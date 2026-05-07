РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5415 посетителей онлайн
Новости Защита прав ЛГБТ-общества Принятие нового Гражданского кодекса
1 213 43

Новый Гражданский кодекс не дискриминирует ЛГБТ-сообщество, - Стефанчук

лгбт

Проект нового Гражданского кодекса, принятый в первом чтении, не содержит норм, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества. Документ сохраняет действующее правовое регулирование.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, опровергая информацию о возможной дискриминации в документе, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит чиновник?

"Это не соответствует действительности. При разработке документа мы применили четкий принцип компромисса: если какой-то вопрос вызывает острые общественные дискуссии, мы оставляем его регулирование таким, каким оно есть в действующем законодательстве", - сказал он.

Стефанчук заверил, что проект Гражданского кодекса не сужает никаких прав и сохраняет статус-кво, существующий сегодня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый Гражданский кодекс Украины доработают перед вторым чтением в Раде, - Качка

"В то же время, это никоим образом не мешает народным депутатам подавать отдельные поправки к проекту закона и профильные инициативы по этим вопросам - и парламент будет принимать по ним решение отдельно", - добавил он.

Он напомнил, что во время работы над проектом закона была достигнута договоренность: в случае возникновения споров по отдельным положениям, они остаются в редакции в соответствии с действующим законодательством Украины.

Что известно о новом Гражданском кодексе

  • Напомним, что 28 апреля депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса.
  • Первую редакцию кодекса опубликовали 22 января. Через пять дней 26 общественных организаций совместно заявили, что поправки к кодексу противоречат европейскому законодательству и требованиям ЕС для получения членства в Союзе.

Читайте также: Новый Гражданский кодекс может уничтожить антикоррупционные расследования и механизмы финансового мониторинга, - YouControl

В частности, речь шла о статье, которая снижала брачный возраст для девушек с ранней беременностью до 14 лет. Позже норму о браке с 14 лет убрали, а впоследствии те же депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком подали альтернативный проект кодекса, который 28 апреля в первом чтении принял парламент.

  • Правозащитные организации указывали, что проект закона содержит нормы, дискриминирующие ЛГБТИК+ людей и противоречащие обязательствам Украины при вступлении в ЕС. В частности, однополые партнеры не будут признаваться семьей.

В Киеве 5 мая несколько сотен человек вышли на митинг против нового Гражданского кодекса.

Автор: 

ЛГБТ-сообщество (334) Стефанчук Руслан (684) Гражданский кодекс (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Зелені під*раси довели країну до такої ручки, що їх вже нічого не дескредитує)
показать весь комментарий
07.05.2026 16:45 Ответить
+5
ЙБТВЙМТЬ!
показать весь комментарий
07.05.2026 16:44 Ответить
+5
Який цивільний кодекс?! Закони і конституція не на часі ж, он звичайних гендерів бусифікують а вони піклуються про права лгбт🤦🤦🤦
показать весь комментарий
07.05.2026 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повірити зебілу та уроду на слово - себе не поважати.
показать весь комментарий
07.05.2026 16:41 Ответить
В Вас всі ходи записані - Ви не в курсі хто підтримав перше читання - по фракціях
показать весь комментарий
07.05.2026 16:45 Ответить
всі по трохи.
З розрахунку на друге читання.
Коли Стефанчук заходив в офіс Європейської Солідарності (десь місяць тому) то обіцяв на підготовку до другого читання всі зауваження юристів ЄС врахувати. Тому в ЄС було "вільне голосування"
Але ж знову таки: вірити цьому ригу... ой.... боляче може бути
показать весь комментарий
07.05.2026 18:24 Ответить
Навпаки при новому кодексі я себе відчуваю більш захищеним - Стефанчук
показать весь комментарий
07.05.2026 16:42 Ответить
ЙБТВЙМТЬ!
показать весь комментарий
07.05.2026 16:44 Ответить
Я вообще за то, чтобы при каждом ЖЭКе образовать лесби сообщество..
показать весь комментарий
07.05.2026 16:49 Ответить
И ухилянды, которых в матрасах и детских колясках перевозили в Германию 😄
показать весь комментарий
07.05.2026 17:52 Ответить
Heil,арктурчик. В твоём случае да-ты не просто ухилянда, ты дезертир.
показать весь комментарий
07.05.2026 20:05 Ответить
Який цивільний кодекс?! Закони і конституція не на часі ж, он звичайних гендерів бусифікують а вони піклуються про права лгбт🤦🤦🤦
показать весь комментарий
07.05.2026 16:45 Ответить
Зелені під*раси довели країну до такої ручки, що їх вже нічого не дескредитує)
показать весь комментарий
07.05.2026 16:45 Ответить
Стефанчук вже сам давно в цій спільноті.
показать весь комментарий
07.05.2026 16:50 Ответить
І кожного дня ходить бо бару - ГАЛУБАЯ УСТРІЦА)))
показать весь комментарий
07.05.2026 16:55 Ответить
це зрозуміло, по дифолту! не може кодекс, в основу якого покладена "божеська пара", зєля - дєрьмак, щось, чи когось там дискримінувати! ))
показать весь комментарий
07.05.2026 16:52 Ответить
Ворон ворону око не виклює!
показать весь комментарий
07.05.2026 16:57 Ответить
вони клюють в інші місця......цікаве інше ми христіанска країна і різні однополі підори це гріх,і кодекс з рекламою задньоприводних
показать весь комментарий
07.05.2026 17:26 Ответить
И в очко не въедет!
показать весь комментарий
07.05.2026 17:53 Ответить
Так по факту семьей они называться не могут, потому что по конституции, брак и семья это м и ж которые могут дать потомство для развития общества и нации(проблемы со здоровьем не в счет). А какое право называться семьёй могут однополые ?
показать весь комментарий
07.05.2026 16:57 Ответить
це так чудово, коли право трахати один одного в сраку ніким не ущімляється... але треба тримати руку на пульсі - головне щоб не допустити при цьому антисемітизм!
показать весь комментарий
07.05.2026 17:03 Ответить
Зеленський з Єрмаком можуть бути спокійними.
Їх відносинам нічного не загрожує.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:03 Ответить
на кону існування України , а вони про геїв хвилюються !
показать весь комментарий
07.05.2026 17:05 Ответить
вони турбуються про себе,бо підор для них це навіть вже не діагноз а стан душі
показать весь комментарий
07.05.2026 17:27 Ответить
Це вони подають, як піклування про геїв.
Насправді цей Цивільний кодекс спрямований на легалізацію вкраденого ЗЄ-шоблою.

