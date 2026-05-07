Новый Гражданский кодекс не дискриминирует ЛГБТ-сообщество, - Стефанчук

Проект нового Гражданского кодекса, принятый в первом чтении, не содержит норм, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества. Документ сохраняет действующее правовое регулирование.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, опровергая информацию о возможной дискриминации в документе, передает Цензор.НЕТ.

Что говорит чиновник?

"Это не соответствует действительности. При разработке документа мы применили четкий принцип компромисса: если какой-то вопрос вызывает острые общественные дискуссии, мы оставляем его регулирование таким, каким оно есть в действующем законодательстве", - сказал он.

Стефанчук заверил, что проект Гражданского кодекса не сужает никаких прав и сохраняет статус-кво, существующий сегодня.

"В то же время, это никоим образом не мешает народным депутатам подавать отдельные поправки к проекту закона и профильные инициативы по этим вопросам - и парламент будет принимать по ним решение отдельно", - добавил он.

Он напомнил, что во время работы над проектом закона была достигнута договоренность: в случае возникновения споров по отдельным положениям, они остаются в редакции в соответствии с действующим законодательством Украины.

Что известно о новом Гражданском кодексе

Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.

Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

В Киеве 5 мая несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса.