить
+25
Поки Ізраїль приймає судно із зерном, що з окупованих територій, хтось вводить кримінал за прояви антисемітизму. Мабуть саме так виглядає незалежна та суверенна політика.
14.04.2026 11:45 Ответить
"Так шо", за оте слово ти вже будеш винен державі: "від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"...
14.04.2026 12:11 Ответить
Подяка за 2019.
14.04.2026 12:11 Ответить
А українців можна кошмарити і обманювати??? Жид президент скільки разів обманював???
14.04.2026 12:11 Ответить
Не можна мстить. Повинні ми любити всіх під орасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці. Я ж вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди - це браття на землі, окрім ziдів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша))
14.04.2026 12:11 Ответить
Тобто, тепер вже і #ид писати чи вимовляти не можна? Нічого, і цей закон скасують - усі повинні бути рівними перед правдою. І ніякого богоізбранного народу немає - їбуться і серуть гівном усі однаково
14.04.2026 12:14 Ответить
Арештують всіх поляків...
14.04.2026 12:19 Ответить
Щоб ви знали слово жид в Україні набуло негативного змісту завдяки саме російському впливу, тобто нас знову заганяють в рамки російського світогляду .Щодо польської мови там слово Żyd є єдиним нормативним, офіційним і нейтральним терміном для позначення єврея. Воно походить від латинського Iudaeus. У Польщі сказати на єврея як-небудь інакше було б просто дивно.

​В українській мові ситуація складніша:

​До XVIII-XIX століття слово «жид» також було нейтральним (як і в багатьох західнослов'янських мовах). ​Однак під впливом російської мови та імперської політики це слово набуло зневажливого, образливого забарвлення. В російській мові воно стало відвертою лайкою, і цей негативний шлейф перейшов в українську мову, витіснивши нейтральне значення.
14.04.2026 12:55 Ответить
В 1787 году при посещении Екатериной II города Шклова во время поездки на юг по протекции князя Григория Потёмкина ею был принят Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах Российской империи только слово «евреи».

Иошуа Цейтлин и потемкинские деревни

Иошуа Цейтлин был ближайшим сподвижником и финансистом князя Григория Потемкина, и его деятельность неразрывно связана с управлением южными землями, породившим легенду о «потемкинских деревнях».

Роль Иошуа Цейтлина в проектах Потемкина
Цейтлин был не просто поставщиком армии, но и доверенным лицом («фаворитом фаворита»), который управлял огромными средствами и проектами князя на юге России.
Управление финансами: Цейтлин руководил всеми денежными делами Потемкина, фактически выступая главным интендантом при освоении Новороссии и Крыма. Строительство и снабжение: Он отвечал за поставки для армии и флота, а также за организацию работ в новых городах, таких как Херсон и Николаев. Идеологическое влияние: По некоторым данным, именно Цейтлин мог подсказать Потемкину идею создания Израилевого конного полка для защиты южных рубежей.

Цейтлин и «Потемкинские деревни»
Миф о «потемкинских деревнях» - бутафорских декорациях, якобы выставленных вдоль пути Екатерины II в 1787 году, - часто связывают с масштабными тратами, которыми распоряжался Цейтлин.
14.04.2026 13:06 Ответить
Ідея хороша, потрібна і прввильна. Але чи почнуть колись карати за прояви антиукраїнізму?
14.04.2026 12:16 Ответить
Кому потрібна?
14.04.2026 12:24 Ответить
ну как украинцы, навыбирались?
14.04.2026 12:24 Ответить
Лаптєногий, який сховався за латвійським айпішніком, ти кого тролити намагаєшся? Твою недокраїну і тебе особисто з 1917 року вони мають у всі дири, не виймаючи. Нагадати, хто вами рулив? Семібанкіощина, нє?

Борис Березовський (ЛогоВАЗ)Михайло Ходорковський (Менатеп)Михайло Фрідман (Альфа-Груп)Володимир Гусинський (Міст-Банк, НТВ)Олександр Смоленський (СБС-Агро)Володимир Потанін (Онексім-банк)Віталій Малкін (Російський кредит)

Хто найкращі корєфани твоєї огидної бібізяни ботоксної? Брати ротенберги. Хто є його гаманцем? абрамович. Хто при ньому й досі обкрадає вас всіх? дєріпаска, фрідман, вексельберг. Хто очолює "сбєрбанк"? греф. хто міністр фінансів? сілуанов.

Ну давай, піднімає своє стадо на священу боротьбу з "інавєрцамі". Нє? Сцикотно? Давай припхаємося на український форум і будемо тут гундосити про це???
14.04.2026 12:44 Ответить
Мабудь верховний @идяра очкує, бо коли настане перемирʼя, то буде прикриватися від протестуючих законом. Його не турбують українці - він готовий їх бездумно знищувати в штурмах разом з Сирським, та випускати за кордон, головне щоб його тушка була в безпеці. Це вже титульна нація в Україні тепер?
14.04.2026 12:29 Ответить
Тільки спробуйте президента чи його друзів назвати ж..дами буде вам по закону)
14.04.2026 12:38 Ответить
А євгєями мона? Чи вже теж антісімітізьм?
14.04.2026 12:49 Ответить
Перший обвинувачений - головний пАртрет. Бо саме він - головний провокатор, враховуючи те, кого саме він масово наблизив до влади, кому дав можливість красти сотні млрд. під час війни, після чого спокійно повтікати та користуватися награбованим в одній всім відомій країні...
14.04.2026 12:43 Ответить
Норм свобода слова, жрите дальше
14.04.2026 12:44 Ответить
Тю...
CrimeaVox:

Ізраїль прийняв російське судно із краденим українським зерном.

В ізраїльському порту Хайфа прийняли російський суховантаж

ABINSK (IMO: 9303869) із краденим українським зерном з окупованих територій. Про це повідомила журналістка SeaKrime Центру

«Миротворець» Катерина Яресько.
14.04.2026 12:53 Ответить
ГОИ, в стойло!
14.04.2026 12:53 Ответить
Ну ось ! Зє знайшов основних ворогів держави Україна !!! СЛАВА І ХВАЛА МІНДІЧУ І ЦУКЕРМАНУ У ВІКАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.04.2026 12:55 Ответить
Цікаво, а з якого це переляку? Де у нас масові, системні прояви антисемітизму, щось не чув. Для чого кримінальна відповідальність? Щось готують, до чогось готуються?
14.04.2026 12:58 Ответить
Пархатий себе і кагал свій захищає, а ви українці підкоряйтесь та замовкнете бо посадять, ахрєнеть закон.
14.04.2026 12:59 Ответить
Ізраїль визнав Голодомор (у переліку організаторів - переважно ашкенази)?
То нахіба?
14.04.2026 13:00 Ответить
Євреї особливі?
14.04.2026 13:03 Ответить
А що це за преференції за національною ознакою?! Де закон про "антиарабізм" ,антинегризм" чи,бодай,за "антиукраїнізм"?! Якщо і є народи що заслуговують особливої вдячності й шани від українців й України ,то це ,вже напевне,не народ що відвернув пику від агресії проти України ,співпрацює з агресором і скуповує у нього крадений в України хліб!
14.04.2026 13:05 Ответить
Урааа! Вітаю! Ми зробили це РАЗОМ!!!
14.04.2026 13:06 Ответить
Зеленський прикривае свою дупу, життями дурнуватих українців
14.04.2026 13:06 Ответить