Але краще хай ідіоти геїв та лесбіянок обговорюють...
показать весь комментарий
07.05.2026 22:00 Ответить
Прийміть вже той закон про реєстровані партнерства, щоб нарешті закрити цю гнилу тему.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:08 Ответить
Цей кодекмттреба було назвати - закон відміни положень конституції в повне її обнулення.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:09 Ответить
Ну, так його і писала ЛГБТ-спільнота...в поганому сенсі цього слова
показать весь комментарий
07.05.2026 17:19 Ответить
И сколько будут давать за слова "зелёные пид....сы",пять,восемь или пятнадцать лет?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:24 Ответить
"Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость"
Читайте Біблію, досить нам проклять крім цих збоченців. П'ятий рік страждаємо
показать весь комментарий
07.05.2026 17:31 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2026 18:00 Ответить
Ну добре, не дискримінує ЛГБТ. А як щодо "анал - табу"? Вся ж країна чула.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:42 Ответить
Орест, надо в конституцию внести изменения" анал - не табу"! И дело в шляпе!
показать весь комментарий
07.05.2026 17:56 Ответить
Тю, а я не додумалась. Класна ідея!
показать весь комментарий
07.05.2026 19:30 Ответить
Нешановний борове стефанчук, а н@хєра цей кодекс взагалі тепер здався? Що в старому було не так? Та і який він старий, бл@дь? Вам що, інших законів, які конче необхідно приймати, не вистачає? Сприймаю це як спосіб відволікти публіку на абсолютно не потрібні речі, аби не робити щось дійсно корисне - суки ви кончені. І от тепер оте "...парашенку вигадна вайна" трикратно справедливо для зє!клована: доки воюємо, доки це гівно зелене буде припіздєнтом
показать весь комментарий
07.05.2026 17:51 Ответить
Чому ********** та лесбійок взагалі засунули в той цивільний кодекс?Висунути їх за рамки,нехай ними займається карний кодекс.
показать весь комментарий
07.05.2026 17:54 Ответить
Юрий, И как вы представляете себе, чтобы лесбиянками занимался карный кодекс?)
показать весь комментарий
07.05.2026 17:57 Ответить
Warum?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:59 Ответить
після того як пролетаріат післав "інтернаціонал" геть, а структура економіки в "розвинутих країнах" змінилася так, що замість індустрії виробництав панує індустрія сервісів - лівакам треба було знайти "нових пригноблених", і вирішили що ними стануть лгбт

в тих азійських країнах, де індустрія на підйомі, лгбт займають свою нішу і не лізуть на очі
показать весь комментарий
07.05.2026 18:02 Ответить
А що там з лісами морями ? Чи він тільки піськами і дупами опікується
показать весь комментарий
07.05.2026 18:15 Ответить
Содоміти знову не задоволені. Мабуть абсолютній більшості психічно здорових громадян потрібно прогнутися перед збоченцями. Наступним кроком потрібно узаконити й інші сексуальні збочення. А що, підорам можна а наприклад педофілам ні? Не справедливо.
показать весь комментарий
07.05.2026 19:52 Ответить
Новий цивільний кодекс дискредитує всіх громадян та узаконює привласнення вкраденого.

І ніякі реверанси перед ЛГБТ цього не виправлять.

А Стефанчук кончений підар у гіршому сенсі слова. Як і всі призначенці ЗЄ.
показать весь комментарий
07.05.2026 21:57 Ответить
 
 