В Україні встановлено кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму: штрафи та до 8 років тюрми

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що встановлює кримінальну відповідальність за антисемітизм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

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Подробиці

"Проект Закону розроблено з метою унормування положень Кримінального кодексу України відповідно до положень законопроекту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо врегульовуються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні", - йдеться в пояснювальній записці.

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Що зміниться?

Так, проєктом закону внесено зміни до статті 161 Кримінального Кодексу України.

Передбачно встановлення кримінальної відповідальність за прояви антисемітизму у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Водночас ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, каратимуться штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За дії, вчинені організованою групою осіб або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, винним загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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